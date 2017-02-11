Последний портрет, 2017

«Последний портрет» - это новый режиссёрский проект от известного актёра Стэнли Туччи («Милые кости», «Первый мститель», «Голодные игры»). В его картине снялись такие звёзды, как Арми Хаммер («Агенты А.Н.К.Л.», «Социальная сеть»), Джеффри Раш («Король говорит!», «Пираты Карбиского моря: Проклятие Чёрной жемчужины»), Клеманс Поэзи («Гарри Поттер и Кубок огня», «2+1»), Джеймс Фолкнер («Дневник Бриджит Джонс», «Люди Икс: Первый класс») и другие.

В основе сюжета фильма «Последний портрет» лежит жизнь и смерть известного художника ХХ века Альберто Джакометти. Действие происходит в Париже 60-х. Альберто любят коллеги, у него прекрасная любовница и ревнивая жена. А ещё он очень устал от рутинной жизни. Но на помощь приходит дружба с Джеймсом Лордом - критиком, который ему позирует. Сроки сдачи работы уже истекли, а мужчины всё ещё проводят время вместе, обсуждая жизнь и искусство.