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Шерлок Гномс Шерлок Гномс
Киноафиша Фильмы Шерлок Гномс
Sherlock Gnomes

Шерлок Гномс, 2018

2018 / США / Великобритания
6.0 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 5.2
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Увлекательная жизнь садовых гномов
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Причины посмотреть Факты О фильме

«Шерлок Гномс» - это продолжение мультфильма о садовых гномах 2011 года. Режиссёром новой картины выступил Джон Стивенсон, подаривший зрителям первую часть «Кунг-фу панды». Свои голоса героям подарили такие актёры, как Джонни Депп («Ранго», «Пираты Карибского моря: Проклятие Чёрной жемчужины»), Эмили Блант («Девушка в поезде», «Грань будущего»), Джеймс МакЭвой («Люди Икс: Первый класс», «Грязь») и другие.

Мультфильм «Шерлок Гномс» продолжит рассказ об увлекательной жизни садовых гномов. Герои узнают, что в городе стали исчезать декоративные гномы, не отсавляя следа. Тогда они решают обратиться за помощью в расследовании к великому сыщику Шерлоку Гномсу. Однако он оказывается далёк от того человека, каким его описывают, а преступлениям всё нет конца...

- «Шерлок Гномс» является продолжением мультфильма 2011 года «Гномео и Джульетта»

- Одним из продюсеров мультфильма «Шерлок Гномс» выступает английский музыкант Элтон Джон, который также написал и саундтрек

- Последний раз Джонни Депп озвучивал персонажа мультфильма в «Ранго»

- Картина «Гномео и Джульетта» сумела заработать в прокате 190 миллионов долларов, хотя её бюджет составил 36 миллионов

Очаровательные герои мультфильма ГНОМЕО И ДЖУЛЬЕТТА возвращаются на большие экраны! Их ждет новое захватывающее приключение – теперь в огромном Лондоне. Когда Гномео и Джульетта с семьями и друзьями переезжают в город, их главная забота – подготовить свой новый сад к весне. Но вскоре герои узнают тревожную новость: по всему Лондону таинственным образом исчезают их собратья-гномы! И вот однажды Гномео и Джульетта, вернувшись домой, обнаруживают, что и вся их родня исчезла. В такой ситуации на выручку может прийти только… ШЕРЛОК ГНОМС. Известный детектив становится на защиту обитателей лондонских садов и не без помощи своего верного спутника Ватсона берется раскрыть запутанное дело.

Тайна сведет главных героев с новыми друзьями и познакомит с доселе неизвестной стороной города.

Гномы должны вернуться домой!

 

6.0 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 5.2
Продолжительность 1 час 26 минут
Год выпуска 2018
Премьера в России 15 марта 2018
Премьера онлайн 5 июня 2018
Премьера в мире 15 марта 2018
Возраст 6+
Прокатчик Централ Партнершип Paramount
Режиссер
Джон Стивенсон
Джон Стивенсон
Все актеры и съемочная группа
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Постер мультфильма Шерлок Гномс 14 постеров
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Шерлок Гномс
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Наша рецензия
Вражда между синими и красными гномами осталась в прошлом. Гномео и Джульетта, их родители и друзья перебрались в Лондон. Казалось бы, уже ничего на пути к счастью у молодой пары не стоит, но беда была не за горами. По всему Лондону исчезают гномы, родственников и друзей Гномео и Джульетты тоже похитили. Сами влюбленные только чудом избежали их участи, и теперь они должны во что бы то ни стало спасти своих близких. Благо в одиночку искать пропавших им не пришлось. На помощь гномам спешит…
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татьяна эралиева 4 марта 2018, 18:04
фильм отличный советую сходить вместе с детьми
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10 голосов
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