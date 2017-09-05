Лондон 60-х — это праздник непослушания, неспящий, раскрашенный в немыслимые раньше цвета город. Музыкальная и модная столица, где боги — The Beatles и The Rolling Stones, а богини — Твигги и Марианна Фэйтфулл. Рок-н-ролл и свободная любовь расшатали классовую систему, и на киноэкране впервые в истории британского кино мог появиться герой с рабочим происхождением Майкла Кейна и его характерным выговором. Впервые актер мог гордо говорить на пролетарском кокни и быть суперзвездой. Этот, знакомый по «Досье Ипкресс» и «Элфи», голос и звучит за кадром «Моего поколения» — очень личного фильма, героями которого стали Пол Маккартни, Дэвид Бейли, Мэри Куант и Роджер Долтри. Уникальные интервью с героями «британского вторжения», лучшая музыка и Лондон, увиденный глазами Майкла Кейна, человека, который пережил 60-е.
|16 августа 2018
|Россия
|Пионер
|16+
|8 октября 2017
|Великобритания