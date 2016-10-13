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Между нами, девочками Между нами, девочками
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Между нами, девочками, 2016

2016 / Италия
5.9 Оцените
13 голосов Рейтинг IMDb: 5.6
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Причины посмотреть Факты О фильме

Сценарист Кристина Коменчини дебютировала в качестве режиссера с женской комедией о превратностях любви и дружбы. Паола Кортеллези, Микаэла Рамаццотти и Эдуардо Вальдарнини воплотили персонажей в фильме. 

В жизни правильной Лучии все идет по плану - она не спешит заниматься личной жизнью после неудачного брака и посвещает себя карьере. Ее давняя подруга напротив отличается легкомыслием - Мария легко заводит романы и также легко забывает про мужчин. Все меняется, когда в их жизнях появляется 19летний Лука. 

- В основе сюжета лежит знаменитая психологическая пьеса Кристины Коменчини "Сцена"

Лучия и Мария дружат со школы. Они разные настолько, что не могут друг без друга. Лучия — правильная, строгая и немного закрытая, Мария — яркая и позитивная, душа компании. И в отношениях с мужчинами то же: Лучия не может прийти в себя после неудачного замужества и почти принимает «обет безбрачия», а Мария готова пустить в свою постель первого встречного. Все меняется, когда в жизни подруг появляется 19-летний Лука.

5.9 Оцените
13 голосов Рейтинг IMDb: 5.6
Продолжительность 1 час 33 минуты
Год выпуска 2016
Премьера в России 8 марта 2018
Премьера в мире 13 октября 2016
Возраст 16+
Прокатчик ПилотКино
Режиссер
Кристина Коменчини
Кристина Коменчини
В ролях
Паола Кортеллези
Паола Кортеллези
Микаела Рамаццотти
Микаела Рамаццотти
Элеонора Данко
Элеонора Данко
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Между нами, девочками 3 постера
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Домжур (Центральный Дом журналистов)
19:00 от 350 ₽
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Между нами, девочками смотреть онлайн

Между нами, девочками
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Разведенные подруги Лучия и Мария совершенно по-разному смотрят на мир и выстраивают отношения. Одна всегда сдержана и не позволяет вольностей, другая - открыта, легкомысленна и предпочитает разговорам физическую близость и язык тела. Но знакомство с девятнадцатилетним Лукой выворачивает их миры наизнанку. Вначале подруги идут по стандартному пути, запудривают парню мозги и выпроваживают «навсегда». Но он не сдается, не хочет повторять путь своего отца, который когда-то бросил его…
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Анна Пермякова 25 марта 2018, 12:02
Очень эмоциональный, как и все итальянские фильмы, но полон страстей и смотрится на одном дыхании. Некоторые моменты заставляют искренне удивиться… Читать дальше…
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Итальянскую романтическую комедию «Между нами, девочками» покажут в Александринском театре 22 марта на Новой сцене Александринского театра покажут итальянскую романтическую комедию «Между нами, девочками» режиссера Кристины Коменчини. В фильме снимались Паола Кортеллези,
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20 марта 2018 11:49
«Между нами, девочками»: женская тема в итальянском кино В преддверии международного женского дня Ленфильм-клуб открыл мартовскую программу дискуссионного киноклуба показом итальянской комедии «Между нами, девочками» режиссера Кристины
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12 марта 2018 11:04
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«Между нами, девочками» в кинотеатрах

чт 25
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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
Домжур (Центральный Дом журналистов) Александровский Сад
2D, SUB
19:00 от 350 ₽
Полное расписание и билеты
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