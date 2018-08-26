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Кукловод Кукловод
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He's Out There

Кукловод, 2018

2018 / США
4.9 Оцените
15 голосов Рейтинг IMDb: 5.2
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Женщина с двумя детьми оказывается в ловушке сумасшедшего в доме на озере
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Причины посмотреть Факты О фильме

Фильм «Кукловод» — это дебютная работа Куинн Лэшер, снятая по сценарию Майка Сканнелла, также до этого не работавшего с полным метром. Главные роли в картине сыграли такие актёры, как Ивонн Страховски (сериалы «Рассказ служанки», «Декстер»), Анна Пнёвски («В ожидании Хэлен»), Эбигейл Пнёвски («Прибытие»), Райан Макдональд («Шесть демонов Эмили Роуз», «2012») и другие. 

Главная героиня фильма «Кукловод», мать двоих дочерей, приезжает с девочками отдохнуть в загородный дом, расположенный у озера. Отец должен приехать только ночью, а пока семья наслаждается отдыхом на свежем воздухе. В лесу девочки находят стол с пирожными, после которых одной из них становится плохо. Только тогда они понимают, что, возможно, оказались в ловушке, устроенной сумасшедшим...

- Изначально фильм «Кукловод» назывался «Пугало».

- В 2014 году сценарий картины «Кукловод» вошёл в «кровавый» список сценариев, куда входят самые страшные неснятые фильмы.

 

Женщина с двумя дочерьми приезжает в отдаленный дом у озера. Там они планирует отдохнуть, а ближе к ночи должен прибыть глава семейства. Когда вечером младшую дочь начинает тошнить, то выясняется, что девочки нашли в лесу накрытый для них стол и пирожные, а сейчас семья может оказаться в лапах чокнутого  маньяка.

4.9 Оцените
15 голосов Рейтинг IMDb: 5.2
Продолжительность 1 час 29 минут
Год выпуска 2018
Премьера в России 25 октября 2018
Премьера онлайн 28 сентября 2018
Премьера в мире 26 августа 2018
Возраст 18+
Прокатчик MDfilm
Режиссер
Куинн Лэшер
В ролях
Ивонн Страховски
Ивонн Страховски
Джастин Бруенинг
Джастин Бруенинг
Анна Пнёвски
Анна Пнёвски
Эбигейл Пнёвски
Эбигейл Пнёвски
Джулиан Бэйли
Джулиан Бэйли
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Кукловод 3 постера
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Кукловод смотреть онлайн

Кукловод
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за 1 рубль
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Наша рецензия
В канун Хэллоуина Лаура забирает дочек Кайлу и Мэдди за город, куда позже должен приехать и их отец, который застревает в городе из-за работы. Добравшись до места, женщина переносит вещи в дом, пока девочки играют. Заметив красную нить у леса, они отвлекаются от своих дел и заходят вглубь, где становятся участницами странного чаепития. Когда Лаура находит дочек, одна из них заболевает из-за того, что съела на «празднике жизни» что-то не то. Вокруг дома начинают происходить странные…
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Тимур Дементьев 21 ноября 2018, 11:17
На 2-ечку.
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