Со дна вершины, 2018

Режиссерами фильма «Со дна вершины» стали сразу несколько человек: Яна Поляруш, Тамара Цоцория, Константин Кутуев. На роли в свою спортивную драму они пригласили несколько известных актеров, в числе которых Владимир Вдовиченков, Нонна Гришаева, Сергей Пускепалис. В фильме также можно увидеть и молодых актеров: Павла Шевандо, Наталью Бергер и Константина Белошапку.

Сюжет драмы «Со дна вершины» расскажет о самом популярном в школе парне – Леше Цареве. Он не только любимец девушек и пример для подражания парней, но и чемпион юношеской сборной по горным лыжам. Но случай полностью меняет положение дел, и теперь Леше придется проверить себя и свою дружбу с другими на прочность.