План побега 2, 2018



Стивен С. Миллер («Налетчики», «Безмолвная ночь») снял сиквел известного фильма «План Побега» в лучших традициях классических боевиков. Для реализации идей режиссера была собрана по-настоящему мощная команда из Сильвестра Сталлоне («Рокки», «Рэмбо»), Дэйва Батисты («Стражи Галактики», «Риддик»), Джейми Кинг («Секреты на кухне», «Чуваки») и Джесси Меткалфа («Сдохни, Джон Такер!», «Разумное сомнение»).

Слегка потрепанный временем, но все еще прекрасный Сталлоне снова неудержим. На этот раз в роли Рэя Бреслина - сурового, но справедливого и доброго в глубине души командира элитной бригады специалистов по безопасности, которые - кто бы мог предположить - обучены искусству побега из самых закрытых, защищенных и даже замурованных тюрьм мира. Его друга и боевого товарища похищают и прячут в самую-самую охраняемую тюрьму. Естественно, в этот момент Рэй собирает команду самых сумасшедших и профессиональных друзей - ибо кто, кроме сумасшедших на такое подпишется - и идет спасать пленника.