3 дня с Роми Шнайдер, 2018

Эмили Атеф сняла байопик об одной из наиболее неоднозначных актрис своего времени — Роми Шнайдер. Главные роли в фильме исполнили Биргит Минихмайр («Парфюмер: История одного убийцы», «Цвет сакуры»), Мари Баумер («Наполеон», «Фальшивомонетчики»), Чарли Хюбнер («Перевозчик», «Спецотряд «Кобра»), Дени Лаван («Парень встречает девушку», «Дурная кровь»), Кристофер Буххольц («Проклятые короли», «Она написала убийство»).
Роми Шнайдер была европейской «золотой девочкой» и «гранд-дамой», дивой и парией, актрисой и несчастной женщиной, которая потеряла сына. Ее имя стояло в ряду лучших актрис Германии рядом с Марлен Дитрих, ее романы обсуждала вся Европа. Она начала сниматься в 15 лет и не заканчивала работать до своей трагической гибели, обстоятельства которой до сих пор неизвестны — имели ли место естественные причины или актриса совершила самоубийство. В фильме показаны три дня из жизни Роми Шнайдер — актриса находится на реабилитации в наркологической клинике, где старается честно и открыто поговорить с журналистами, а они пытаются провоцировать ее и получить сенсацию.
- Мировая премьера фильма состоялась на международном Берлинском кинофестивале, где картина была номинирована на главную награду
- Съемки фильма проходили во Франции и Германии - странах, где жила сама Роми Шнайдер
- Мари Баумер из-за сходства с Роми Шнайдер уже не раз предлагали сыграть актрису на экране, но раньше она отказывалась. Сняться в фильме она решила после прочтения сценария - настолько он ей понравился
- Имя Роми Шнайдер носят французская Премия Роми Шнайдер, вручаемая молодым киноактёрам, и австрийская телевизионная премия «Роми»
- Мать Роми Шнайдер — немецкая кинозвезда Магда Шнайдер, отец — потомственный австрийский актёр Вольф Альбах-Ретти
- Останки сына Роми Шнайдер перезахоронены в ее могиле
- При жизни актриса дваджы получила премию "Сезар" за лучшую женскую роль и еще один "Сезар" за выдающиеся заслуги в кинематографе посмертно
Последнее интервью Роми Шнайдер, которое она даёт из наркологической клиники. Три дня, наполненные романтическими мечтами, профессиональными амбициями и жаждой жизни.