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Последний портрет Последний портрет
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Final Portrait

Последний портрет, 2017

2017 / Великобритания
6.5 Оцените
18 голосов Рейтинг IMDb: 6.2
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Фильм о жизни и смерти известного художника ХХ века Альберто Джакометти.
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«Последний портрет» - это новый режиссёрский проект от известного актёра Стэнли Туччи («Милые кости», «Первый мститель», «Голодные игры»). В его картине снялись такие звёзды, как Арми Хаммер («Агенты А.Н.К.Л.», «Социальная сеть»), Джеффри Раш («Король говорит!», «Пираты Карбиского моря: Проклятие Чёрной жемчужины»), Клеманс Поэзи («Гарри Поттер и Кубок огня», «2+1»), Джеймс Фолкнер («Дневник Бриджит Джонс», «Люди Икс: Первый класс») и другие.

В основе сюжета фильма «Последний портрет» лежит жизнь и смерть известного художника ХХ века Альберто Джакометти. Действие происходит в Париже 60-х. Альберто любят коллеги, у него прекрасная любовница и ревнивая жена. А ещё он очень устал от рутинной жизни. Но на помощь приходит дружба с Джеймсом Лордом - критиком, который ему позирует. Сроки сдачи работы уже истекли, а мужчины всё ещё проводят время вместе, обсуждая жизнь и искусство.

- «Последний портрет» - это пятый режиссёрский проект Стэнли Туччи

- Свой последний фильм в качестве режиссёра Стэнли Туччи выпустил ровно 10 лет назад. Это была картина «Свидание вслепую»

- Сценарий к фильму написал сам Стэнли Туччи

- История о закате жизни одного из виднейших художников ХХ века — Альберто Джакометти

Париж начала 60-х, Альберто Джакометти окружен признанием коллег, интересом любовницы и ревностью жены. Чахнущий над своими доходами и уставший от предсказуемой жизни, художник находит покой в компании Джеймса Лорда — позирующего ему критика. Запланированный портрет не готов и через две недели: двое проводят много времени вместе, обсуждают искусство и работу, дышат свежим воздухом города на Сене.

6.5 Оцените
18 голосов Рейтинг IMDb: 6.2
Продолжительность 1 час 30 минут
Год выпуска 2017
Премьера в России 11 января 2018
Премьера в мире 11 февраля 2017
Возраст 18+
Прокатчик Капелла Фильм
Режиссер
Стэнли Туччи
Стэнли Туччи
В ролях
Джеффри Раш
Джеффри Раш
Арми Хаммер
Арми Хаммер
Клеманс Поэзи
Клеманс Поэзи
Джеймс Фолкнер
Джеймс Фолкнер
Сильви Тестю
Сильви Тестю
Все актеры и съемочная группа
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Последний портрет
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В 1964 году в Париже Джеймсу Лорду (Арми Хаммер) посчастливилось познакомиться с Альберто Джакометти (Джеффри Раш) и его братом (Тони Шэлуб). Художник, чьи работы высоко ценились уже тогда, изъявляет желание написать портрет Джима. От столь лестного предложения грех отказываться, и журналист соглашается позировать, не подозревая о том, каким длительным и психологически тяжелым процессом может оказаться создание портрета. Изначально Джакометти говорил, что ему потребуется всего один-два дня для…
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Ольга Шнейдер 11 июля 2019, 17:19
В целом фильм не понравился. Возможно, Джеффри Раш и заслуживает "Оскара" за исполнение роли престарелого и почти выжившего из ума гения,… Читать дальше…
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саундтрек фильма Последний портрет
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