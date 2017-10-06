Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Убойный монтаж" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Поднять якоря! Поднять якоря!
Киноафиша Фильмы Поднять якоря!
Elias og Storegaps Hemmelighet

Поднять якоря!, 2017

2017 / Норвегия
5.8 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 4.7
Написать отзыв
Спасательный катер Элиас бороздит опасные морские просторы
В избранное Уже в избранном
Жанр:
В избранное Уже в избранном
Напомним
о выходе в прокат
Причины посмотреть Факты О фильме

Режиссером и сценаристом мультфильма «Поднять якоря!» стал известный по сериалу «Лиллехаммер» Симен Альсвик, который от историй из жизни мафии решил перейти к детскому кино. Норвежский мультфильм рассказывает о храбрости, преодолении препятствий и о том, как важно оставаться верным себе. 


Главный герой анимационного фильма - спасательный катер Элиас, который работает в небольшой бухте. Однажды он спасает большой корабль и становится местным героем. После этих событий ему предлагают новую, более опасную работу, справиться с которой не так легко. Также Элиасу приходится оставить своих друзей и находить новых. 
 

- Мультфильм созданпо популярному сериалу «МАЛЫШ ЭЛИАС – КОРАБЛИК-СПАСАТЕЛЬ!»

- Мультипликационный сериал был создан аниматорами Норвегии в 2005 году и стал известен по всему миру.

Спасательный катерок Элиас работает в небольшой бухте. Однажды во время шторма он слышит сигнал о помощи и выручает из беды корабль, идущий в крупный международный порт. После этого случая Элис становится настоящим героем и его приглашают работать спасателем в этот порт. Всё это очень льстит самолюбию Элиаса, но легко ли ему будет оставить друзей, к которым он так привык? Вдобавок ко всему работа на новом месте гораздо опасней, ведь неподалеку орудует шайка контрабандистов. Сумеет ли Элиас справиться со всем этим?

5.8 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 4.7
Продолжительность 1 час 30 минут
Год выпуска 2017
Премьера в России 1 марта 2018
Премьера онлайн 31 марта 2018
Премьера в мире 6 октября 2017
Возраст 6+
Прокатчик Ракета Релизинг
Режиссер
Симен Альсвик
Симен Альсвик
В ролях
Мари Блокхус
Мари Блокхус
Андерз Эйде
Андерз Эйде
Маркус Гуннарсен
Маркус Гуннарсен
Мартинус Гуннарсен
Мартинус Гуннарсен
Магнус Креппер
Магнус Креппер
Все актеры и съемочная группа
Постер мультфильма Поднять якоря! 2 постера
Смотреть в кино Сейчас мультфильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот мультфильм снова появится в прокате

Поднять якоря! смотреть онлайн

Поднять якоря!
Смотрите в
за 1 рубль
Отзывы о мультфильме Обсудить в чате
Наша рецензия
Маленький катер по имени Элиас работал спасателем в тихой бухте. Работу свою он любил и всегда был готов броситься на помощь судну, терпящему бедствие. Однажды ночью, когда на море бушевал шторм, он спас корабль, перевозивший ценный груз, и его подвиг заметили. Элиаса пригласили в Большую Гавань – крупный международный порт. Там ему торжественно вручили награду и предложили занять пост спасателя. Молодой катер не смог отказаться от столь заманчивого предложения, тем более что в Большой…
Читать
Пока нет отзывов Написать
10 голосов
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Оцените
Кадры из мультфильма Все кадры
Все кадры
Одна
Одна
2022, Россия, приключения, катастрофа
Бэтмен
Бэтмен
2022, США, фантастика, боевик, криминал
Пес-самурай и город кошек
Пес-самурай и город кошек
2022, Великобритания / Китай / США, боевик, анимация, комедия
Нахимовцы
Нахимовцы
2021, Россия, семейный, комедия
Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия
Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия
2022, США, фантастика, боевик, приключения
Клаустрофобы. Долина дьявола
Клаустрофобы. Долина дьявола
2022, США, триллер
Не звезди!
Не звезди!
2022, Франция, комедия
Мир Юрского периода: Господство
Мир Юрского периода: Господство
2022, США, фантастика, приключения, боевик
Анчартед: на картах не значится
Анчартед: на картах не значится
2022, США, боевик, приключения
Открытое море: Монстр глубины
Открытое море: Монстр глубины
2022, Австралия, триллер
Топ Ган: Мэверик
Топ Ган: Мэверик
2022, США, боевик
Асфальтовое солнце
Асфальтовое солнце
2021, Россия, драма
Related video
Эти 4 знака зодиака получат много денег в августе: начнется полоса везения
Легенда «Аншлага» пожаловалась на копеечную пенсию: вот сколько она получает
Раскрыто, на какие деньги живет уехавший в Израиль Макаревич
Лысый и толстый: богатого жениха Роуз из «Титаника» сегодня не узнать
«Личные счеты»: беснующуюся Шукшину вывели на чистую воду
Успел и поскорбеть, и себя похвалить: вот что Разин ляпнул про Шатунова
Вот почему Киркоров бросил Лорак: все дело в деньгах
Плохая примета: Наталье Орейро пришлось лечь в гроб ради нового сериала
Этого актера СССР боготворила вся страна, но его жизнь закончилась в психбольнице
Быстрый тест: Что скрывает от вас ваше подсознание?
«Дикое общество»: взбешенная Бабкина набросилась на россиян
Нагиев сделал горькое признание о Фриске: не смог сдержать слов
Приложение киноафиши