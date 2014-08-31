Голодные сердца, 2014

Итальянский режиссер Саверио Костанзо снял фильм о том, в чем итальянцы разбираются прекрасно - о любви. Помимо постановки, Саверио Костанзо также выступил сценаристом фильма. Воплотить его персонажей в жизнь смогли Адам Драйвер, известный по фильмам «Милая Френсис» и «Девочки», Альба Рорвахер («Я - это любовь», «Чудеса») и Роберта Максвелл («Выбор Грейси», «Филадельфия»).

Фильм рассказывает историю Джуда и Мины, любви которых можно только позавидовать. Но все меняется после рождения ребенка, Мина проявляет гиперопеку и фанатично стремится защитить ребенка от любых внешних загрязнителей, и отношения молодых родителей проходят проверку на прочность.