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Хит, 2017

2017 / Россия
4.2 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 2.2
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Две провинциальные девушки приезжают в Москву, чтобы воплотить свои мечты
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Фильм «Хит» сняла дебютантка Маргарита Михайлова, которая также написала и сценарий. В картине собрался небезызвестный актёрский состав: Софья Озерова («Молодёжка»), Алёна Тойминцева («Голоса большой страны»), Пётр Скворцов («Ученик»), Юлия Ауг («Артистка», «Прикосновение ветра») и другие.

В центре сюжета картины «Хит» окажутся две девушки из провинциальных городков: Юлия и Катя. Они не знакомы друг с другом, однако обе приехали в Москву с одной целью - стать успешными. Одна из них мечтает стать архитектором, вторая покорить отечественную эстраду. Зрителей ждёт несколько дней из жизни девушек, которые изменятся навсегда за столь короткий срок.

- «Хит» - это режиссёрский дебют видеопродюсера телеканала «Дождь» Маргариты Михайловой

- Одну из ролей исполнила Алёна Тойминцева, известная более по участию в проекте «Голос»

- В фильме сыграли мать и дочь - актрисы Юлия Ауг и Полина Ауг

- Пётр Скворцов и Юлия Ауг уже играли вместе в фильме «Ученик»

- По словам Михайловой  в итоге не было отснято примерно 30% фильма, так что на стадии постпродакшна приходилось дорабатывать сценарий

- Режиссер около 2 месяцев звонила продюсеру Елене Яцуре, прежде чем та прочла сценарий и согласилась сотрудничать

- Михайлова работала над идеей с 2012 года - тогда она написала сценарий к короткому метру. После он претерпел множество изменений, превратившись в полнометражный фильм

- Юлия Ауг получила роль одной из первых и, как отмечают создатели, быстро вжилась в роль и не вызвала никаких сомнений

- Одна из музыкальных композиций принадлежит руке Олега Белова, другая – Алене Тойминцевой      

Юля и Катя приехали в Москву из провинции. Они красивы, доверчивы и смешны в своем желании добиться успеха. Юля хочет стать архитектором. А Катя — известной певицей. И это три дня, которые изменили их жизнь.

4.2 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 2.2
Продолжительность 1 час 34 минуты
Год выпуска 2017
Премьера в России 8 февраля 2018
Премьера в мире 8 февраля 2018
Возраст 16+
Прокатчик Парадиз
Режиссер
Маргарита Михайлова
Маргарита Михайлова
В ролях
Софья Озерова
Софья Озерова
Алена Тойминцева
Алена Тойминцева
Петр Скворцов
Петр Скворцов
Юлия Ауг
Юлия Ауг
Юрий Чурсин
Юрий Чурсин
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Хит 2 постера
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Юля и Катя – молодые провинциалки, приехавшие в Москву с желанием прославиться. Юля хочет стать известным архитектором, Катя – певицей. О нескольких днях из жизни этих не знакомых друг с другом девушек и рассказывает фильм, ставший полнометражным дебютом видеопродюсера телеканала «Дождь» Маргариты Михайловой. Не новую, в общем-то, тему стараются раскрыть со свежей стороны – однако, увы, все попытки ограничиваются визуальными ходами. Ночные виды столицы и…
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