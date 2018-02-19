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3 дня с Роми Шнайдер 3 дня с Роми Шнайдер
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3 Tage in Quiberon

3 дня с Роми Шнайдер, 2018

2018 / Германия
6.8 Оцените
11 голосов Рейтинг IMDb: 6.8
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Документальный фильм о последних днях актрисы Роми Шнайдер
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Причины посмотреть Факты О фильме

Эмили Атеф сняла байопик об одной из наиболее неоднозначных актрис своего времени — Роми Шнайдер. Главные роли в фильме исполнили Биргит Минихмайр («Парфюмер: История одного убийцы», «Цвет сакуры»), Мари Баумер («Наполеон», «Фальшивомонетчики»), Чарли Хюбнер («Перевозчик», «Спецотряд «Кобра»), Дени Лаван («Парень встречает девушку», «Дурная кровь»), Кристофер Буххольц («Проклятые короли», «Она написала убийство»).

Роми Шнайдер была европейской «золотой девочкой» и «гранд-дамой», дивой и парией, актрисой и несчастной женщиной, которая потеряла сына. Ее имя стояло в ряду лучших актрис Германии рядом с Марлен Дитрих, ее романы обсуждала вся Европа. Она начала сниматься в 15 лет и не заканчивала работать до своей трагической гибели, обстоятельства которой до сих пор неизвестны — имели ли место естественные причины или актриса совершила самоубийство. В фильме показаны три дня из жизни Роми Шнайдер — актриса находится на реабилитации в наркологической клинике, где старается честно и открыто поговорить с журналистами, а они пытаются провоцировать ее и получить сенсацию.

- Мировая премьера фильма состоялась на международном Берлинском кинофестивале, где картина была номинирована на главную награду

- Съемки фильма проходили во Франции и Германии - странах, где жила сама Роми Шнайдер

- Мари Баумер из-за сходства с Роми Шнайдер уже не раз предлагали сыграть актрису на экране, но раньше она отказывалась. Сняться в фильме она решила после прочтения сценария - настолько он ей понравился

- Имя Роми Шнайдер носят французская Премия Роми Шнайдер, вручаемая молодым киноактёрам, и австрийская телевизионная премия «Роми»

- Мать Роми Шнайдер — немецкая кинозвезда Магда Шнайдер, отец — потомственный австрийский актёр Вольф Альбах-Ретти

- Останки сына Роми Шнайдер перезахоронены в ее могиле 

- При жизни актриса дваджы получила премию "Сезар" за лучшую женскую роль и еще один "Сезар" за выдающиеся заслуги в кинематографе посмертно

Последнее интервью Роми Шнайдер, которое она даёт из наркологической клиники. Три дня, наполненные романтическими мечтами, профессиональными амбициями и жаждой жизни.

6.8 Оцените
11 голосов Рейтинг IMDb: 6.8
Продолжительность 1 час 55 минут
Год выпуска 2018
Премьера в России 27 сентября 2018
Премьера в мире 19 февраля 2018
Возраст 16+
Прокатчик Русский репортаж
Режиссер
Эмили Атеф
Эмили Атеф
В ролях
Биргит Минихмайр
Биргит Минихмайр
Мари Баумер
Мари Баумер
Чарли Хюбнер
Чарли Хюбнер
Роберт Гвиздек
Роберт Гвиздек
Винсент Фюрик
Винсент Фюрик
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3 дня с Роми Шнайдер
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История жизни и карьеры актрисы австрийского происхождения Роми Шнайдер настолько же интересна, насколько трагична её судьба. Прославившись в 15 лет благодаря роли в исторической картине «Сисси», получившей затем два продолжения, к сорока годам актриса совсем перестала давать интервью и пала жертвой депрессии, алкогольной зависимости, банкротства, бесконечных любовных неудач и противоречивых слухов. Тем не менее она продолжала свою борьбу даже после тяжелейших потерь и всегда…
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саундтрек фильма 3 дня с Роми Шнайдер
Кадры из фильма Все кадры
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