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Голодные сердца Голодные сердца
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Hungry Hearts

Голодные сердца, 2014

2014 / Италия
6.6 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 6.4
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Драма об отношениях пары после рождения ребенка
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Причины посмотреть Факты О фильме

Итальянский режиссер Саверио Костанзо снял фильм о том, в чем итальянцы разбираются прекрасно - о любви. Помимо постановки, Саверио Костанзо также выступил сценаристом фильма. Воплотить его персонажей в жизнь смогли Адам Драйвер, известный по фильмам «Милая Френсис» и «Девочки», Альба Рорвахер («Я - это любовь», «Чудеса») и Роберта Максвелл («Выбор Грейси», «Филадельфия»).

Фильм рассказывает историю Джуда и Мины, любви которых можно только позавидовать. Но все меняется после рождения ребенка, Мина проявляет гиперопеку и фанатично стремится защитить ребенка от любых внешних загрязнителей, и отношения молодых родителей проходят проверку на прочность. 

- Фильм основан на романе Марко Францозо «Ребенок индиго»

- Альба Рорвахер играла в фильме Саверио Костанзо «Одиночество простых чисел»

- Несмотря на то, что оригинал произведения написан на итальянском языке и режиссер фильма тоже итальянец, картина была снята в Нью-Йорке, а ее герои говорят на английском языке

- Премии «Лучший актер» (Адам Драйвер) и «Лучшая актриса» (Альба Рорвахер) на 71-м Венецианском кинофестивале

У нью-йоркской пары, Джуда и Мины, казалось бы, идеальные отношения. Но события принимают тревожный оборот с рождением сына. Мина убеждена, что ребенок должен быть защищён от всех внешних загрязнителей, и от этого у неё развивается фанатичная одержимость веганством и чистотой. Эта мания может нанести ребёнку непоправимый вред, если только Джуд не остановит её. Эта напряженная психологическая драма показывает, что иногда родительская любовь может быть губительна.

6.6 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 6.4
Продолжительность 1 час 49 минут
Год выпуска 2014
Премьера в России 5 апреля 2018
Премьера онлайн 28 января 2019
Премьера в мире 31 августа 2014
Возраст 16+
Прокатчик ПилотКино
Режиссер
Саверио Костанзо
Саверио Костанзо
В ролях
Адам Драйвер
Адам Драйвер
Альба Рорвахер
Альба Рорвахер
Роберта Максвелл
Роберта Максвелл
Джейк Уэбер
Джейк Уэбер
Виктория Картагена
Виктория Картагена
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Голодные сердца 3 постера
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Голодные сердца смотреть онлайн

Голодные сердца
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за 1 рубль
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Отношения американца Джуда и итальянской девушки Мины развиваются стремительно после нелепой случайности, во время которой они оказываются запертыми в туалете китайской закусочной. Уже в следующий момент они начинают жить вместе, затем звучат звуки свадебного марша, и вот Мина беременеет, после чего действие замедляется. После тяжёлых родов у Мины начинает развиваться паранойя. Она начинает кормить сына одними лишь ростками и семенами (Джуд и Мина – вегетарианцы) и пытается всячески…
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Новости о фильме Новости фильма на нашем канале Телеграм
В «Родине» состоится премьера фильма «Голодные сердца» Картина итальянского режиссёра Саверио Костанцо произвела фурор на Веницианском кинофестивале в 2014 году. Исполнители главных ролей — Адам Драйвер и Альба Рорвахер — получили кубки
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17 марта 2018 21:58
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