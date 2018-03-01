Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Клаустрофобы. Долина дьявола" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Со дна вершины Со дна вершины
Киноафиша Фильмы Со дна вершины

Со дна вершины, 2018

2018 / Россия
6.7 Оцените
13 голосов Рейтинг IMDb: 5.9
Написать отзыв
Главному герою придется проверить себя и свою дружбу с другими на прочность
В избранное Уже в избранном
Жанр:
В избранное Уже в избранном
Напомним
о выходе в прокат
Причины посмотреть Факты О фильме

Режиссерами фильма «Со дна вершины» стали сразу несколько человек: Яна Поляруш, Тамара Цоцория, Константин Кутуев. На роли в свою спортивную драму они пригласили несколько известных актеров, в числе которых Владимир Вдовиченков, Нонна Гришаева, Сергей Пускепалис. В фильме также можно увидеть и молодых актеров: Павла Шевандо, Наталью Бергер и Константина Белошапку.

Сюжет драмы «Со дна вершины» расскажет о самом популярном в школе парне – Леше Цареве. Он не только любимец девушек и пример для подражания парней, но и чемпион юношеской сборной по горным лыжам. Но случай полностью меняет положение дел, и теперь Леше придется проверить себя и свою дружбу с другими на прочность.

- Фильм основан на реальных событиях. Прообразом главного героя стал Паралимпийский чемпион России по горнолыжному спорту Алексей Мошкин.

- Согласно подписанному договору, 70% сборов фильма пойдут на реабилитацию спортсменов-паралимпийцев. 

- Съемки фильма проходили в том числе и на борту теплохода «Герой Юрий Эм» в Ульяновске. Ульяновские актеры и студенты принимали участие в съемках. 

- Прототип главного героя Алексей Мошкин присутствовал на съемках фильма и консультировал актеров и съемочную группу. 

- Съемки фильма заняли три года. С 2014 года съемочная группа работала в Кировске, но проект остановли из-за проблем с финансированием. В 2015 году съемки возобновили в Сочи, Калуге и Московской области. Дополнительные съемки проходили за Полярным кругом. 

Алексей Царёв – семнадцатилетний лидер школы и подающий большие надежды чемпион юношеской сборной по горным лыжам. У него есть любимая девушка Лина и друг Костя, его соперник и в спорте, и в любви. Алексей – первый во всём. Он уверен в себе, не умеет и не желает проигрывать. Но всё меняется в один миг. После трагической случайности, которая происходит с Алексеем по вине Кости, их дружбе предстоит пройти проверку на прочность. Но сила духа, добро и любовь помогут перенести все испытания судьбы и приведут каждого к своей победе.
6.7 Оцените
13 голосов Рейтинг IMDb: 5.9
Продолжительность 1 час 51 минута
Год выпуска 2018
Премьера в России 1 марта 2018
Премьера в мире 1 марта 2018
Возраст 12+
Прокатчик Централ Партнершип
Режиссер
Яна Поляруш
Яна Поляруш
В ролях
Павел Шевандо
Павел Шевандо
Владимир Вдовиченков
Владимир Вдовиченков
Ксения Кузнецова
Ксения Кузнецова
Сергей Никоненко
Сергей Никоненко
Константин Белошапка
Константин Белошапка
Все актеры и съемочная группа
Фильм находится в подборках
Фильмы про спорт Фильмы про спорт
Фильмы про инвалидов Фильмы про инвалидов
Постер фильма Со дна вершины 2 постера
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате

Со дна вершины смотреть онлайн

Со дна вершины
Смотрите в
за 1 рубль
Отзывы о фильме Обсудить в чате
Наша рецензия
«Самое главное на трассе – это голова», – нравоучительно произнес тренер и… замер. Прямо на него, не разбирая дороги, неслись двое – без шлемов, без очков. По почти отвесному склону. И это накануне Чемпионата! Мда, какая уж тут голова, какая ответственность, когда твоему телу 17 лет, и про тебя шепчутся, что ты надежда горнолыжной России. И ерунда, что под вопросом вся твоя спортивная жизнь – ведь главное, что ты влюблен! А эти сумасшедшие как раз…
Читать
Лариса Чиликина 12 марта 2018, 17:53
Очень хороший фильм. Хоть главный герой во много сам виноват в случившемся, но нам показали силу воли человека и как он может бороться в такой ситуации. Чаще руки опускаются и к чему это приводит
САНСАНЫЧ XXX 10 марта 2018, 20:10
что то сильно лед напоминает. только здесь придурок сам себе проблемы создал
Отзывы Написать
13 голосов
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Оцените
Новости о фильме Новости фильма на нашем канале Телеграм
Эксклюзивное интервью с режиссером и продюсером проекта «Со дна вершины» Тамарой Цоцория: «Мы не хотели, чтобы фильм ушел в сторону «Голливуда». Продолжается традиция выпуска к национальным праздникам сильных зрительских картин о спорте и преодолении («Движение вверх» и «Лед»). Причем на этот раз она совпала и с
Написать
6 марта 2018 14:09
Со дна вершины: основано на реальных событиях В начале весны - 1 марта - в российский прокат выходит фильм «Со дна вершины». Спортивная драма о семнадцатилетнем школьнике Алексее Цареве основана на реальных событиях. По сюжету Леша -
Написать
28 февраля 2018 17:13
Фильм о паралимпийском движении обзавелся поддержкой Фонда кино Спортивная драма «Со дна вершины», созданная при помощи министерства культуры РФ, получит средства на прокат от фонда кино.  «Со дна вершины» – картина,
Написать
3 февраля 2018 16:26
Все новости фильма
Кадры из фильма Все кадры
Все кадры
Одна
Одна
2022, Россия, приключения, катастрофа
Бэтмен
Бэтмен
2022, США, фантастика, боевик, криминал
Пес-самурай и город кошек
Пес-самурай и город кошек
2022, Великобритания / Китай / США, боевик, анимация, комедия
Нахимовцы
Нахимовцы
2021, Россия, семейный, комедия
Открытое море: Монстр глубины
Открытое море: Монстр глубины
2022, Австралия, триллер
Мир Юрского периода: Господство
Мир Юрского периода: Господство
2022, США, фантастика, приключения, боевик
Анчартед: на картах не значится
Анчартед: на картах не значится
2022, США, боевик, приключения
Кукла. Последнее проклятье
Кукла. Последнее проклятье
2021, Мексика, ужасы
Топ Ган: Мэверик
Топ Ган: Мэверик
2022, США, боевик
Не звезди!
Не звезди!
2022, Франция, комедия
Неувольняемый
Неувольняемый
2022, Франция, комедия
Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия
Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия
2022, США, фантастика, боевик, приключения
Related video
«Хватается за соломинку»: теряющая вес Высоцкая огорошила признанием
«По стопам Волочковой»: 38-летний Шаляпин показал себя во всей красе
В сети отыскали гороскоп 1979 года: это самое честное описание знаков Зодиака
Бузова 2.0: блеснувшую формами Долину подняли на смех
Поцелуи с Басковым даром не прошли: Ивлеева ошеломила признанием
Меган Маркл не удержалась: готовая к примирению Елизавета II получила новый удар
От них такого не ждали: странному поведению Бузовой и Билана нашлось объяснение
«У меня достижения!»: Загитова не стала молчать об «отчислении» из ВУЗа
Безруков молчать не стал: Иду Галич подловили на нелепой ошибке
Тест по советскому кино: вы точно не жили в СССР, если не сможете ответить на 10 из 10
Меньше часа по цене квартиры в Москве: баснословные гонорары Аллегровой вызвали оторопь
Решилась на откровенные съемки не просто так: Медведева раскрыла все карты
Приложение киноафиши