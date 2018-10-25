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Идеальная западня Идеальная западня
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Идеальная западня, 2018

2018 / США
5.8 Оцените
14 голосов Рейтинг IMDb: 5.2
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Супруги проводят время на уединеной вилле, где попадают под влияние таинственного незнакомца
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Брайан и Кэсси переживают серьезный кризис в отношениях, и, кажется, их уже ничто не спасет. Однако они решают дать друг другу шанс и отправится в романтическое путешествие в Тоскану, где они останавливаются на роскошной вилле. Но стоило им только вновь вернуть в отношения былую страсть, как они знакомятся со странным мужчиной, втягивающим их в опасную переделку.

«Идеальная западня» — это новый фильм Джорджа Рэтлиффа, который возвращается на большой экран спустя 8 лет. В его предыдущей картине «Бульвар спасения» главные роли сыграли Пирс Броснан и Дженнифер Коннели, а в «Идеальной западне» зрители увидят звезду сериала «Во все тяжкие» Аарона Пола и Эмили Ратаковски, засветившуюся в таких фильмах, как «Исчезнувшая» и «128 ударов в минуту».

- Исполнителей главных ролей Аарона Пола и Эмили Ратаковски объединяет тот факт, что они оба начали свою карьеру с участия в видеоклипах. Аарон снялся в клипе группы Korn, а Эмили в известном видео Blurred lines.

- Съемки фильма «Идеальная западня» прошли в итальянской коммуне Тоди.

- За неделю до того, как выйти в американский прокат, фильм стартовал в Нидерландах.

Романтический уик-энд на уединенной роскошной вилле в итальянской Тоскане – вот, что должно помочь вернуть отношениям Брайана и Кэсси искру страсти. Но едва начав наслаждаться жизнью и друг другом, молодая пара сталкивается со странным незнакомцем, который втягивает их в опасную игру, в которой нельзя доверять никому.

5.8 Оцените
14 голосов Рейтинг IMDb: 5.2
Продолжительность 1 час 37 минут
Год выпуска 2018
Премьера в России 6 декабря 2018
Премьера онлайн 25 октября 2018
Премьера в мире 25 октября 2018
Возраст 18+
Прокатчик MDfilm
Режиссер
Джордж Рэтлифф
Джордж Рэтлифф
В ролях
Аарон Пол
Аарон Пол
Эмили Ратаковски
Эмили Ратаковски
Риккардо Скамарчио
Риккардо Скамарчио
Кэти Луиз Саундерс
Кэти Луиз Саундерс
Элис Беллагамба
Все актеры и съемочная группа
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Идеальная западня
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Фильмы ужасов и триллеры давно перешли в формат выпрыгивания из-за стенки и пугания зрителей не атмосферой и нагнетанием ужаса, а компьютерными монстрами и дурацким юмором, за который обычно стыдно и зрителям в том числе. «Идеальная западня» - пример старой школы, когда герои попадают в безвыходную ситуацию, из которой они смогут выбраться, лишь доверившись и простив друг друга. Кадр из фильма «Идеальная западня» Американец Брайан и его девушка Кэсси…
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tanita_ru 20 декабря 2019, 00:47
Italia è bella.
Италия прекрасна, а фильм так себе. Такое ощущение, что что-то недоговорено. Зачем второе убийство? Почему Эдуардо говорит: "мы… Читать дальше…
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саундтрек фильма Идеальная западня
Кадры из фильма Все кадры
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