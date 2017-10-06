Поднять якоря!, 2017

Режиссером и сценаристом мультфильма «Поднять якоря!» стал известный по сериалу «Лиллехаммер» Симен Альсвик, который от историй из жизни мафии решил перейти к детскому кино. Норвежский мультфильм рассказывает о храбрости, преодолении препятствий и о том, как важно оставаться верным себе.
Главный герой анимационного фильма - спасательный катер Элиас, который работает в небольшой бухте. Однажды он спасает большой корабль и становится местным героем. После этих событий ему предлагают новую, более опасную работу, справиться с которой не так легко. Также Элиасу приходится оставить своих друзей и находить новых.
- Мультфильм созданпо популярному сериалу «МАЛЫШ ЭЛИАС – КОРАБЛИК-СПАСАТЕЛЬ!»
- Мультипликационный сериал был создан аниматорами Норвегии в 2005 году и стал известен по всему миру.
Спасательный катерок Элиас работает в небольшой бухте. Однажды во время шторма он слышит сигнал о помощи и выручает из беды корабль, идущий в крупный международный порт. После этого случая Элис становится настоящим героем и его приглашают работать спасателем в этот порт. Всё это очень льстит самолюбию Элиаса, но легко ли ему будет оставить друзей, к которым он так привык? Вдобавок ко всему работа на новом месте гораздо опасней, ведь неподалеку орудует шайка контрабандистов. Сумеет ли Элиас справиться со всем этим?