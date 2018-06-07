Кислота, 2018

Первый фильм актера Александра Горчилина («Зоология», «Закон каменных джунглей»), который ранее снимал только короткометражки. В картине снялись Филипп Авдеев («Класс коррекции», «Азирис Нуна»), Александра Ребенок («Кризис нежного возраста», «До свиданья, мама»), Александр Кузнецов («Синдром Петрушки», «Лермонтов»), Елена Морозова («Проданный смех», «Я буду рядом»), Алексей Агранович («О чем говорят мужчины», «Слава богу, ты пришел!»), Арина Шевцова («Лето»), Дмитрий Куличков («Три дня лейтенанта Кравцова», «Седьмая руна»), Софья Синицына («Нелюбовь», «Любовь без правил»).

Они инфантильны, не уверены в себе, плохие музыканты и только начинающие люди. Два друга пытаются найти свой путь, оставаясь друзьями в безумном мире, где вопросы призвания, самоутверждения, любви, сексуальности и независимости сильно перемешались и стали ровным фоном жизни. В один момент все это выходит на поверхность, после того, как погибает их общий знакомый. Дальше от себя бежать уже некуда.