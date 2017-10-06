Поднять якоря!, 2017

Режиссером и сценаристом мультфильма «Поднять якоря!» стал известный по сериалу «Лиллехаммер» Симен Альсвик, который от историй из жизни мафии решил перейти к детскому кино. Норвежский мультфильм рассказывает о храбрости, преодолении препятствий и о том, как важно оставаться верным себе.



Главный герой анимационного фильма - спасательный катер Элиас, который работает в небольшой бухте. Однажды он спасает большой корабль и становится местным героем. После этих событий ему предлагают новую, более опасную работу, справиться с которой не так легко. Также Элиасу приходится оставить своих друзей и находить новых.

