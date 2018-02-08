Женщины против мужчин: Крымские каникулы, 2017

«Женщины против мужчин: Крымские каникулы» - проект Леонида Марголина. В продолжение фильма 2015 года «Женщины против мужчин» вернулся прежний актерский состав – Роман Юнусов («Одноклассницы»), Александр Головин («Ёлки»), Денис Косяков («Одноклассницы»), Настасья Самбурская («Универ»), Наталья Рудова («Любовь в городе ангелов») и Мария Кравченко (Comedy Woman).
Действие фильма «Женщины против мужчин: Крымские каникулы» развернется на черноморском побережье. Герои первой части – три семейные пары - приехали сюда, чтобы отпраздновать… развод. Однако друзья даже не представляют, что грядущие события, непременно, изменят их жизнь и заставят посмотреть на своих бывших половинок по-новому.
- Продюсерамифильма стали Сарик и Гевонд Андреасяны
- Одну из ролей в фильме «Женщины против мужчин: Крымские каникулы» сыграла Мисс Крым 2015 года Анна Сапега
- Это вторая полнометражная режиссерская работа Леонида Марголина после «Все о мужчинах» (2016)
- Съемки фильма проходили в Крыму в июле 2017
Отправиться в отпуск сразу после развода – довольно заманчивая идея. Особенно, если за компанию можно прихватить двух своих лучших приятелей. Но, когда в том же отеле встречаешь свою бывшую жену-красавицу, то это к неприятностям. А если экс-супруга оказывается там же с двумя своими лучшими подругами, которые к тому же являются бывшими женами твоих друзей, – то легкая месть за старые обиды превращается в увлекательную «войну» и незабываемые приключения.