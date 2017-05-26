На пределе, 2017

Фильм «На пределе» снял немецкий режиссер и обладатель «Золотого медведя» Берлиного кинофестиваля Фатих Акин. В главной роли снялась Диана Крюгер, известная по ролям в фильмах «Господин Никто», «Троя», «Бесславные ублюдки». Помимо нее в картине можно увидеть Дениса Москитто («Красавчик 2»), Нумана Аджара («Жизнь меняет тебя», «Великая стена», «Обещание») и др.
Жизнь Кати меняется после несчастного случая. Ее муж и сын погибли от взрыва бомбы, и после траура Кати начинает мстить.
- Диана Крюгер получила приз за лучшую женскую роль на Каннском кинофестивале
- Фильм был представлен в номинации на Золотую пальмовую ветвь на Каннском кинофестивале
- Несмотря на то, что Диана Крюгер - немка по происхождению, она снимается в основном в американских фильмах
- Фильм был выдвинут на "Оскар" в категории лучший фильм на иностранном языке
Идеальная жизнь Кати в один миг превратилась в руины — в результате террористического акта погибли её муж и сын. Друзья и семья пытаются остановить её слезы, помочь найти силы жить одной. В безумном поиске виновников бессмысленного убийства Катя не находит справедливости. И после долгой скорби, в абсолютном бессилии она идёт на радикальные меры.