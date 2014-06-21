Лягушонок Риббит 3D, 2014

«Лягушонок Риббит 3D» — это малазийский мультфильм, снятый в копродукции с США режиссёром Чаком Пауэрсом по его собственному сценарию. До этого он участвовал лишь в съёмках одного мультсериала, поэтому «Лягушонок Риббит 3D» стал его первым опытом в режиссуре полного метра. Среди звёзд, озвучивших главных героев, можно выделить Шон Эстина из «Властелина колец» и Тима Карри, известного по фильму «Шоу ужасов Рокки Хоррора».
История рассказывает о необычном лягушонке Риббите, который уверен, что он самый настоящий заколдованный Принц. Лягушонок Риббит ненавидит прыгать и совсем не любит плавать, в отличие от его собратьев. Со своим лучшим другом, белкой Сэнди, герой отправляется в увлекательное путешествие через тропический мир Амазонии, чтобы найти настоящую Принцессу.
- Когда трое сыновей актёра озвучания Валентайна Коули посмотрели мультфильма «Лягушонок Риббит 3D», никто из них не узнал голос отца.
- Главного персонажа озвучивает Шон Эстин, а его дочь Александра озвучивает Принцессу.
- По сюжету Риббит хочет сменить имя на Норман. Это дань уважения одному из исполнительных продюсеров Норману Абдулу Халиму.
Фантастическое путешествие, чаще всего, начинается с одного крошечного прыжка. Риббит — это необычный лягушонок. В отличие от собратьев, он не особенно любит прыгать и испытывает сильное отвращение к воде. «Почему я не такой как остальные лягушки? Скорее всего, я заколдованный принц! Надо найти настоящую принцессу, чтобы она меня поцеловала!» - с такими мыслями Риббит отправляется в путь, заручившись поддержкой лучшей подруги белки-летяги.