Величайший шоумен, 2018

Хью Джекман прочитал около тридцати книг о Финеасе Барнуме, пока готовится к главной роли.

Хью Джекман мечтал о создании этого фильма с 2009 года.

Американский музей Барнума пользовался бешеной популярностью, и толпы людей подолгу задерживались внутри, что сокращало доходы музея. Чтобы освободить место для новых посетителей, в музее вывесили таблички с надписью “This Way to the Egress”, что переводится как “Путь к Выходу”. Не подозревая, что “Egress” — это еще одно слово, обозначающее “выход”, люди следовали указателям, думая что их ждет некий захватывающий экспонат, и в конце концов оказывались на улице.

Многие костюмы, использованные в цирковых сценах в начале и в конце фильма, были заимствованы у компании “Feld Entertainment”, нынешних владельцев бренда “Цирк братьев Ринглинг, Барнума и Бейли”.

По словам Хью Джекмана, долгий девятилетний процесс разработки фильма от замысла до завершения был обусловлен нежеланием студий рисковать успехом оригинального мюзикла. В конце концов сделка со “Студия Двадцатый век” состоялась благодаря песне «This is Me», которая была написана Бенджем Пасеком и Джастином Полом во время двухчасового перелета по пути на встречу с представителями студии. После выхода фильма эта песня была номинирована на “Оскар”.

Перед съемками фильма Хью Джекман перенес операцию на носу по удалению рака кожи. Актеру наложили 80 швов, а врач посоветовал ему не петь. Хью Джекман следовал рекомендациям врача, пока не дошло до записи последней песни — “From Now On”, которую Хью решил спеть. Во время исполнения песни он заметил, что у него началось носовое кровотечение.

Зак Эфрон сказал, что поцелуй, который был между ним и Зендаей, был лучшим поцелуем в его жизни.

В январе 2017 года “Цирк братьев Ринглинг, Барнума и Бейли” объявил о закрытии из-за снижения посещаемости. Их последние выступления состоялись в мае 2017 года.

Ребекка Фергюсон призналась в интервью, что очень нервничала, когда ей приходилось исполнять песню в фильме, потому что ей приходилось петь перед полной аудиторией и всей съемочной группой. Она отметила, что именно Хью Джекман и его подбадривания во время ее выступления помогли ей справиться с волнением.

В какой-то момент, когда музей испытывает трудности, дочки предлагают Барнуму выставить что-нибудь “сенсационное”, например, единорога или русалку. В реальности Финеас Барнум купил и продемонстрировал “Фиджийскую морскую деву” — туловище и голова обезьяны, пришитые к задней части крупной рыбы.