Папа-мама Гусь, 2018

3 мая этого года на большие экраны выходит анимационная картина «Папа-мама Гусь» от режиссера мультфильмов «Дом» и «Лови волну» - Криса Дженкинса. В основе сюжета история о Пэнге - самоуверенном гусе, что развлекает себя всеми способами, лишь бы не делать то, что от него хотят. В одном из таких развлечений Пэнг ломает крыло и невольно разлучает двух утят со стаей. Исправить ошибку и доказать, что он ответственный - теперь главная задача гуся.
Озвучивать роли в картине будут Джим Гаффиген (сыграл в 64 фильмах: «Реальный Рокки», «Экспериментатор» и других), Зендая («Величайший шоумен», «Человек-паук: возвращение домой»), Лэнс Лим («Просто нет слов», «День независимости: Возрождение») и другие актеры.
- Скотт Эткинсон дебютировал с этой лентой в качестве сценариста
- Грег Прупс ранее озвучивал персонажей в фильмах «Астерикс и викинги» и «Кошмар перед рождеством»
- Продюссеры мультфильма также работали над созданием фильмов о Шреке
Пэнг – ничем не ограниченный молодой гусь-холостяк, который сделал бы все что угодно, лишь бы не готовиться к предстоящему перелету. Он считает себя лучше всех и проводит время, пытаясь выполнить сумасшедшие трюки на еще более сумасшедших скоростях. Выполняя один из таких трюков, Пэнг подлетает слишком близко к земле, сталкивается со стаей утят и разлучает брата и сестру, Чао и Чи, с остальными. С этой маловероятной встречи начнется невероятное путешествие Пэнга, в котором он сломает крыло ... и едва не разобьет сердце... когда он поймет силу бескорыстной любви на примере двух утят, которые в свою очередь увидят в нем лучшего отца, которого они когда-либо могли иметь
Ходили на этот мультфильм всей семьей в день премьеры. Перед этим в интернете просто просматривал киноафишу города, чтобы в праздничный… Читать дальше…