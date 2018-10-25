Идеальная западня, 2018

Брайан и Кэсси переживают серьезный кризис в отношениях, и, кажется, их уже ничто не спасет. Однако они решают дать друг другу шанс и отправится в романтическое путешествие в Тоскану, где они останавливаются на роскошной вилле. Но стоило им только вновь вернуть в отношения былую страсть, как они знакомятся со странным мужчиной, втягивающим их в опасную переделку.
«Идеальная западня» — это новый фильм Джорджа Рэтлиффа, который возвращается на большой экран спустя 8 лет. В его предыдущей картине «Бульвар спасения» главные роли сыграли Пирс Броснан и Дженнифер Коннели, а в «Идеальной западне» зрители увидят звезду сериала «Во все тяжкие» Аарона Пола и Эмили Ратаковски, засветившуюся в таких фильмах, как «Исчезнувшая» и «128 ударов в минуту».
- Исполнителей главных ролей Аарона Пола и Эмили Ратаковски объединяет тот факт, что они оба начали свою карьеру с участия в видеоклипах. Аарон снялся в клипе группы Korn, а Эмили в известном видео Blurred lines.
- Съемки фильма «Идеальная западня» прошли в итальянской коммуне Тоди.
- За неделю до того, как выйти в американский прокат, фильм стартовал в Нидерландах.
Романтический уик-энд на уединенной роскошной вилле в итальянской Тоскане – вот, что должно помочь вернуть отношениям Брайана и Кэсси искру страсти. Но едва начав наслаждаться жизнью и друг другом, молодая пара сталкивается со странным незнакомцем, который втягивает их в опасную игру, в которой нельзя доверять никому.
Италия прекрасна, а фильм так себе. Такое ощущение, что что-то недоговорено. Зачем второе убийство? Почему Эдуардо говорит: "мы… Читать дальше…