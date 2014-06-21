Лягушонок Риббит 3D, 2014

«Лягушонок Риббит 3D» — это малазийский мультфильм, снятый в копродукции с США режиссёром Чаком Пауэрсом по его собственному сценарию. До этого он участвовал лишь в съёмках одного мультсериала, поэтому «Лягушонок Риббит 3D» стал его первым опытом в режиссуре полного метра. Среди звёзд, озвучивших главных героев, можно выделить Шон Эстина из «Властелина колец» и Тима Карри, известного по фильму «Шоу ужасов Рокки Хоррора».

История рассказывает о необычном лягушонке Риббите, который уверен, что он самый настоящий заколдованный Принц. Лягушонок Риббит ненавидит прыгать и совсем не любит плавать, в отличие от его собратьев. Со своим лучшим другом, белкой Сэнди, герой отправляется в увлекательное путешествие через тропический мир Амазонии, чтобы найти настоящую Принцессу.