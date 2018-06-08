История одного назначения, 2018

Авдотья Смирнова, известная по своим проектам «Два дня» и «Кококо», представила свой новый фильм. В актерском составе собрались как известные актеры, так и дебютанты: Алексей Смирнов и Елизавета Янковская. Среди знакомых имен засветились Евгений Харитонов («Брестская крепость»), Филипп Гуревич («Кино про Алексеева»), Ирина Горбачева («Я худею»), Игорь Золотовицкий («Краткий курс счастливой жизни») и уже снимавшаяся у Смирновой Анна Михалкова («Небесный суд»).
Волей случая граф и уже известный писатель Лев Толстой знакомится с Григорием Колокольцевым, который в свою очередь как раз направляется в пехотный полк недалеко от Ясной поляны. Знакомство оказывается удачным и люди импонируют друг другу. Тем временем в полке лютует и приворовывает командир Яцевич, спуская всех собак на писаря Василия Шабунина. За счет этого же писаря пытаются перевесить ответственность за хищения в полку. И именно за него по просьбе Колокольцева вступается Лев Толстой, который как раз находится в процессе создания своего шедевра - «Войны и мира».
- Бюджет фильма составил 114 миллионов рублей
- Фильм «История одного назначения» участвовал в питчинге, но не получил господдержку
- В число продюсеров входят Сергей Сельянов и Анатолий Чубайс, супруг Смирновой
- Съемки прошли в музее-усадьбе Толстого в Ясной поляне
- Сценарий Авдотья Смирнова написала совместно с Анной Пармас (ранее они работали над «Кококо» и «Двумя днями») и Павлом Басинским
- Сюжет основан на реальном эпизоде из жизни Льва Толстого
- Фильм Авдотьи Смирновой стал участником основного конкурса Открытого Российского Кинофестиваля «Кинотавр».
- «История одного назначения» стал лауреатом в номинации «Событие» по версии литературной премии «Ясная Поляна».
Пронзительный и трагический рассказ о событиях, участником которых оказывается сам граф Лев Николаевич Толстой. В пехотном полку в Тульской области, куда отправляется на службу вдохновленный передовыми идеями столичный поручик Григорий Колокольцев, происходит военное преступление. Солдату, на плечи которого ложится вина, грозит военный трибунал и расстрел. Колокольцев обращается за помощью к графу Толстому, который решает защитить невиновного. Острая история о сложности выбора и верности собственным идеалам основана на реальных событиях.