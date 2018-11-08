Баба Яга. Начало, 2018

Мультфильм Владимира Сакова «Баба Яга. Начало», снятый на средства Фонда кино, расскажет историю известной героини под совершенно другим углом.
Когда-то она была маленькой волшебницей по имени Ядвига, и мало кто знает историю ее становления в качестве злой Бабы Яги, которая живет в избушке на курьих ножках. Ей предстоит вновь открыть в себе добро, когда на болото в поисках молодильных яблок попадет царевна Синеглазка. Это история о настоящей дружбе, доброте, доблести и отваге, которые способны искоренить любое зло.
- Бюджет мультфильма «Баба Яга. Начало» составил 360 миллионов рублей.
- «Баба Яга. Начало» — это второй полнометражный мультфильм Владимира Сакова за последние 11 лет.
Что заставило маленькую девочку-волшебницу Ядвигу превратиться в отшельницу Ягу и прятаться на болоте в избушке на курьих ножках? Что произойдёт, когда к Яге на болото случайно попадёт царевна Синеглазка, которую злая мачеха-колдунья заставляет отправиться за молодильными яблоками на край света? И кто заставит Ягу помогать людям снова? Баба Яга — красочное и захватывающее приключение, в котором сила дружбы и вера в добро побеждают зло, предательство и одиночество.