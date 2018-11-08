Баба Яга. Начало, 2018

Наша рецензия

Последние годы в афишах кинотеатров все чаще появляются названия отечественных мультфильмов. Многие из них могут смело вступить в конкуренцию с зарубежной анимацией как по качеству картинки, так и по сюжетным перипетиям. Создатели «Бабы Яги. Начало» пытаются удержаться на двух стульях, соединив в себе и типично русско-народное начало (не совсем удачная стилизация на книжные иллюстрации, больше похожая на старую компьютерную игру, что, впрочем, тоже выглядит неплохо) и современную…