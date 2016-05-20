Журналист, 2016

Фильм «Журналист» снял дебютант полнометражного кино Брайан ДеКьюбелис. В ролях снялись известные актеры – Эдриан Броуди («Пианист», «Отель Гранд Будапешт») и Ивонн Страховски (сериал «Декстер» и «Чак»), а также те, чьи имена не так хорошо известны российскому зрителю – Стифен Беркофф, Уилл Бейнбринк, Рауль Аранас и другие.

Сюжет психологического триллера «Журналист» расскажет о Портере Рене, к которому за помощь обращается женщина. Она просит его помочь разобраться в деле об убийстве ее супруга, однако Портер и не догадывается, что эта на вид невинная просьба обернется для него семейной драмой, шантажом и сексуальной одержимостью.