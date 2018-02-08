- «Хит» - это режиссёрский дебют видеопродюсера телеканала «Дождь» Маргариты Михайловой

- Одну из ролей исполнила Алёна Тойминцева, известная более по участию в проекте «Голос»

- В фильме сыграли мать и дочь - актрисы Юлия Ауг и Полина Ауг

- Пётр Скворцов и Юлия Ауг уже играли вместе в фильме «Ученик»

- По словам Михайловой в итоге не было отснято примерно 30% фильма, так что на стадии постпродакшна приходилось дорабатывать сценарий

- Режиссер около 2 месяцев звонила продюсеру Елене Яцуре, прежде чем та прочла сценарий и согласилась сотрудничать

- Михайлова работала над идеей с 2012 года - тогда она написала сценарий к короткому метру. После он претерпел множество изменений, превратившись в полнометражный фильм

- Юлия Ауг получила роль одной из первых и, как отмечают создатели, быстро вжилась в роль и не вызвала никаких сомнений

- Одна из музыкальных композиций принадлежит руке Олега Белова, другая – Алене Тойминцевой