Шерлок Гномс, 2018

«Шерлок Гномс» - это продолжение мультфильма о садовых гномах 2011 года. Режиссёром новой картины выступил Джон Стивенсон, подаривший зрителям первую часть «Кунг-фу панды». Свои голоса героям подарили такие актёры, как Джонни Депп («Ранго», «Пираты Карибского моря: Проклятие Чёрной жемчужины»), Эмили Блант («Девушка в поезде», «Грань будущего»), Джеймс МакЭвой («Люди Икс: Первый класс», «Грязь») и другие.

Мультфильм «Шерлок Гномс» продолжит рассказ об увлекательной жизни садовых гномов. Герои узнают, что в городе стали исчезать декоративные гномы, не отсавляя следа. Тогда они решают обратиться за помощью в расследовании к великому сыщику Шерлоку Гномсу. Однако он оказывается далёк от того человека, каким его описывают, а преступлениям всё нет конца...