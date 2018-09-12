Вы умрете, или мы вернем вам деньги, 2017

Британский режиссер Том Эдмундс представляет свой первый полнометражный фильм «Вы умрете, или мы вернем вам деньги». Картина представляет смесь боевика и комедии, и любители британского кино не останутся равнодушными к актерскому составу. Главные роли сыграли Том Уилкинсон, в фильмографии которого более 100 ролей на кино и телевидении, и Айнарин Барнард, которого вы могли видеть в «Дюнкерке». Также в фильме снялся Кристофер Экклстон, известный по своей роли в сериале «Доктор Кто».
Картина «Вы умрете, или мы вернем вам деньги» рассказывает о писателе Уильяме, который настолько устал от жизни, что решает прибегнуть к услугам киллера Лесли из организации «Гильдия смерти», помогающей всем, кто нуждается в быстром избавлении от страданий. Лесли вот-вот отправят на пенсию, и Уильям может стать его последним заданием. Однако внезапно Уильям влюбляется…
- Фильм «Вы умрете, или мы вернем вам деньги» был показан в рамках фестиваля «Новое британское кино».
- Картина снималась в районе южного Лондона Бэлхэм.
- «Вы умрете, или мы вернем вам деньги» — дебютный полнометражный проект режиссера Тома Эдмундса.
После очередной неудавшейся попытки свести счеты с жизнью незадачливый писатель Уильям обращается к услугам наемного убийцы Лесли – неумолимого ангела смерти из «Гильдии Убийц» – организации, готовой оказать помощь всякому, кто нуждается в быстром и безболезненном уходе из жизни. У Лесли доброе сердце, но нетвердая рука. Начальство мечтает отправить его на пенсию, а подвернувшийся контракт – единственный шанс отсрочить неизбежное. Однако в дело вмешивается случай. Уильяму вдруг улыбнулась судьба: он влюбляется...