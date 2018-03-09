Папа-мама Гусь, 2018

3 мая этого года на большие экраны выходит анимационная картина «Папа-мама Гусь» от режиссера мультфильмов «Дом» и «Лови волну» - Криса Дженкинса. В основе сюжета история о Пэнге - самоуверенном гусе, что развлекает себя всеми способами, лишь бы не делать то, что от него хотят. В одном из таких развлечений Пэнг ломает крыло и невольно разлучает двух утят со стаей. Исправить ошибку и доказать, что он ответственный - теперь главная задача гуся.

Озвучивать роли в картине будут Джим Гаффиген (сыграл в 64 фильмах: «Реальный Рокки», «Экспериментатор» и других), Зендая («Величайший шоумен», «Человек-паук: возвращение домой»), Лэнс Лим («Просто нет слов», «День независимости: Возрождение») и другие актеры.

