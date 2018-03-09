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Папа-мама Гусь Папа-мама Гусь
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Duck, Duck, Goose

Папа-мама Гусь, 2018

2018 / США / Китай
7.3 Оцените
24 голоса Рейтинг IMDb: 5.7
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На попечение гуся-холостяка неожиданно попадают два утенка
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3 мая этого года на большие экраны выходит анимационная картина «Папа-мама Гусь» от режиссера мультфильмов «Дом» и «Лови волну» - Криса Дженкинса. В основе сюжета история о Пэнге - самоуверенном гусе, что развлекает себя всеми способами, лишь бы не делать то, что от него хотят. В одном из таких развлечений Пэнг ломает крыло и невольно разлучает двух утят со стаей. Исправить ошибку и доказать, что он ответственный - теперь главная задача гуся. 

Озвучивать роли в картине будут Джим Гаффиген (сыграл в 64 фильмах: «Реальный Рокки», «Экспериментатор» и других), Зендая («Величайший шоумен», «Человек-паук: возвращение домой»), Лэнс Лим («Просто нет слов», «День независимости: Возрождение») и другие актеры.
 

 - Скотт Эткинсон дебютировал с этой лентой в качестве сценариста 

- Грег Прупс ранее озвучивал персонажей в фильмах «Астерикс и викинги» и «Кошмар перед рождеством» 

- Продюссеры мультфильма также работали над созданием фильмов о Шреке

Пэнг – ничем не ограниченный молодой гусь-холостяк, который сделал бы все что угодно, лишь бы не готовиться к предстоящему перелету. Он считает себя лучше всех и проводит время, пытаясь выполнить сумасшедшие трюки на еще более сумасшедших скоростях. Выполняя один из таких трюков, Пэнг подлетает слишком близко к земле, сталкивается со стаей утят и разлучает брата и сестру, Чао и Чи, с остальными. С этой маловероятной встречи начнется невероятное путешествие Пэнга, в котором он сломает крыло ... и едва не разобьет сердце... когда он поймет силу бескорыстной любви на примере двух утят, которые в свою очередь увидят в нем лучшего отца, которого они когда-либо могли иметь

7.3 Оцените
24 голоса Рейтинг IMDb: 5.7
Продолжительность 1 час 22 минуты
Год выпуска 2018
Премьера в России 1 мая 2018
Премьера онлайн 20 июля 2018
Премьера в мире 9 марта 2018
Возраст 6+
Прокатчик Двадцатый Век Фокс
Режиссер
Крис Дженкинс
Все актеры и съемочная группа
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Постер мультфильма Папа-мама Гусь 4 постера
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Беззаботный и самовлюбленный гусь Пэм сам себя загоняет в нелепые ситуации. Так еще и его родня постоянно от этого страдает. Очередной перелет стаи заканчивается для Пэма падением. Он буквально в последний момент уворачивается от двух маленьких утят. И, несмотря на скверный характер, гусь вынужден взять на себя заботу над озорными малышами и встать на их защиту. Пэм разрабатывает план, который должен помочь им добраться до юга пешком, без применения крыльев. Их ждут невероятные приключения,…
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Кристина Миронова 6 мая 2018, 20:58
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Виктор Красилов 9 мая 2018, 13:01
Всем привет!
Ходили на этот мультфильм всей семьей в день премьеры. Перед этим в интернете просто просматривал киноафишу города, чтобы в праздничный… Читать дальше…
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