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Аквамен Аквамен
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Aquaman

Аквамен, 2018

2018 / США
8.1 Оцените
340 голосов Рейтинг IMDb: 6.8
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Джейсон Момоа в роли повелителя морей!
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Причины посмотреть Факты О фильме

Режиссёром сольного фильма об Аквамене стал один из лучших современных постановщиков хорроров – Джеймс Ван. За его плечами такие ленты, как «Пила: Игра на выживание» и «Заклятие». Главный герой «Аквамена» уже появлялся в фильме «Бэтмен против Супермена: На заре справедливости», и сыграл его Джейсон Момоа («Конан-варвар», «Игра престолов»). Его экранную возлюбленную на экране воплотит Эмбер Хёрд («Ромовый дневник», «Девушка из Дании»).

Фильм «Аквамен» расскажет историю Артура Карри. Мальчик вырос на суше, однако всегда имел большую привязанность к водному миру. С детства от открыл в себе способность дышать под водой и общаться с представителями другой среды. Когда его мать находилась при смерти, она поведала сыну секрет, что некогда была Королевой Атлантиды, и теперь Артуру принадлежит морской трон. Таким образом, он стал подводным правителем, а впоследствии и участником «Лиги справедливости».

Шестой фильм расширенной вселенной DC представляет зрителям историю становления одного из членов Лиги справедливости – Аквамена, урожденного Артура Карри, сына смотрителя маяка Томаса и женщины по имени Атланна.

Несмотря на то, что уже с детства Артур проявляет невероятные способности, правду о своем происхождении он узнает гораздо позже: он получеловек-полуатлант, которому суждено стать повелителем Семи Морей. 

На пути героя встает его сводный брат – царь Атлантиды Орм, мечтающий о титуле Повелителя Океанов и покорении надводного мира. Чтобы предотвратить войну атлантов и людей, Артур отправляется на поиски загадочного Трезубца Атлана, единственного средства, которое способно остановить Орма. Сопровождать героя в его нелегком пути берется прекрасная подводная воительница Мера.
 

«Аквамен» – это первый супергеройский фильм Джеймса Вана 

Мэтт Деймон и Саймон Бэйкер рассматривались на роль Аквамена

Фильм должна была продюсировать компания Леонардо Ди Каприо

Картина »Аквамен» основана на одноимённом комиксе Джеффа Джонса 2011 года

Джейсон Момоа играл в сериале »Звёздные врата: Атлантида», действие »Аквамена» также разворачивается в Атлантиде

Режиссёром фильма мог стать Джефф Николс («Мад»)

По просьбе Джейсона Момоа на роль Тома Карри, отца главного героя, был приглашен кумир актера – Темуэра Моррисон. Моррисон особенно известен своими работами в фильмах и сериалах, принадлежащих к вселенной “Звездных войн”.

В сцене с дуэлью главного героя и антагониста появляется осьминог, который исполняет барабанное соло. По словам режиссера Джеймса Вана, это Топо – помощник Аквамена из комиксов 1950-60-х гг.

Артур и Том Карри представлены в фильме полинезийцами, в то время как Момоа родом с Гавайев, а Темуэра Моррисон – потомок народа маори из Новой Зеландии.

Многие члены каста “Аквамена” ранее снимались в ролях персонажей DC и Marvel. Так, например, Патрик Уилсон сыграл Ночную Сову в “Хранителях” (2009), Уиллем Дефо – Зеленого Гоблина в “Человеке-пауке” (2002), Николь Кидман – доктора Чейз Меридиан в “Бэтмене навсегда” (1995), а Дольф Лундгрен – Фрэнка Касла в “Карателе”.

Николь Кидман долгое время поддерживала карьерный рост Джеймса Вана. Она приняла предложение сниматься в “Аквамене” сразу же после того, как режиссер сказал, что ее героиня является “русалкой-воительницей” и носит “мать всех жемчужин”. Кроме того, актрисе было приятно участвовать в съемках на своей родине – в Австралии. Интересно, что ранее Кидман отвергла роль королевы Ипполиты в “Чудо-женщине” (2017).

Джеймс Ван выбирал между постановкой “Аквамена” и “Флеша”. По его словам, он остановился на “Аквамене”, поскольку его главный герой является своего рода аутсайдером.

При создании фильма Джеймс Ван вдохновлялся не только оригинальными комиксами об Аквамене, но и легендами о короле Артуре, произведениями Жюля Верна и Говарда Лавкрафта, а также картинами “Создание из Черной лагуны”, “Индиана Джонс: в поисках утраченного ковчега” и “Роман с камнем”.

Джейсон Момоа признавался, что на съемочной площадке устраивал розыгрыши всем членам актерского состава, кроме Николь Кидман.

Мужчины королевской семьи Атлантиды отчасти представляют образы Аквамена из комиксов разных лет. Сам Артур Карри изображен с бородой и обнаженным торсом, как и Аквамен в 1990-х гг., его сводный брат Орм – чисто выбритый блондин (классический образ Аквамена), а их предок Атлан одет в зелено-золотой костюм Аквамена с короной и зеленым плащом из графического романа Алекса Росса “Приходящее королевство”.

Спустя всего неделю после старта проката в Китае картина превзошла по кассовым сборам все сольники Marvel. “Аквамен” также стал первым фильмом расширенной вселенной DC, собравшим миллиард долларов в международном прокате, и первым фильмом, “обошедшим” Marvel со времен нолановского “Бэтмена”.

Рабочее название фильме – “Ахав”. Так звали главного героя романа “Моби Дик” – капитана, одержимого местью огромному белому киту.

Имя главного антагониста “Орм” в переводе со шведского означает “змей”, а с датского и норвежского – “червь”.

“Аквамена” дважды предлагали снимать Питеру Джексону, но режиссер трилогии “Властелин колец” отклонил предложения, сославшись на отсутствие интереса к супергеройскому кино.

На дизайн финальных титров повлияли заставки сериала “Игры престолов”, в котором Момоа исполнил роль кхала Дрого, и документальный фильм “Сокровища с места крушения “Невероятного”.

Артур Карри был сыном работника маяка по имени Том Карри и женщины по имени Атланна. Артур уже в подростковом возрасте демонстрировал невероятную силу и скорость, а также возможность дышать под водой и разговаривать с рыбами. Будучи при смерти, Атланна раскрыла мальчику правду: она была Королевой Атлантиды, находившейся в изгнании, и пообещала, что однажды Артур станет правителем семи морей. Его отец дал ему образование и научил управлять своими возможностями, что в конечном итоге помогло ему стать героем по имени Аквамен.

8.1 Оцените
340 голосов Рейтинг IMDb: 6.8
Продолжительность 2 часа 23 минуты
Год выпуска 2018
Премьера в России 13 декабря 2018
Премьера онлайн 5 марта 2019
Премьера в мире 6 июля 2018
Возраст 12+
Прокатчик КАРО Премьер
Режиссер
Джеймс Ван
Джеймс Ван
В ролях
Джейсон Момоа
Джейсон Момоа
Эмбер Херд
Эмбер Херд
Уиллем Дефо
Уиллем Дефо
Патрик Уилсон
Патрик Уилсон
Дуэйн Джонсон
Дуэйн Джонсон
Все актеры и съемочная группа
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Когда-то встретились морская царица Атланна и смотритель маяка Том Карри. От их любви родился ребёнок Артур, которому суждено стать законным властителем морей. Но жители Атлантиды не прощают беглецов, и мать насильно вернули в подводное царство. Артур вырос под присмотром отца и наставника-атланта Вулко, научившего его всем силам и умениям атлантов. Спустя много лет он получил прозвище Аквамен, и только он сможет остановить воинственного правителя Атлантиды Орма от войны с жителями Земли. А для…
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Ksenia Ignateva 13 декабря 2018, 22:11
Очень крутой фильм!!! На одном дыхании! Получили удовольствие от просмотра)
Полина Котенькова 14 декабря 2018, 12:17
Ужаснейший сюжет, до боли банальный и порою нелепый! Игра актеров, пусть я даже и многих очень уважаю по предыдущим работам - недоработанная и порою… Читать дальше…
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