Кукловод, 2018

Фильм «Кукловод» — это дебютная работа Куинн Лэшер, снятая по сценарию Майка Сканнелла, также до этого не работавшего с полным метром. Главные роли в картине сыграли такие актёры, как Ивонн Страховски (сериалы «Рассказ служанки», «Декстер»), Анна Пнёвски («В ожидании Хэлен»), Эбигейл Пнёвски («Прибытие»), Райан Макдональд («Шесть демонов Эмили Роуз», «2012») и другие.

Главная героиня фильма «Кукловод», мать двоих дочерей, приезжает с девочками отдохнуть в загородный дом, расположенный у озера. Отец должен приехать только ночью, а пока семья наслаждается отдыхом на свежем воздухе. В лесу девочки находят стол с пирожными, после которых одной из них становится плохо. Только тогда они понимают, что, возможно, оказались в ловушке, устроенной сумасшедшим...