Колесо чудес, 2017

«Колесо чудес» - это новый фильм одного из самых плодотворных режиссёров современности - маэстро Вуди Аллена («Полночь в Париже», «Энни Холл», «Светская жизнь»). В картине постановщика по обыкновению снялись известные актёры, среди которых Кейт Уинслетт («Титаник», «Чтец»), Джастин Тимберлейк («Социальная сеть», «Альфа Дог»), Джуно Темпл («Господин Никто», «Вдали от обезумевшей толпы»), Джеймс Белуши («Кудряшка Сью», «К-9: Собачья работа») и другие.

Действие ленты «Колесо чудес» развернётся в 50-е годы прошлого столетия. Локацией картины станет парк развлечений, расположенный на Кони-Айленде (Бруклин). Зрителей ждёт невероятная история, сотканная из любви, волшебства и иронии.