Величайший шоумен, 2018

Режиссёром биографической музыкальной ленты «Величайший шоумен» стал Майкл Грэйси, для которого эта работа станет дебютом на большом экране. Главную роль в фильме сыграл звезда Бродвея и Голливуда – Хью Джекман. К нему также присоединились: Зак Эфрон («Классный мюзикл», «Свадебный угар»), Мишель Уильямс («Остров проклятых», «Горбатая гора») и Зендея Колуман из сериала «Танцевальная лихорадка».

Фильм «Величайший шоумен» расскажет о становлении и жизненном пути одного из самых известных людей 19 века в Америке. Финеас Тэйлор Барнум прославился после того, как стал показывать публике диковинных людей со всего мира. Он организовал один из величайших бродячих цирков в истории, а его достижения вошли в историю. И теперь у вас есть возможность увидеть мир его глазами.

Финеас Барнум с детства обладал богатым воображением и умением смешить людей. Но жизнь не предоставляла ему шанса проявить эти таланты: он родился в бедной семье портного, рано остался сиротой, рос на улице и зарабатывал на кусок хлеба, выполняя тяжелую работу. Трудности не сломили его — Финеас сумел сохранить позитивный взгляд на жизнь. Повзрослев, Барнум женится на Черити — подруге детства и дочери богатого помещика Халлета. Отец Черити не верит, что Финеас добьется успеха и уверен, что дочь бросит Барнума, устав от бедной жизни.

Спустя несколько лет его прогнозы кажутся сбывшимися: хотя Барнум и Черити продолжают жить вместе и обзавелись двумя дочками, Финеасу так и не удалось разбогатеть. Они живут в небольшой квартирке, а Барнум работает счетоводом в судоходной компании, которая в какой-то момент объявляет о банкротстве. Оставшись без работы Барнум решает, что пришло время осуществить свою мечту. Хитростью получив в банке большую ссуду, он арендует помещение в центре города и открывает музей, но бездушные экспонаты не вызывают ажиотажа у горожан. Тогда Барнум вспоминает, что больше всего на свете его завораживали встречи в необычными людьми. Барнум решает переделать музей в цирк и собрать труппу из самых разных “уродцев”.