Вы умрете, или мы вернем вам деньги, 2017

Британский режиссер Том Эдмундс представляет свой первый полнометражный фильм «Вы умрете, или мы вернем вам деньги». Картина представляет смесь боевика и комедии, и любители британского кино не останутся равнодушными к актерскому составу. Главные роли сыграли Том Уилкинсон, в фильмографии которого более 100 ролей на кино и телевидении, и Айнарин Барнард, которого вы могли видеть в «Дюнкерке». Также в фильме снялся Кристофер Экклстон, известный по своей роли в сериале «Доктор Кто».

Картина «Вы умрете, или мы вернем вам деньги» рассказывает о писателе Уильяме, который настолько устал от жизни, что решает прибегнуть к услугам киллера Лесли из организации «Гильдия смерти», помогающей всем, кто нуждается в быстром избавлении от страданий. Лесли вот-вот отправят на пенсию, и Уильям может стать его последним заданием. Однако внезапно Уильям влюбляется…