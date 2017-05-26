На пределе, 2017

Фильм «На пределе» снял немецкий режиссер и обладатель «Золотого медведя» Берлиного кинофестиваля Фатих Акин. В главной роли снялась Диана Крюгер, известная по ролям в фильмах «Господин Никто», «Троя», «Бесславные ублюдки». Помимо нее в картине можно увидеть Дениса Москитто («Красавчик 2»), Нумана Аджара («Жизнь меняет тебя», «Великая стена», «Обещание») и др.

Жизнь Кати меняется после несчастного случая. Ее муж и сын погибли от взрыва бомбы, и после траура Кати начинает мстить.