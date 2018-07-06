Аквамен, 2018

«Аквамен» – это первый супергеройский фильм Джеймса Вана

Мэтт Деймон и Саймон Бэйкер рассматривались на роль Аквамена

Фильм должна была продюсировать компания Леонардо Ди Каприо

Картина »Аквамен» основана на одноимённом комиксе Джеффа Джонса 2011 года

Джейсон Момоа играл в сериале »Звёздные врата: Атлантида», действие »Аквамена» также разворачивается в Атлантиде

Режиссёром фильма мог стать Джефф Николс («Мад»)

По просьбе Джейсона Момоа на роль Тома Карри, отца главного героя, был приглашен кумир актера – Темуэра Моррисон. Моррисон особенно известен своими работами в фильмах и сериалах, принадлежащих к вселенной “Звездных войн”.

В сцене с дуэлью главного героя и антагониста появляется осьминог, который исполняет барабанное соло. По словам режиссера Джеймса Вана, это Топо – помощник Аквамена из комиксов 1950-60-х гг.

Артур и Том Карри представлены в фильме полинезийцами, в то время как Момоа родом с Гавайев, а Темуэра Моррисон – потомок народа маори из Новой Зеландии.

Многие члены каста “Аквамена” ранее снимались в ролях персонажей DC и Marvel. Так, например, Патрик Уилсон сыграл Ночную Сову в “Хранителях” (2009), Уиллем Дефо – Зеленого Гоблина в “Человеке-пауке” (2002), Николь Кидман – доктора Чейз Меридиан в “Бэтмене навсегда” (1995), а Дольф Лундгрен – Фрэнка Касла в “Карателе”.

Николь Кидман долгое время поддерживала карьерный рост Джеймса Вана. Она приняла предложение сниматься в “Аквамене” сразу же после того, как режиссер сказал, что ее героиня является “русалкой-воительницей” и носит “мать всех жемчужин”. Кроме того, актрисе было приятно участвовать в съемках на своей родине – в Австралии. Интересно, что ранее Кидман отвергла роль королевы Ипполиты в “Чудо-женщине” (2017).

Джеймс Ван выбирал между постановкой “Аквамена” и “Флеша”. По его словам, он остановился на “Аквамене”, поскольку его главный герой является своего рода аутсайдером.

При создании фильма Джеймс Ван вдохновлялся не только оригинальными комиксами об Аквамене, но и легендами о короле Артуре, произведениями Жюля Верна и Говарда Лавкрафта, а также картинами “Создание из Черной лагуны”, “Индиана Джонс: в поисках утраченного ковчега” и “Роман с камнем”.

Джейсон Момоа признавался, что на съемочной площадке устраивал розыгрыши всем членам актерского состава, кроме Николь Кидман.

Мужчины королевской семьи Атлантиды отчасти представляют образы Аквамена из комиксов разных лет. Сам Артур Карри изображен с бородой и обнаженным торсом, как и Аквамен в 1990-х гг., его сводный брат Орм – чисто выбритый блондин (классический образ Аквамена), а их предок Атлан одет в зелено-золотой костюм Аквамена с короной и зеленым плащом из графического романа Алекса Росса “Приходящее королевство”.

Спустя всего неделю после старта проката в Китае картина превзошла по кассовым сборам все сольники Marvel. “Аквамен” также стал первым фильмом расширенной вселенной DC, собравшим миллиард долларов в международном прокате, и первым фильмом, “обошедшим” Marvel со времен нолановского “Бэтмена”.

Рабочее название фильме – “Ахав”. Так звали главного героя романа “Моби Дик” – капитана, одержимого местью огромному белому киту.

Имя главного антагониста “Орм” в переводе со шведского означает “змей”, а с датского и норвежского – “червь”.

“Аквамена” дважды предлагали снимать Питеру Джексону, но режиссер трилогии “Властелин колец” отклонил предложения, сославшись на отсутствие интереса к супергеройскому кино.

На дизайн финальных титров повлияли заставки сериала “Игры престолов”, в котором Момоа исполнил роль кхала Дрого, и документальный фильм “Сокровища с места крушения “Невероятного”.