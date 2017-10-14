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Колесо чудес Колесо чудес
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Колесо чудес, 2017

2017 / США
6.3 Оцените
21 голос Рейтинг IMDb: 6.2
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Невероятная история, сотканная из любви, волшебства и иронии.
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Причины посмотреть Факты О фильме

«Колесо чудес» - это новый фильм одного из самых плодотворных режиссёров современности - маэстро Вуди Аллена («Полночь в Париже», «Энни Холл», «Светская жизнь»). В картине постановщика по обыкновению снялись известные актёры, среди которых Кейт Уинслетт («Титаник», «Чтец»), Джастин Тимберлейк («Социальная сеть», «Альфа Дог»), Джуно Темпл («Господин Никто», «Вдали от обезумевшей толпы»), Джеймс Белуши («Кудряшка Сью», «К-9: Собачья работа») и другие.

Действие ленты «Колесо чудес» развернётся в 50-е годы прошлого столетия. Локацией картины станет парк развлечений, расположенный на Кони-Айленде (Бруклин). Зрителей ждёт невероятная история, сотканная из любви, волшебства и иронии.

- Фильм «Колесо чудес» - это первое сотрудничество Вуди Аллена и Кейт Уинслет. Планировалось, что актриса сыграет главную роль в ленте «Матч Поинт», однако тогда она выбыла из проекта, и роль досталась Скарлетт Йохансон

- Мировая премьера картины назначена на 1 декабря 2017 года - в этот день Вуди Аллен празднует своё 82-летие

- Оператор Витторио Стораро уже работал с Вуди Алленом на съёмках картины «Светская жизнь»

- Бюджет фильма «Колесо чудес» составил 25 миллионов долларов

- Из-за скандала, связанного с Вуди Алленом, Кейт Уинслет сказала, что жалеет о работе с этим режиссером.

История страсти, жестокости и предательства, рассказывающая о четырех героях, чьи судьбы переплелись среди бурной жизни знаменитого парка развлечений. Действие разворачивается на живописном Кони Айленде в Нью-Йорке.

6.3 Оцените
21 голос Рейтинг IMDb: 6.2
Продолжительность 1 час 41 минута
Год выпуска 2017
Премьера в России 8 февраля 2018
Премьера онлайн 18 марта 2020
Премьера в мире 14 октября 2017
Возраст 16+
Прокатчик Вольга
Режиссер
Вуди Аллен
Вуди Аллен
В ролях
Кейт Уинслет
Кейт Уинслет
Джуно Темпл
Джуно Темпл
Джастин Тимберлейк
Джастин Тимберлейк
Джеймс Белуши
Джеймс Белуши
Макс Казелла
Макс Казелла
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Смотреть в кино Расписание и билеты
Летний кинотеатр Музеон
21:05 от 480 ₽
Москино Сокольники
20:50 от 450 ₽
Полное расписание и билеты

Колесо чудес смотреть онлайн

Колесо чудес
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Наша рецензия
Вуди Аллен с завидным постоянством снимает по фильму в год. Вслед за неспешной «Светской жизнью» с ожидаемым и весьма предсказуемым интервалом из-под руки мэтра выходит достаточно бодрое «Колесо чудес» ‒ трагикомедия о любви и ревности, кино и литературе, слащавых фантазиях и суровой реальности. И с гангстерами… Одна из ключевых героинь картины Джинни (Кейт Уинслет) вышла замуж за Хампти (Джеймс Белуши) не по любви. Но она искренне уверена, что знает о…
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Anastasia Ganina 15 февраля 2018, 20:51
Coney Island. 1950's. The beach. The Boardwalk.
Вуди Аллен в свои 82 не перестает каждый год радовать зрителей очередным фильмом, посвященным сложным… Читать дальше…
Тати Фокс 17 июня 2018, 00:20
Осталась очень довольна просмотром. Приятная картинка, интересный сюжет. Еи капли сожалений о просмотре.
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«Колесо чудес» в кинотеатрах

вс 31 ср 3
Формат сеанса
Группировать сеансы
Как купить билеты на сеанс фильма «Колесо чудес»? Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
Летний кинотеатр Музеон Октябрьская
2D, SUB
21:05 от 480 ₽
Москино Сокольники г. Москва, парк «Сокольники», Митьковский пр., 10
2D
20:50 от 450 ₽
Полное расписание и билеты
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Пес-самурай и город кошек
2022, Великобритания / Китай / США, боевик, анимация, комедия
Открытое море: Монстр глубины
Открытое море: Монстр глубины
2022, Австралия, триллер
Одержимая
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2021, Россия, триллер
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Месть Банши
2022, США, боевик, триллер
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