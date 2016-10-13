Между нами, девочками, 2016

Сценарист Кристина Коменчини дебютировала в качестве режиссера с женской комедией о превратностях любви и дружбы. Паола Кортеллези, Микаэла Рамаццотти и Эдуардо Вальдарнини воплотили персонажей в фильме.

В жизни правильной Лучии все идет по плану - она не спешит заниматься личной жизнью после неудачного брака и посвещает себя карьере. Ее давняя подруга напротив отличается легкомыслием - Мария легко заводит романы и также легко забывает про мужчин. Все меняется, когда в их жизнях появляется 19летний Лука.