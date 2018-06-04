Временные трудности, 2018

Михаил Расходников («Эластико») взялся за очень непростую ленту про отношения отцов и детей. Фильм основан на реально истории и уже имеет отличный как зрительский, так и фестивальный потенциал. Воплощать замысле режиссера взялись молодой, но уже известный актер Риналь Мухаметов («Притяжение», «Три мушкетера») и звезда российского кино Иван Охлобыстин («Даун Хаус», «Интерны»). Также в картине снялись Илья Рязанов, Виктория Соловьева («Солнечный удар») Ян Цапник («Одиночка», «Шеф»), Ирина Пегова («Прогулка», «Подруга особого назначения») и Ирина Безряднова («Смешанные чувства»).

Фильм раскрывает перед нами неоднозначную трактовки родительской любви. Главный герой Александр родился с редким диагнозом и минимальными шансами на нормальную жизнь. Родителям предлагают отказаться от малыша, но Королев-старший берет дело в свои руки. Он находит, как ему кажется, единственно верный способ лечения ребенка - относиться к нему так, будто его болезнь только «Временные трудности», которые не должны мешать ему быть как все. Через боль, слезы и титанические усилия ребенок таки становится полноценным членом общества, а затем и успешным бизнес-консультантом, который, впрочем, продолжает каждый день бороться за нормальную жизнь. Однако сын вынес из детства не только установившийся контроль над своим телом, но и обиду на отца. Жизнь снова сталкивает отца и сына, но уже в других положениях, и теперь будущее родителя зависит от его ребенка.

Фильм рассказывает историю становления Александра Ковалева, рожденного со страшным диагнозом ДЦП – детский церебральный паралич. Отец Саши, суровый работник сталелитейного завода Олег, не смог смириться с недугом мальчика и поклялся поставить мальчика на ноги, чего бы это ему не стоило. Главный принцип Олега в воспитании сына – относиться к нему как к здоровому человеку.

По мере взросления Саши методы воспитания его отца зачастую принимают все более спорный, а иногда и экстремально опасный характер. В конце концов Александру удается побороть болезнь, но ценой этого становится разрушение его семьи: и юноша, и его мать полностью теряют уважение и любовь к Олегу. В итоге Саша на долгие 15 лет уезжает в столицу, и за это время строит блестящую карьеру бизнес-консультанта.

Однажды Саша узнает, что Олег, ставший за это время директором завода, становится жертвой финансовых махинаций его бывшего товарища. Сможет ли Саша простить отца, оценить его старания и прийти на помощь, или раны, нанесенные им, до сих пор не зажили?