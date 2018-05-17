Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Пес-самурай и город кошек" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
План побега 2 План побега 2
Киноафиша Фильмы План побега 2
Escape Plan 2: Hades

План побега 2, 2018

2018 / США / Китай
5.6 Оцените
20 голосов Рейтинг IMDb: 3.8
Написать отзыв
Сильвестр Сталлоне помогает другу сбежать из самой охраняемой тюрьмы
В избранное Уже в избранном
Жанр:
В избранное Уже в избранном
Напомним
о выходе в прокат
Причины посмотреть Факты О фильме


Стивен С. Миллер («Налетчики», «Безмолвная ночь») снял сиквел известного фильма «План Побега» в лучших традициях классических боевиков. Для реализации идей режиссера была собрана по-настоящему мощная команда из Сильвестра Сталлоне («Рокки», «Рэмбо»), Дэйва Батисты («Стражи Галактики», «Риддик»), Джейми Кинг («Секреты на кухне», «Чуваки») и Джесси Меткалфа («Сдохни, Джон Такер!», «Разумное сомнение»). 

Слегка потрепанный временем, но все еще прекрасный Сталлоне снова неудержим. На этот раз в роли Рэя Бреслина - сурового, но справедливого и доброго в глубине души командира элитной бригады специалистов по безопасности, которые - кто бы мог предположить - обучены искусству побега из самых закрытых, защищенных и даже замурованных тюрьм мира. Его друга и боевого товарища похищают и прячут в самую-самую охраняемую тюрьму. Естественно, в этот момент Рэй собирает команду самых сумасшедших и профессиональных друзей - ибо кто, кроме сумасшедших на такое подпишется - и идет спасать пленника. 

- Продолжение фильма «План побега» 2013 года

- Фильм отсняли за 19 дней.

- Сильвестр Сталлоне и Фифти Сент единственные актеры первой части, которые решили вернуться к съемкам. В отличии от Арнольда Шварцнегера, которого нет в сиквеле.

- Дейв Батиста и Сильвестр Сталлоне вместе принимали участие в съемках фильма «Стражи Галактики 2».

Рэй Бреслин управляет элитной командой специалистов по безопасности, обученных искусству побега из самых непроницаемых тюрем в мире. Когда его доверенного оперативника, Шу Рена, похищают и помещают в самую сложную тюрьму из когда-либо построенных, полностью компьютеризованную с постоянно меняющейся формой, Рэй решает выследить его с помощью своих бывших друзей.

5.6 Оцените
20 голосов Рейтинг IMDb: 3.8
Продолжительность 1 час 33 минуты
Год выпуска 2018
Премьера в России 28 июня 2018
Премьера онлайн 29 июня 2018
Премьера в мире 17 мая 2018
Возраст 16+
Прокатчик MDfilm
Режиссер
Стивен С. Миллер
Стивен С. Миллер
В ролях
Сильвестр Сталлоне
Сильвестр Сталлоне
Дэйв Батиста
Дэйв Батиста
Джейми Кинг
Джейми Кинг
Джесси Меткалф
Джесси Меткалф
Фифти Сент
Фифти Сент
Все актеры и съемочная группа
Похожие фильмы
Неудержимые 3
Неудержимые 3 (2014)
6.724138
План побега
План побега (2013)
7.7674417
Неудержимые 2
Неудержимые 2 (2012)
7.7623763
Неудержимые
Неудержимые (2010)
8.083871
Фильм находится в подборках
Фильмы про побег из тюрьмы Фильмы про побег из тюрьмы
Фильмы про зону Фильмы про зону
Постер фильма План побега 2 3 постера
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате

План побега 2 смотреть онлайн

План побега 2
Смотрите в
за 1 рубль

Похожие фильмы онлайн

Неудержимые 3
 
План побега
 
Неудержимые 2
 
Онлайн кинотеатр
Отзывы о фильме Обсудить в чате
Наша рецензия
Взяв тайм-аут на работе, Шу возвращается домой. Там ему предлагают поохранять гениального кузена Юшенга, на которого конкуренты открыли охоту. Несмотря на все усилия Шу, им не удается сбежать, и вместе с Юшенгом он попадает в современную, сверхзакрытую тюрьму АиД. Его начальник Рэй Бреслин (Сильвестр Сталлоне) не понаслышке знает, что это такое - когда-то ему самому пришлось выбираться из подобного заведения. Поэтому его коллеги решают найти Юшенга и вытащить их из АиДа, где само место принято…
Читать
Артур Артуров 7 июля 2018, 07:15
Ужасное дерьмо!!!! Первая часть ровная была , вторая вообще дерьмо !!
lexxx197918 8 июля 2018, 19:01
Как мог Слай в таком говне сняться это ужос
Отзывы Написать
20 голосов
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Оцените
Слушать
саундтрек фильма План побега 2
Новости о фильме Новости фильма на нашем канале Телеграм
Непрощенный, фобии, истерии и Гоголь: итоги третьего дня Российского Кинорынка Первой свои релизы 18 апреля представила кинокомпания «Парадиз». Ближайшими релизами плодовитого дистрибьютора станут жанровые истории: «Точка невозврата» с Розамунд Пайк
Написать
19 апреля 2018 11:14
Все новости фильма
Трейлеры фильма Все трейлеры
второй дублированный трейлер
Второй дублированный трейлер
українською трейлер
Українською трейлер
Все трейлеры Все главные трейлеры на нашем канале
Кадры из фильма Все кадры
Все кадры
Пес-самурай и город кошек
Пес-самурай и город кошек
2022, Великобритания / Китай / США, боевик, анимация, комедия
Неувольняемый
Неувольняемый
2022, Франция, комедия
Открытое море: Монстр глубины
Открытое море: Монстр глубины
2022, Австралия, триллер
Одержимая
Одержимая
2021, Россия, триллер
Забытое чудо
Забытое чудо
2022, Россия, анимация, семейный, приключения
Кукла. Последнее проклятье
Кукла. Последнее проклятье
2021, Мексика, ужасы
Месть Банши
Месть Банши
2022, США, боевик, триллер
Главная роль
Главная роль
2021, Испания / Аргентина, комедия, драма
Булки
Булки
2022, Россия, комедия
Молох
Молох
2022, Нидерланды, ужасы
Хронос
Хронос
2022, Россия, семейный, приключения, фантастика
Побег из космоса
Побег из космоса
2022, Китай, анимация, комедия, семейный
Related video
«Все продумано»: Анна Асти ошеломила признанием
Этот тест определит, сколько раз в вашей жизни будет большая любовь
Все знали, но молчали: названа причина разрыва Варнавы с известным режиссером
Дошло до суда: звезда «Универа» ответил на обвинения экс-супруги
Известный музыкант огорошил признанием: вот что осталось за кадром шоу «Голос»
Киркоров ответил на многочисленные оскорбления: трех слов хватило
«Было ожидаемо»: внебрачный сын Абдулова выступил с заявлением
Спустя год после развода: Ивлеева раскрыла все карты
Эти 3 знака Зодиака обречены на нищую старость
«Я не выдержал»: подробности жизни с Бабкиной раскрыл гражданский муж
Не просто так: россиянам раскрыли глаза на произошедшее в день памяти Фриске
«Заменил дочери отца»: 68-летняя Успенская заговорила о близком человеке
Приложение киноафиши