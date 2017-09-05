Оповещения от Киноафиши
Постер фильма Моё поколение
7.0 Рейтинг IMDb: 7.1
Моё поколение

Моё поколение

My Generation 18+
О фильме

Лондон 60-х — это праздник непослушания, неспящий, раскрашенный в немыслимые раньше цвета город. Музыкальная и модная столица, где боги — The Beatles и The Rolling Stones, а богини — Твигги и Марианна Фэйтфулл. Рок-н-ролл и свободная любовь расшатали классовую систему, и на киноэкране впервые в истории британского кино мог появиться герой с рабочим происхождением Майкла Кейна и его характерным выговором. Впервые актер мог гордо говорить на пролетарском кокни и быть суперзвездой. Этот, знакомый по «Досье Ипкресс» и «Элфи», голос и звучит за кадром «Моего поколения» — очень личного фильма, героями которого стали Пол Маккартни, Дэвид Бейли, Мэри Куант и Роджер Долтри. Уникальные интервью с героями «британского вторжения», лучшая музыка и Лондон, увиденный глазами Майкла Кейна, человека, который пережил 60-е.

Моё поколение  trailer
Страна Великобритания
Продолжительность 1 час 25 минут
Год выпуска 2018
Премьера онлайн 8 октября 2017
Премьера в мире 5 сентября 2017
Дата выхода
16 августа 2018 Россия Пионер 16+
8 октября 2017 Великобритания
Сборы в мире $546 183
Производство Nine Daughters, XIX Entertainment
Другие названия
My Generation, My Generation - Michael Caine, Benim Jenerasyonum, Ha'Dor Shelly, Michael Caine - My generation, Michael Caine: Moje pokolenie, Моё поколение, マイ・ジェネレーション　ロンドンをぶっとばせ！
Режиссер
Дэвид Бэтти
В ролях
Дэвид Бэйли
Майкл Кейн
Джоан Коллинз
Роджер Долтри
Марианна Фэйтфулл
Все актеры и съемочная группа
Рейтинг фильма

7.0
11 голосов
7.1 IMDb
Наша рецензия

Старые добрые времена
Старые добрые времена Взрослые часто говорят: «Вот раньше было время…» и начинают перечислять, что в их молодости было такого особенного вокруг, что делало то самое время особенным. Мы, конечно, снисходительно над ними посмеиваемся, киваем… Но что, если и вправду была одна такая эпоха, про которую кто бы ни говорил, всегда получается с придыханием, восторгом и весомыми доводами, почему именно этот период заслуживает звание переломного в массовой культуре 20 века? Я говорю о 60-х. Точнее, не…
Моё поколение Trailer
