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Aus dem Nichts / In the Fade

На пределе, 2017

2017 / Германия / Франция
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13 голосов Рейтинг IMDb: 7.1
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Кати мстит за смерть семьи во время террористической атаки
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Причины посмотреть Факты О фильме

Фильм «На пределе» снял немецкий режиссер и обладатель «Золотого медведя» Берлиного кинофестиваля Фатих Акин. В главной роли снялась Диана Крюгер, известная по ролям в фильмах «Господин Никто», «Троя», «Бесславные ублюдки». Помимо нее в картине можно увидеть Дениса Москитто («Красавчик 2»), Нумана Аджара («Жизнь меняет тебя», «Великая стена», «Обещание») и др.

Жизнь Кати меняется после несчастного случая. Ее муж и сын погибли от взрыва бомбы, и после траура Кати начинает мстить.

- Диана Крюгер получила приз за лучшую женскую роль на Каннском кинофестивале

- Фильм был представлен в номинации на Золотую пальмовую ветвь на Каннском кинофестивале

- Несмотря на то, что Диана Крюгер - немка по происхождению, она снимается в основном в американских фильмах

- Фильм был выдвинут на "Оскар" в категории лучший фильм на иностранном языке

Идеальная жизнь Кати в один миг превратилась в руины — в результате террористического акта погибли её муж и сын. Друзья и семья пытаются остановить её слезы, помочь найти силы жить одной. В безумном поиске виновников бессмысленного убийства Катя не находит справедливости. И после долгой скорби, в абсолютном бессилии она идёт на радикальные меры.

 

 

7.5 Оцените
13 голосов Рейтинг IMDb: 7.1
Продолжительность 1 час 46 минут
Год выпуска 2017
Премьера в России 22 февраля 2018
Премьера в мире 26 мая 2017
Возраст 18+
Прокатчик Russian World Vision
Режиссер
Фатих Акин
Фатих Акин
В ролях
Диана Крюгер
Диана Крюгер
Нуман Аджар
Нуман Аджар
Ульрих Тукур
Ульрих Тукур
Йоханнес Криш
Йоханнес Криш
Ульрих Брандхофф
Ульрих Брандхофф
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма На пределе 4 постера
Каннский кинофестиваль Лучшая актриса
Золотой глобус Лучший фильм на иностранном языке
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Находясь за решёткой, турок Нури берёт в жёны немку Катю. Проходит несколько лет, и перед зрителем предстаёт счастливая семья. Муж вышел на свободу и после рождения сына Рокко открыл честный семейный бизнес. Этот день не предвещал ничего необычного. Катя оставила сына в офисе супруга и отправилась на встречу с сестрой. Когда она вернулась, то обнаружила, что улица перекрыта, а повсюду стоят машины полиции и скорой помощи. Произошёл теракт, в результате которого погибли два самых близких…
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Диана Крюгер привезла «На пределе» на красную дорожку кинофестиваля в Торонто К длинному списку звездных гостей международного кинофестиваля в Торонто присоединилась Диана Крюгер: на красной дорожке TIFF-2017 в минувший вторник актриса представила свой новый фильм «На
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13 сентября 2017 12:46
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