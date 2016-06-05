SOS Матросу!, 2016

«SOS Матросу!» — возможно, первый в мире фильм в жанре документальной музыкальной фантасмагории, рок-н-рольное безумие в традициях «Help!», но под парусом, на всех широтах, в мире, в котором Желтая подводная лодка, наконец, встретилась с капитаном Врунгелем. Все начинается в порту Владивостока. Музыкант Илья, решивший, что его группе тесен родной город, мечтает о международном признании, особенно – о премии «Грэмми». Его жизнь меняет случайная встреча с капитаном парусного судна, который предлагает музыканту место на борту. Вскоре Илья и его товарищи по группе – Олег, Юрий и Евгений – оказываются в настоящем кругосветном путешествии. Маршрут прост: «побывать в тех местах, где любят рок-н-ролл!»