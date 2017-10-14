Колесо чудес, 2017

«Колесо чудес» - это новый фильм одного из самых плодотворных режиссёров современности - маэстро Вуди Аллена («Полночь в Париже», «Энни Холл», «Светская жизнь»). В картине постановщика по обыкновению снялись известные актёры, среди которых Кейт Уинслетт («Титаник», «Чтец»), Джастин Тимберлейк («Социальная сеть», «Альфа Дог»), Джуно Темпл («Господин Никто», «Вдали от обезумевшей толпы»), Джеймс Белуши («Кудряшка Сью», «К-9: Собачья работа») и другие.
Действие ленты «Колесо чудес» развернётся в 50-е годы прошлого столетия. Локацией картины станет парк развлечений, расположенный на Кони-Айленде (Бруклин). Зрителей ждёт невероятная история, сотканная из любви, волшебства и иронии.
- Фильм «Колесо чудес» - это первое сотрудничество Вуди Аллена и Кейт Уинслет. Планировалось, что актриса сыграет главную роль в ленте «Матч Поинт», однако тогда она выбыла из проекта, и роль досталась Скарлетт Йохансон
- Мировая премьера картины назначена на 1 декабря 2017 года - в этот день Вуди Аллен празднует своё 82-летие
- Оператор Витторио Стораро уже работал с Вуди Алленом на съёмках картины «Светская жизнь»
- Бюджет фильма «Колесо чудес» составил 25 миллионов долларов
- Из-за скандала, связанного с Вуди Алленом, Кейт Уинслет сказала, что жалеет о работе с этим режиссером.
История страсти, жестокости и предательства, рассказывающая о четырех героях, чьи судьбы переплелись среди бурной жизни знаменитого парка развлечений. Действие разворачивается на живописном Кони Айленде в Нью-Йорке.
Вуди Аллен в свои 82 не перестает каждый год радовать зрителей очередным фильмом, посвященным сложным… Читать дальше…