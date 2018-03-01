Со дна вершины, 2018

Режиссерами фильма «Со дна вершины» стали сразу несколько человек: Яна Поляруш, Тамара Цоцория, Константин Кутуев. На роли в свою спортивную драму они пригласили несколько известных актеров, в числе которых Владимир Вдовиченков, Нонна Гришаева, Сергей Пускепалис. В фильме также можно увидеть и молодых актеров: Павла Шевандо, Наталью Бергер и Константина Белошапку.
Сюжет драмы «Со дна вершины» расскажет о самом популярном в школе парне – Леше Цареве. Он не только любимец девушек и пример для подражания парней, но и чемпион юношеской сборной по горным лыжам. Но случай полностью меняет положение дел, и теперь Леше придется проверить себя и свою дружбу с другими на прочность.
- Фильм основан на реальных событиях. Прообразом главного героя стал Паралимпийский чемпион России по горнолыжному спорту Алексей Мошкин.
- Согласно подписанному договору, 70% сборов фильма пойдут на реабилитацию спортсменов-паралимпийцев.
- Съемки фильма проходили в том числе и на борту теплохода «Герой Юрий Эм» в Ульяновске. Ульяновские актеры и студенты принимали участие в съемках.
- Прототип главного героя Алексей Мошкин присутствовал на съемках фильма и консультировал актеров и съемочную группу.
- Съемки фильма заняли три года. С 2014 года съемочная группа работала в Кировске, но проект остановли из-за проблем с финансированием. В 2015 году съемки возобновили в Сочи, Калуге и Московской области. Дополнительные съемки проходили за Полярным кругом.