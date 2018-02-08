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Женщины против мужчин: Крымские каникулы Женщины против мужчин: Крымские каникулы
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Женщины против мужчин: Крымские каникулы, 2017

2017 / Россия
4.5 Оцените
27 голосов Рейтинг IMDb: 4
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Вечная война женщин и мужчин в новом фильме Леонида Марголина!
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Причины посмотреть Факты О фильме

«Женщины против мужчин: Крымские каникулы» - проект Леонида Марголина. В продолжение фильма 2015 года «Женщины против мужчин» вернулся прежний актерский состав – Роман Юнусов («Одноклассницы»), Александр Головин («Ёлки»), Денис Косяков («Одноклассницы»), Настасья Самбурская («Универ»), Наталья Рудова («Любовь в городе ангелов») и Мария Кравченко (Comedy Woman).

Действие фильма «Женщины против мужчин: Крымские каникулы» развернется на черноморском побережье. Герои первой части – три семейные пары - приехали сюда, чтобы отпраздновать… развод. Однако друзья даже не представляют, что грядущие события, непременно, изменят их жизнь и заставят посмотреть на своих бывших половинок по-новому.

- Продюсерамифильма стали Сарик и Гевонд Андреасяны

- Одну из ролей в фильме «Женщины против мужчин: Крымские каникулы» сыграла Мисс Крым 2015 года Анна Сапега

- Это вторая полнометражная режиссерская работа Леонида Марголина после «Все о мужчинах» (2016)

- Съемки фильма проходили в Крыму в июле 2017

Отправиться в отпуск сразу после развода – довольно заманчивая идея. Особенно, если за компанию можно прихватить двух своих лучших приятелей. Но, когда в том же отеле встречаешь свою бывшую жену-красавицу,  то это к неприятностям. А если экс-супруга оказывается там же с двумя своими лучшими подругами, которые к тому же являются бывшими женами твоих друзей, – то легкая месть за старые обиды превращается в увлекательную «войну» и незабываемые приключения.

4.5 Оцените
27 голосов Рейтинг IMDb: 4
Продолжительность 1 час 20 минут
Год выпуска 2017
Премьера в России 8 февраля 2018
Премьера в мире 8 февраля 2018
Возраст 16+
Прокатчик КароПрокат
Режиссер
Леонид Марголин
Леонид Марголин
В ролях
Настасья Самбурская
Настасья Самбурская
Наталия Рудова
Наталия Рудова
Мария Кравченко
Мария Кравченко
Александр Головин
Александр Головин
Роман Юнусов
Роман Юнусов
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Женщины против мужчин: Крымские каникулы 6 постеров
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Наша рецензия
Костя, Вадим и Максим дошли до стадии, когда развод с женами - единственное решение. И, подписав необходимые документы и распрощавшись с супругами навсегда, они отправляются праздновать свободу в Крым. В отеле парни первым делом пытаются познакомиться с новыми «жертвами» и «переспать» три года брака. Но порох в пороховницах настолько отсырел, что отвечают им лишь их же экс-жены, которые случайно выбрали тот же отель. Теперь измена становится делом чести, а в перерывах…
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eya_arh 13 февраля 2018, 20:02
Простите, но это не комедия..!!- я не про игру актёров - с ними всё в порядке- а вот смысл и подача "Комедии" самые невменяемые, даже… Читать дальше…
eya_arh 13 февраля 2018, 20:07
Простите, но это не комедия..!!- я не про игру актёров - с ними всё в порядке- а вот смысл и подача "Комедии" самые невменяемые, даже… Читать дальше…
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