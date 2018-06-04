Временные трудности, 2018

Михаил Расходников («Эластико») взялся за очень непростую ленту про отношения отцов и детей. Фильм основан на реально истории и уже имеет отличный как зрительский, так и фестивальный потенциал. Воплощать замысле режиссера взялись молодой, но уже известный актер Риналь Мухаметов («Притяжение», «Три мушкетера») и звезда российского кино Иван Охлобыстин («Даун Хаус», «Интерны»). Также в картине снялись Илья Рязанов, Виктория Соловьева («Солнечный удар») Ян Цапник («Одиночка», «Шеф»), Ирина Пегова («Прогулка», «Подруга особого назначения») и Ирина Безряднова («Смешанные чувства»).
Фильм раскрывает перед нами неоднозначную трактовки родительской любви. Главный герой Александр родился с редким диагнозом и минимальными шансами на нормальную жизнь. Родителям предлагают отказаться от малыша, но Королев-старший берет дело в свои руки. Он находит, как ему кажется, единственно верный способ лечения ребенка - относиться к нему так, будто его болезнь только «Временные трудности», которые не должны мешать ему быть как все. Через боль, слезы и титанические усилия ребенок таки становится полноценным членом общества, а затем и успешным бизнес-консультантом, который, впрочем, продолжает каждый день бороться за нормальную жизнь. Однако сын вынес из детства не только установившийся контроль над своим телом, но и обиду на отца. Жизнь снова сталкивает отца и сына, но уже в других положениях, и теперь будущее родителя зависит от его ребенка.
Фильм рассказывает историю становления Александра Ковалева, рожденного со страшным диагнозом ДЦП – детский церебральный паралич. Отец Саши, суровый работник сталелитейного завода Олег, не смог смириться с недугом мальчика и поклялся поставить мальчика на ноги, чего бы это ему не стоило. Главный принцип Олега в воспитании сына – относиться к нему как к здоровому человеку.
По мере взросления Саши методы воспитания его отца зачастую принимают все более спорный, а иногда и экстремально опасный характер. В конце концов Александру удается побороть болезнь, но ценой этого становится разрушение его семьи: и юноша, и его мать полностью теряют уважение и любовь к Олегу. В итоге Саша на долгие 15 лет уезжает в столицу, и за это время строит блестящую карьеру бизнес-консультанта.
Однажды Саша узнает, что Олег, ставший за это время директором завода, становится жертвой финансовых махинаций его бывшего товарища. Сможет ли Саша простить отца, оценить его старания и прийти на помощь, или раны, нанесенные им, до сих пор не зажили?
Фильм основан на биографии Аркадия Цукера, бизнес-тренера и консультанта, в детстве страдавшего от легкой формы ДЦП. Сам Цукер утверждает, что происходящее в фильме не имеет никакого отношения к его реальной истории, а взгляды и ценности, пропагандирующиеся в фильме, полностью противоречат его собственной жизненной позиции. Особенную неприязнь вызвал у него образ отца. Цукер добавил, что рассказал свою историю авторам в надежде, что те создадут мотивирующее кино, и очень разочаровался в том, что получилось в итоге.
Несмотря на то, что фильм основан на реальной истории, по словам режиссера фильма Михаила Расходникова, инвалидность в фильме это скорее метафора пути становления личности и преодоления себя. Он хотел, чтобы картина стала для зрителя вдохновляющим примером силы духа и крепости семейных ценностей.
В ходе работы над сценарием съемочная группа постоянно консультировалась со специалистами по работе над детьми-инвалидами. На одной из таких встреч руководитель реабилитационного центра для детей с ДЦП рассказал режиссеру, что по статистике реабилитационная терапия приводит к успеху гораздо чаще, если ей занимаются отцы, а не матери, которым не хватает хладнокровия, чтобы требовать усилий от больного ребенка.
Фильм снимался в Кирове, атмосфера которого удовлетворяла запросам съемочной группы на воссоздание интерьеров советской эпохи. Квартира Ковалевых, например, вошла в фильм почти без изменений, как и сталелитейный завод, на котором работает отец главного героя.
У Юного актера Ильи Рязанова, исполнившего в фильме роль молодого Саши, действительно инвалидность первой группы, поэтому в ряде сцен использовался его дублер. Кастинг-директор отыскал мальчика в реабилитационном центре Дикуля. Для создателей фильма было важно подобрать актера, который испытывал бы на себе те же трудности, что и Саша, что позволило бы ему точнее изобразить внутренний мир главного героя.
Идею о том, что взрослый Александр будет играть на ударных, предложил именно исполнитель его роли, Риналь Мухаметов.
Иван Охлобыстин согласился на роль отца Александра, Олега Ковалева, как только прочитал сценарий. Сцены на сталелитейном заводе проходили в чрезвычайно тяжелых условиях и режимах, температура в в печах плавления зачастую достигала 1500 градусов. Однако усилия окупились: посмотрев фильм, Охлобыстин сказал, что это лучшее, в чем он когда-либо снимался. Позже актер добавил, что это “картина удивительной мощи и правды”, а тем, кто ее не оценил, он предложил протереть очки.
Риналь Мухаметов в детстве страдал от тяжелой формы заикания. Именно родители помогли юному Риналю побороть дефект речи, поэтому в сценарии он увидел и свою собственную историю. При подготовке к роли Мухаметов смотрел видеозаписи с выступлений Аркадия Цукера.
На съемку эпизода фильма, в котором герой Мухаметова ползет по лесу через грязь и холодную воду, ушло несколько десятков дублей. В сцене были задействованы дроны, съемочные краны и вертолеты, что требовало очень долгого времени на подготовку, но актер терпел холод и дискомфорт, чтобы достичь наилучшего результата.
Отец Саши Ковалёве выбрал, как ему казалось, единственно действенный способ поставить больного сына на ноги - относиться к нему как к здоровому человеку. «Ты не больной — у тебя временные трудности».
Поесть, одеться, спуститься и подняться по лестнице подъезда — каждый день у ребенка уходили часы на то, чтобы справиться с простыми бытовыми задачами. В школе — издевательства сверстников. И помощи ждать было не от кого.
Мальчик справился с болезнью, но возненавидел отца. Окончив школу, Саша уехал из дома и прекратил всякое общение с отцом. За 15 лет он стал лучшим бизнес-консультантом страны, который вывел из кризиса сотни бизнесов. «У вас не кризис — у вас временные трудности» — говорил своим клиентам прошедший тяжелый путь становления Александр.
Но однажды новый заказ дает ему неожиданную возможность поквитаться с отцом.
Привет, с вами Дмитрий Шарап.
А вы размышляли, что заставляет человека совершать великие поступки? Делать… Читать дальше…