Идеальная западня, 2018

Брайан и Кэсси переживают серьезный кризис в отношениях, и, кажется, их уже ничто не спасет. Однако они решают дать друг другу шанс и отправится в романтическое путешествие в Тоскану, где они останавливаются на роскошной вилле. Но стоило им только вновь вернуть в отношения былую страсть, как они знакомятся со странным мужчиной, втягивающим их в опасную переделку.

«Идеальная западня» — это новый фильм Джорджа Рэтлиффа, который возвращается на большой экран спустя 8 лет. В его предыдущей картине «Бульвар спасения» главные роли сыграли Пирс Броснан и Дженнифер Коннели, а в «Идеальной западне» зрители увидят звезду сериала «Во все тяжкие» Аарона Пола и Эмили Ратаковски, засветившуюся в таких фильмах, как «Исчезнувшая» и «128 ударов в минуту».