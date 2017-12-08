Величайший шоумен, 2018

Режиссёром биографической музыкальной ленты «Величайший шоумен» стал Майкл Грэйси, для которого эта работа станет дебютом на большом экране. Главную роль в фильме сыграл звезда Бродвея и Голливуда – Хью Джекман. К нему также присоединились: Зак Эфрон («Классный мюзикл», «Свадебный угар»), Мишель Уильямс («Остров проклятых», «Горбатая гора») и Зендея Колуман из сериала «Танцевальная лихорадка».
Фильм «Величайший шоумен» расскажет о становлении и жизненном пути одного из самых известных людей 19 века в Америке. Финеас Тэйлор Барнум прославился после того, как стал показывать публике диковинных людей со всего мира. Он организовал один из величайших бродячих цирков в истории, а его достижения вошли в историю. И теперь у вас есть возможность увидеть мир его глазами.
Финеас Барнум с детства обладал богатым воображением и умением смешить людей. Но жизнь не предоставляла ему шанса проявить эти таланты: он родился в бедной семье портного, рано остался сиротой, рос на улице и зарабатывал на кусок хлеба, выполняя тяжелую работу. Трудности не сломили его — Финеас сумел сохранить позитивный взгляд на жизнь. Повзрослев, Барнум женится на Черити — подруге детства и дочери богатого помещика Халлета. Отец Черити не верит, что Финеас добьется успеха и уверен, что дочь бросит Барнума, устав от бедной жизни.
Спустя несколько лет его прогнозы кажутся сбывшимися: хотя Барнум и Черити продолжают жить вместе и обзавелись двумя дочками, Финеасу так и не удалось разбогатеть. Они живут в небольшой квартирке, а Барнум работает счетоводом в судоходной компании, которая в какой-то момент объявляет о банкротстве. Оставшись без работы Барнум решает, что пришло время осуществить свою мечту. Хитростью получив в банке большую ссуду, он арендует помещение в центре города и открывает музей, но бездушные экспонаты не вызывают ажиотажа у горожан. Тогда Барнум вспоминает, что больше всего на свете его завораживали встречи в необычными людьми. Барнум решает переделать музей в цирк и собрать труппу из самых разных “уродцев”.
Хью Джекман прочитал около тридцати книг о Финеасе Барнуме, пока готовится к главной роли.
Хью Джекман мечтал о создании этого фильма с 2009 года.
Американский музей Барнума пользовался бешеной популярностью, и толпы людей подолгу задерживались внутри, что сокращало доходы музея. Чтобы освободить место для новых посетителей, в музее вывесили таблички с надписью “This Way to the Egress”, что переводится как “Путь к Выходу”. Не подозревая, что “Egress” — это еще одно слово, обозначающее “выход”, люди следовали указателям, думая что их ждет некий захватывающий экспонат, и в конце концов оказывались на улице.
Многие костюмы, использованные в цирковых сценах в начале и в конце фильма, были заимствованы у компании “Feld Entertainment”, нынешних владельцев бренда “Цирк братьев Ринглинг, Барнума и Бейли”.
По словам Хью Джекмана, долгий девятилетний процесс разработки фильма от замысла до завершения был обусловлен нежеланием студий рисковать успехом оригинального мюзикла. В конце концов сделка со “Студия Двадцатый век” состоялась благодаря песне «This is Me», которая была написана Бенджем Пасеком и Джастином Полом во время двухчасового перелета по пути на встречу с представителями студии. После выхода фильма эта песня была номинирована на “Оскар”.
Перед съемками фильма Хью Джекман перенес операцию на носу по удалению рака кожи. Актеру наложили 80 швов, а врач посоветовал ему не петь. Хью Джекман следовал рекомендациям врача, пока не дошло до записи последней песни — “From Now On”, которую Хью решил спеть. Во время исполнения песни он заметил, что у него началось носовое кровотечение.
Зак Эфрон сказал, что поцелуй, который был между ним и Зендаей, был лучшим поцелуем в его жизни.
В январе 2017 года “Цирк братьев Ринглинг, Барнума и Бейли” объявил о закрытии из-за снижения посещаемости. Их последние выступления состоялись в мае 2017 года.
Ребекка Фергюсон призналась в интервью, что очень нервничала, когда ей приходилось исполнять песню в фильме, потому что ей приходилось петь перед полной аудиторией и всей съемочной группой. Она отметила, что именно Хью Джекман и его подбадривания во время ее выступления помогли ей справиться с волнением.
В какой-то момент, когда музей испытывает трудности, дочки предлагают Барнуму выставить что-нибудь “сенсационное”, например, единорога или русалку. В реальности Финеас Барнум купил и продемонстрировал “Фиджийскую морскую деву” — туловище и голова обезьяны, пришитые к задней части крупной рыбы.
Финеас Тейлор Барнум всегда мечтал войти в историю, но все его занятия не приносили ему удовольствия. И когда, казалось, весь мир обернулся против него, он решает пойти вслед за своей мечтой. Барнум создает завораживающее представление-сенсацию, которое стало рождением мирового шоу-бизнеса.
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