Между нами, девочками, 2016

Сценарист Кристина Коменчини дебютировала в качестве режиссера с женской комедией о превратностях любви и дружбы. Паола Кортеллези, Микаэла Рамаццотти и Эдуардо Вальдарнини воплотили персонажей в фильме.
В жизни правильной Лучии все идет по плану - она не спешит заниматься личной жизнью после неудачного брака и посвещает себя карьере. Ее давняя подруга напротив отличается легкомыслием - Мария легко заводит романы и также легко забывает про мужчин. Все меняется, когда в их жизнях появляется 19летний Лука.
- В основе сюжета лежит знаменитая психологическая пьеса Кристины Коменчини "Сцена"
Лучия и Мария дружат со школы. Они разные настолько, что не могут друг без друга. Лучия — правильная, строгая и немного закрытая, Мария — яркая и позитивная, душа компании. И в отношениях с мужчинами то же: Лучия не может прийти в себя после неудачного замужества и почти принимает «обет безбрачия», а Мария готова пустить в свою постель первого встречного. Все меняется, когда в жизни подруг появляется 19-летний Лука.