Шерлок Гномс, 2018

«Шерлок Гномс» - это продолжение мультфильма о садовых гномах 2011 года. Режиссёром новой картины выступил Джон Стивенсон, подаривший зрителям первую часть «Кунг-фу панды». Свои голоса героям подарили такие актёры, как Джонни Депп («Ранго», «Пираты Карибского моря: Проклятие Чёрной жемчужины»), Эмили Блант («Девушка в поезде», «Грань будущего»), Джеймс МакЭвой («Люди Икс: Первый класс», «Грязь») и другие.
Мультфильм «Шерлок Гномс» продолжит рассказ об увлекательной жизни садовых гномов. Герои узнают, что в городе стали исчезать декоративные гномы, не отсавляя следа. Тогда они решают обратиться за помощью в расследовании к великому сыщику Шерлоку Гномсу. Однако он оказывается далёк от того человека, каким его описывают, а преступлениям всё нет конца...
- «Шерлок Гномс» является продолжением мультфильма 2011 года «Гномео и Джульетта»
- Одним из продюсеров мультфильма «Шерлок Гномс» выступает английский музыкант Элтон Джон, который также написал и саундтрек
- Последний раз Джонни Депп озвучивал персонажа мультфильма в «Ранго»
- Картина «Гномео и Джульетта» сумела заработать в прокате 190 миллионов долларов, хотя её бюджет составил 36 миллионов
Очаровательные герои мультфильма ГНОМЕО И ДЖУЛЬЕТТА возвращаются на большие экраны! Их ждет новое захватывающее приключение – теперь в огромном Лондоне. Когда Гномео и Джульетта с семьями и друзьями переезжают в город, их главная забота – подготовить свой новый сад к весне. Но вскоре герои узнают тревожную новость: по всему Лондону таинственным образом исчезают их собратья-гномы! И вот однажды Гномео и Джульетта, вернувшись домой, обнаруживают, что и вся их родня исчезла. В такой ситуации на выручку может прийти только… ШЕРЛОК ГНОМС. Известный детектив становится на защиту обитателей лондонских садов и не без помощи своего верного спутника Ватсона берется раскрыть запутанное дело.
Тайна сведет главных героев с новыми друзьями и познакомит с доселе неизвестной стороной города.
Гномы должны вернуться домой!