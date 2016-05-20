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Manhattan Night

Журналист, 2016

2016 / США
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10 голосов Рейтинг IMDb: 6.2
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Журналист берется расследовать убийство мужа прекрасной незнакомки
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Причины посмотреть Факты О фильме

Фильм «Журналист» снял дебютант полнометражного кино Брайан ДеКьюбелис. В ролях снялись  известные актеры – Эдриан Броуди («Пианист», «Отель Гранд Будапешт») и Ивонн Страховски (сериал «Декстер» и «Чак»), а также те, чьи имена не так хорошо известны российскому зрителю – Стифен Беркофф, Уилл Бейнбринк, Рауль Аранас  и другие.

Сюжет психологического триллера «Журналист» расскажет о Портере Рене, к которому за помощь обращается женщина. Она просит его помочь разобраться в деле об убийстве ее супруга, однако Портер и не догадывается, что эта на вид невинная просьба обернется для него семейной драмой, шантажом и сексуальной одержимостью.

- Кэмпбелл Скотт и Дженнифер Биллз вместе снимались в фильме "Любимец женщин"

- Фильм является экранизацией романа Колина Харрисона «Манхэттенский ноктюрн»

С просьбы соблазнительной незнакомки разобраться в нераскрытом убийстве ее мужа начинается неприятная история сексуальной одержимости и шантажа, которая может стоить журналисту Портеру Рену его работы, семьи и даже жизни.

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10 голосов Рейтинг IMDb: 6.2
Продолжительность 1 час 53 минуты
Год выпуска 2016
Премьера в России 15 февраля 2018
Премьера онлайн 25 октября 2017
Премьера в мире 20 мая 2016
Возраст 16+
Прокатчик AKM
Режиссер
Брайан ДеКьюбелис
Брайан ДеКьюбелис
В ролях
Эдриан Броуди
Эдриан Броуди
Ивонн Страховски
Ивонн Страховски
Кэмпбелл Скотт
Кэмпбелл Скотт
Дженнифер Билз
Дженнифер Билз
Рауль Аранас
Рауль Аранас
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Журналист 3 постера
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Журналист
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Наша рецензия
По Манхэттену, утопающему в ночной черноте и криках сирен, тихо рыскает торговец сенсациями − репортер Портер Рен (Эдриан Броуди). Он, не то охотник, не то падальщик, питающийся чужим горем, всегда первым оказывается на месте катастроф и преступлений. Изо дня в день он хладнокровно собирает болезненные откровения и горячие детали чей-то трагедии, чтобы продать их голодной толпе. При этом его известность сложно назвать успехом - Портер лишь выживает, пытаясь кое-как прокормить семью. Но…
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