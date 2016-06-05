Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Неувольняемый" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
SOS Матросу! SOS Матросу!
Киноафиша Фильмы SOS Матросу!
Vladivostok Vacation and the Great Russian Break

SOS Матросу!, 2016

2016 / Россия
мало голосов Оцените
0 голосов
Написать отзыв
В избранное Уже в избранном
Жанр:
В избранное Уже в избранном
Напомним
о выходе в прокат
О фильме

«SOS Матросу!» — возможно, первый в мире фильм в жанре документальной музыкальной фантасмагории, рок-н-рольное безумие в традициях «Help!», но под парусом, на всех широтах, в мире, в котором Желтая подводная лодка, наконец, встретилась с капитаном Врунгелем. Все начинается в порту Владивостока. Музыкант Илья, решивший, что его группе тесен родной город, мечтает о международном признании, особенно – о премии «Грэмми». Его жизнь меняет случайная встреча с капитаном парусного судна, который предлагает музыканту место на борту. Вскоре Илья и его товарищи по группе – Олег, Юрий и Евгений – оказываются в настоящем кругосветном путешествии. Маршрут прост: «побывать в тех местах, где любят рок-н-ролл!»

мало голосов Оцените
0 голосов
Продолжительность 50 минут
Год выпуска 2016
Премьера в России 16 февраля 2018
Премьера в мире 5 июня 2016
Возраст 16+
Прокатчик НеваФильм Emotion
Режиссер
Дэнни Дрисдейл
В ролях
Илья Лагутенко
Илья Лагутенко
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма SOS Матросу! 2 постера
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате
Отзывы о фильме Обсудить в чате
Пока нет отзывов Написать
0 голосов
Оцените
Новости о фильме Новости фильма на нашем канале Телеграм
В «Октябре» состоится спецпоказ фильмов «SOS Матросу!» и «We are X» 29 января в киноцентре «Октябрь» пройдет специальный показ фильмов «SOS Матросу!» и «We are X». Фильмы расскажут о знаменитых музыкальных коллективах
Написать
18 января 2018 18:37
Все новости фильма
Открытое море: Монстр глубины
Открытое море: Монстр глубины
2022, Австралия, триллер
Пес-самурай и город кошек
Пес-самурай и город кошек
2022, Великобритания / Китай / США, боевик, анимация, комедия
Булки
Булки
2022, Россия, комедия
Месть Банши
Месть Банши
2022, США, боевик, триллер
Главная роль
Главная роль
2021, Испания / Аргентина, комедия, драма
Одержимая
Одержимая
2021, Россия, триллер
Одна
Одна
2022, Россия, приключения, катастрофа
Забытое чудо
Забытое чудо
2022, Россия, анимация, семейный, приключения
Страна Саша
Страна Саша
2022, Россия, мелодрама, комедия
Побег из космоса
Побег из космоса
2022, Китай, анимация, комедия, семейный
Драйв
Драйв
2011, США, драма, боевик
Молодой человек
Молодой человек
2022, Россия, комедия
Related video
Концерт отменен: сын Орбакайте покаялся перед фанатами
«Вспомнила молодость»: оскандалившаяся Ивлеева пошла вразнос
Позволила лишнее: Меган Маркл заставила принца Гарри краснеть
В «Ленкоме» раскрыли доходы вдовы Караченцова: обычным пенсионерам не снилось
В спорах о сыне Плющенко поставили точку: Мишин все объяснил
Пугачевой ничего не принадлежит: назван истинный владелец замка в Грязи
«Не лучше Бузовой»: блеснувшая на сцене Анна Асти разочаровала россиян
«Ни стыда ни совести»: завравшуюся Дану Борисову вывели на чистую воду
«С каждым годом похож все больше»: народ ахнул при виде сына Фриске
Нинидзе решилась на откровения о личной жизни: хватило нескольких слов
«Мини-Пугачева»: 8-летняя дочь Галкина очаровала россиян
Близкие не стали молчать: правда о здоровье Вайкуле вышла наружу
Приложение киноафиши