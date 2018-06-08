История одного назначения, 2018

Авдотья Смирнова, известная по своим проектам «Два дня» и «Кококо», представила свой новый фильм. В актерском составе собрались как известные актеры, так и дебютанты: Алексей Смирнов и Елизавета Янковская. Среди знакомых имен засветились Евгений Харитонов («Брестская крепость»), Филипп Гуревич («Кино про Алексеева»), Ирина Горбачева («Я худею»), Игорь Золотовицкий («Краткий курс счастливой жизни») и уже снимавшаяся у Смирновой Анна Михалкова («Небесный суд»).

Волей случая граф и уже известный писатель Лев Толстой знакомится с Григорием Колокольцевым, который в свою очередь как раз направляется в пехотный полк недалеко от Ясной поляны. Знакомство оказывается удачным и люди импонируют друг другу. Тем временем в полке лютует и приворовывает командир Яцевич, спуская всех собак на писаря Василия Шабунина. За счет этого же писаря пытаются перевесить ответственность за хищения в полку. И именно за него по просьбе Колокольцева вступается Лев Толстой, который как раз находится в процессе создания своего шедевра - «Войны и мира».