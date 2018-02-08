Фильм «Хит» сняла дебютантка Маргарита Михайлова, которая также написала и сценарий. В картине собрался небезызвестный актёрский состав: Софья Озерова («Молодёжка»), Алёна Тойминцева («Голоса большой страны»), Пётр Скворцов («Ученик»), Юлия Ауг («Артистка», «Прикосновение ветра») и другие.
В центре сюжета картины «Хит» окажутся две девушки из провинциальных городков: Юлия и Катя. Они не знакомы друг с другом, однако обе приехали в Москву с одной целью - стать успешными. Одна из них мечтает стать архитектором, вторая покорить отечественную эстраду. Зрителей ждёт несколько дней из жизни девушек, которые изменятся навсегда за столь короткий срок.
- «Хит» - это режиссёрский дебют видеопродюсера телеканала «Дождь» Маргариты Михайловой
- Одну из ролей исполнила Алёна Тойминцева, известная более по участию в проекте «Голос»
- В фильме сыграли мать и дочь - актрисы Юлия Ауг и Полина Ауг
- Пётр Скворцов и Юлия Ауг уже играли вместе в фильме «Ученик»
- По словам Михайловой в итоге не было отснято примерно 30% фильма, так что на стадии постпродакшна приходилось дорабатывать сценарий
- Режиссер около 2 месяцев звонила продюсеру Елене Яцуре, прежде чем та прочла сценарий и согласилась сотрудничать
- Михайлова работала над идеей с 2012 года - тогда она написала сценарий к короткому метру. После он претерпел множество изменений, превратившись в полнометражный фильм
- Юлия Ауг получила роль одной из первых и, как отмечают создатели, быстро вжилась в роль и не вызвала никаких сомнений
- Одна из музыкальных композиций принадлежит руке Олега Белова, другая – Алене Тойминцевой
Юля и Катя приехали в Москву из провинции. Они красивы, доверчивы и смешны в своем желании добиться успеха. Юля хочет стать архитектором. А Катя — известной певицей. И это три дня, которые изменили их жизнь.