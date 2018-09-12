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Вы умрете, или мы вернем вам деньги Вы умрете, или мы вернем вам деньги
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Dead in a Week: Or Your Money Back

Вы умрете, или мы вернем вам деньги, 2017

2017 / Великобритания
6.7 Оцените
15 голосов Рейтинг IMDb: 6.2
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Британский режиссер Том Эдмундс представляет свой первый полнометражный фильм «Вы умрете, или мы вернем вам деньги». Картина представляет смесь боевика и комедии, и любители британского кино не останутся равнодушными к актерскому составу. Главные роли сыграли Том Уилкинсон, в фильмографии которого более 100 ролей на кино и телевидении, и Айнарин Барнард, которого вы могли видеть в «Дюнкерке». Также в фильме снялся Кристофер Экклстон, известный по своей роли в сериале «Доктор Кто».

Картина «Вы умрете, или мы вернем вам деньги» рассказывает о писателе Уильяме, который настолько устал от жизни, что решает прибегнуть к услугам киллера Лесли из организации «Гильдия смерти», помогающей всем, кто нуждается в быстром избавлении от страданий. Лесли вот-вот отправят на пенсию, и Уильям может стать его последним заданием. Однако внезапно Уильям влюбляется…

- Фильм «Вы умрете, или мы вернем вам деньги» был показан в рамках фестиваля «Новое британское кино».

- Картина снималась в районе южного Лондона Бэлхэм.

- «Вы умрете, или мы вернем вам деньги» — дебютный полнометражный проект режиссера Тома Эдмундса.

 

После очередной неудавшейся попытки свести счеты с жизнью незадачливый писатель Уильям обращается к услугам наемного убийцы Лесли – неумолимого ангела смерти из «Гильдии Убийц» – организации, готовой оказать помощь всякому, кто нуждается в быстром и безболезненном уходе из жизни. У Лесли доброе сердце, но нетвердая рука. Начальство мечтает отправить его на пенсию, а подвернувшийся контракт – единственный шанс отсрочить неизбежное. Однако в дело вмешивается случай. Уильяму вдруг улыбнулась судьба: он влюбляется...

6.7 Оцените
15 голосов Рейтинг IMDb: 6.2
Продолжительность 1 час 29 минут
Год выпуска 2017
Премьера в России 29 ноября 2018
Премьера в мире 12 сентября 2018
Возраст 16+
Прокатчик Русский репортаж
Режиссер
Том Эдмундс
Том Эдмундс
В ролях
Том Уилкинсон
Том Уилкинсон
Анайрин Барнард
Анайрин Барнард
Мэрион Бэйли
Мэрион Бэйли
Фрейя Мавор
Фрейя Мавор
Кристофер Экклстон
Кристофер Экклстон
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Вы умрете, или мы вернем вам деньги 3 постера
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Вы умрете, или мы вернем вам деньги
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Писатель Уильям — патологический неудачник. А может быть, наоборот, счастливчик, ведь он никак не может умереть. Прыгнув с моста, он падает на проплывающее судно, выскочив на дорогу, попадает именно под скорую помощь, а при попытке отравиться газом узнаёт, что его отключили за неуплату. И тогда он обращается к киллеру Лесли. Но того нельзя назвать злым человеком, ведь он убивает только тех, кто сам этого хочет, да к тому же предлагает жертве самостоятельно выбрать наиболее…
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