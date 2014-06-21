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Лягушонок Риббит 3D Лягушонок Риббит 3D
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Ribbit

Лягушонок Риббит 3D, 2014

2014 / Малайзия
5.2 Оцените
13 голосов Рейтинг IMDb: 4.1
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Лягушонок Риббит думает, что он заколдованный принц
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Причины посмотреть Факты О фильме

«Лягушонок Риббит 3D» — это малазийский мультфильм, снятый в копродукции с США режиссёром Чаком Пауэрсом по его собственному сценарию. До этого он участвовал лишь в съёмках одного мультсериала, поэтому «Лягушонок Риббит 3D» стал его первым опытом в режиссуре полного метра. Среди звёзд, озвучивших главных героев, можно выделить Шон Эстина из «Властелина колец» и Тима Карри, известного по фильму «Шоу ужасов Рокки Хоррора».

История рассказывает о необычном лягушонке Риббите, который уверен, что он самый настоящий заколдованный Принц. Лягушонок Риббит ненавидит прыгать и совсем не любит плавать, в отличие от его собратьев. Со своим лучшим другом, белкой Сэнди, герой отправляется в увлекательное путешествие через тропический мир Амазонии, чтобы найти настоящую Принцессу. 

- Когда трое сыновей актёра озвучания Валентайна Коули посмотрели мультфильма «Лягушонок Риббит 3D», никто из них не узнал голос отца.

- Главного персонажа озвучивает Шон Эстин, а его дочь Александра озвучивает Принцессу.

- По сюжету Риббит хочет сменить имя на Норман. Это дань уважения одному из исполнительных продюсеров Норману Абдулу Халиму.

Фантастическое путешествие, чаще всего, начинается с одного крошечного прыжка.  Риббит — это необычный лягушонок. В отличие от собратьев, он не особенно любит прыгать и испытывает сильное отвращение к воде. «Почему я не такой как остальные лягушки? Скорее всего, я заколдованный принц! Надо найти настоящую принцессу, чтобы она меня поцеловала!» - с такими мыслями Риббит отправляется в путь, заручившись поддержкой лучшей подруги белки-летяги.

5.2 Оцените
13 голосов Рейтинг IMDb: 4.1
Продолжительность 1 час 28 минут
Год выпуска 2014
Премьера в России 18 октября 2018
Премьера онлайн 10 ноября 2015
Премьера в мире 21 июня 2014
Возраст 6+
Прокатчик Кинологистика
Режиссер
Чак Пауэрс
В ролях
Шон Эстин
Шон Эстин
Тим Карри
Тим Карри
Расселл Питерс
Расселл Питерс
Черами Ли
Черами Ли
Сонни Фрэнкс
Сонни Фрэнкс
Все актеры и съемочная группа
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Лягушонок Риббит 3D смотреть онлайн

Лягушонок Риббит 3D
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