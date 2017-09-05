Взрослые часто говорят: «Вот раньше было время…» и начинают перечислять, что в их молодости было такого особенного вокруг, что делало то самое время особенным. Мы, конечно, снисходительно над ними посмеиваемся, киваем… Но что, если и вправду была одна такая эпоха, про которую кто бы ни говорил, всегда получается с придыханием, восторгом и весомыми доводами, почему именно этот период заслуживает звание переломного в массовой культуре 20 века? Я говорю о 60-х. Точнее, не…