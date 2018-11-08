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Баба Яга. Начало Баба Яга. Начало
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Баба Яга. Начало, 2018

2018 / Россия
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Как маленькая девочка Ядвига превратилась в Бабу Ягу
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Причины посмотреть Факты О фильме

Мультфильм Владимира Сакова «Баба Яга. Начало», снятый на средства Фонда кино, расскажет историю известной героини под совершенно другим углом.

Когда-то она была маленькой волшебницей по имени Ядвига, и мало кто знает историю ее становления в качестве злой Бабы Яги, которая живет в избушке на курьих ножках. Ей предстоит вновь открыть в себе добро, когда на болото в поисках молодильных яблок попадет царевна Синеглазка. Это история о настоящей дружбе, доброте, доблести и отваге, которые способны искоренить любое зло.

- Бюджет мультфильма «Баба Яга. Начало» составил 360 миллионов рублей.

- «Баба Яга. Начало» — это второй полнометражный мультфильм Владимира Сакова за последние 11 лет.

Что заставило маленькую девочку-волшебницу Ядвигу превратиться в отшельницу Ягу и прятаться на болоте в избушке на курьих ножках? Что произойдёт, когда к Яге на болото случайно попадёт царевна Синеглазка, которую злая мачеха-колдунья заставляет отправиться за молодильными яблоками на край света? И кто заставит Ягу помогать людям снова? Баба Яга — красочное и захватывающее приключение, в котором сила дружбы и вера в добро побеждают зло, предательство и одиночество.

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Продолжительность 1 час 3 минуты
Год выпуска 2018
Премьера в России 8 ноября 2018
Премьера в мире 8 ноября 2018
Возраст 6+
Прокатчик Кинологистика
Режиссер
Владимир Саков
Все актеры и съемочная группа
Постер мультфильма Баба Яга. Начало 1 постер
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Последние годы в афишах кинотеатров все чаще появляются названия отечественных мультфильмов. Многие из них могут смело вступить в конкуренцию с зарубежной анимацией как по качеству картинки, так и по сюжетным перипетиям. Создатели «Бабы Яги. Начало» пытаются удержаться на двух стульях, соединив в себе и типично русско-народное начало (не совсем удачная стилизация на книжные иллюстрации, больше похожая на старую компьютерную игру, что, впрочем, тоже выглядит неплохо) и современную…
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marina-zaza 14 ноября 2018, 12:01
Посмотрев трейлер категорически не хотела вести 7 летнего ребёнка на мультфильм, НО ребёнок настоял и вот мы на сеансе. Оказалось что мультфильм… Читать дальше…
Евгений Стародуб 4 ноября 2018, 08:26
Посмотрел только трейлер. Ребенка не поведу однозначно - столетняя наплевательская графика, некачественная озвучка, халтура. С учетом цен в… Читать дальше…
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