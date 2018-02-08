Женщины против мужчин: Крымские каникулы, 2017

«Женщины против мужчин: Крымские каникулы» - проект Леонида Марголина. В продолжение фильма 2015 года «Женщины против мужчин» вернулся прежний актерский состав – Роман Юнусов («Одноклассницы»), Александр Головин («Ёлки»), Денис Косяков («Одноклассницы»), Настасья Самбурская («Универ»), Наталья Рудова («Любовь в городе ангелов») и Мария Кравченко (Comedy Woman).

Действие фильма «Женщины против мужчин: Крымские каникулы» развернется на черноморском побережье. Герои первой части – три семейные пары - приехали сюда, чтобы отпраздновать… развод. Однако друзья даже не представляют, что грядущие события, непременно, изменят их жизнь и заставят посмотреть на своих бывших половинок по-новому.