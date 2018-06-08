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История одного назначения История одного назначения
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История одного назначения, 2018

2018 / Россия
7.3 Оцените
24 голоса Рейтинг IMDb: 6.6
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Реальная история дружбы писателя Льва Толстого и поручика Колокольцева
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Причины посмотреть Факты О фильме

Авдотья Смирнова, известная по своим проектам «Два дня» и «Кококо», представила свой новый фильм. В актерском составе собрались как известные актеры, так и дебютанты: Алексей Смирнов и Елизавета Янковская. Среди знакомых имен засветились Евгений Харитонов («Брестская крепость»), Филипп Гуревич («Кино про Алексеева»), Ирина Горбачева («Я худею»), Игорь Золотовицкий («Краткий курс счастливой жизни») и  уже снимавшаяся у Смирновой Анна Михалкова («Небесный суд»).

Волей случая граф и уже известный писатель Лев Толстой знакомится с Григорием Колокольцевым, который в свою очередь как раз направляется в пехотный полк недалеко от Ясной поляны. Знакомство оказывается удачным и люди импонируют друг другу. Тем временем в полке лютует и приворовывает командир Яцевич, спуская всех собак на писаря Василия Шабунина. За счет этого же писаря пытаются перевесить ответственность за хищения в полку. И именно за него по просьбе Колокольцева вступается Лев Толстой, который как раз находится в процессе создания своего шедевра - «Войны и мира».

- Бюджет фильма составил 114 миллионов рублей

- Фильм «История одного назначения» участвовал в питчинге, но не получил господдержку

- В число продюсеров входят Сергей Сельянов и Анатолий Чубайс, супруг Смирновой

- Съемки прошли в музее-усадьбе Толстого в Ясной поляне

- Сценарий Авдотья Смирнова написала совместно с Анной Пармас (ранее они работали над «Кококо» и «Двумя днями») и Павлом Басинским

- Сюжет основан на реальном эпизоде из жизни Льва Толстого

- Фильм Авдотьи Смирновой стал участником основного конкурса Открытого Российского Кинофестиваля «Кинотавр».

- «История одного назначения» стал лауреатом в номинации «Событие» по версии литературной премии «Ясная Поляна».

Пронзительный и трагический рассказ о событиях, участником которых оказывается сам граф Лев Николаевич Толстой. В пехотном полку в Тульской области, куда отправляется на службу вдохновленный передовыми идеями столичный поручик Григорий Колокольцев, происходит военное преступление. Солдату, на плечи которого ложится вина, грозит военный трибунал и расстрел. Колокольцев обращается за помощью к графу Толстому, который решает защитить невиновного. Острая история о сложности выбора и верности собственным идеалам основана на реальных событиях.

7.3 Оцените
24 голоса Рейтинг IMDb: 6.6
Продолжительность 1 час 52 минуты
Год выпуска 2018
Премьера в России 6 сентября 2018
Премьера в мире 8 июня 2018
Возраст 12+
Прокатчик WDSSPR
Режиссер
Авдотья Смирнова
Авдотья Смирнова
В ролях
Евгений Харитонов
Евгений Харитонов
Алексей Смирнов
Филипп Гуревич
Филипп Гуревич
Ирина Горбачева
Ирина Горбачева
Елизавета Янковская
Елизавета Янковская
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма История одного назначения 2 постера
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История одного назначения
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Отзывы о фильме Обсудить в чате
Наша рецензия
Молодым офицерам ссориться с папеньками ой как не хорошо! Особенно, если папенька генерал. Но поручик Колокольцев Григорий этого не учел – и из столичной гвардии вылетел. Пришлось назло старикану переводиться в провинцию, в настоящую армейскую глушь. А в дальних гарнизонах свои законы. И кудрявого Гришу с мечтаньями о правах человека там почему-то не ждали. Зато Гришу ждала палочная система и закон, по которому солдата расстреливают, если тот офицера ударит. В общем, с либеральными идеями…
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Katerina Razumova 7 сентября 2018, 14:59
Очень мощный фильм. Под впечатлением осталась. Давно таких фильмов не снимали.
petrikeeva.olesya 13 сентября 2018, 16:27
Ушла из кинозала с огромным впечатлением. Тронул до глубины души. Рекомендую ценителям!!!
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7 сентября 2018 14:23
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4 сентября 2018 14:29
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