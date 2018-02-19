3 дня с Роми Шнайдер, 2018

Эмили Атеф сняла байопик об одной из наиболее неоднозначных актрис своего времени — Роми Шнайдер. Главные роли в фильме исполнили Биргит Минихмайр («Парфюмер: История одного убийцы», «Цвет сакуры»), Мари Баумер («Наполеон», «Фальшивомонетчики»), Чарли Хюбнер («Перевозчик», «Спецотряд «Кобра»), Дени Лаван («Парень встречает девушку», «Дурная кровь»), Кристофер Буххольц («Проклятые короли», «Она написала убийство»).

Роми Шнайдер была европейской «золотой девочкой» и «гранд-дамой», дивой и парией, актрисой и несчастной женщиной, которая потеряла сына. Ее имя стояло в ряду лучших актрис Германии рядом с Марлен Дитрих, ее романы обсуждала вся Европа. Она начала сниматься в 15 лет и не заканчивала работать до своей трагической гибели, обстоятельства которой до сих пор неизвестны — имели ли место естественные причины или актриса совершила самоубийство. В фильме показаны три дня из жизни Роми Шнайдер — актриса находится на реабилитации в наркологической клинике, где старается честно и открыто поговорить с журналистами, а они пытаются провоцировать ее и получить сенсацию.