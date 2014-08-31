Голодные сердца, 2014

Итальянский режиссер Саверио Костанзо снял фильм о том, в чем итальянцы разбираются прекрасно - о любви. Помимо постановки, Саверио Костанзо также выступил сценаристом фильма. Воплотить его персонажей в жизнь смогли Адам Драйвер, известный по фильмам «Милая Френсис» и «Девочки», Альба Рорвахер («Я - это любовь», «Чудеса») и Роберта Максвелл («Выбор Грейси», «Филадельфия»).
Фильм рассказывает историю Джуда и Мины, любви которых можно только позавидовать. Но все меняется после рождения ребенка, Мина проявляет гиперопеку и фанатично стремится защитить ребенка от любых внешних загрязнителей, и отношения молодых родителей проходят проверку на прочность.
- Фильм основан на романе Марко Францозо «Ребенок индиго»
- Альба Рорвахер играла в фильме Саверио Костанзо «Одиночество простых чисел»
- Несмотря на то, что оригинал произведения написан на итальянском языке и режиссер фильма тоже итальянец, картина была снята в Нью-Йорке, а ее герои говорят на английском языке
- Премии «Лучший актер» (Адам Драйвер) и «Лучшая актриса» (Альба Рорвахер) на 71-м Венецианском кинофестивале
У нью-йоркской пары, Джуда и Мины, казалось бы, идеальные отношения. Но события принимают тревожный оборот с рождением сына. Мина убеждена, что ребенок должен быть защищён от всех внешних загрязнителей, и от этого у неё развивается фанатичная одержимость веганством и чистотой. Эта мания может нанести ребёнку непоправимый вред, если только Джуд не остановит её. Эта напряженная психологическая драма показывает, что иногда родительская любовь может быть губительна.