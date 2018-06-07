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Кислота, 2018

2018 / Россия
6.8 Оцените
19 голосов Рейтинг IMDb: 5.9
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Фильм Александра Горчилина о молодых людях, которые ищут свое место в жизни
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Причины посмотреть Факты О фильме

Первый фильм актера Александра Горчилина («Зоология», «Закон каменных джунглей»), который ранее снимал только короткометражки. В картине снялись Филипп Авдеев («Класс коррекции», «Азирис Нуна»), Александра Ребенок («Кризис нежного возраста», «До свиданья, мама»), Александр Кузнецов («Синдром Петрушки», «Лермонтов»), Елена Морозова («Проданный смех», «Я буду рядом»), Алексей Агранович («О чем говорят мужчины», «Слава богу, ты пришел!»), Арина Шевцова («Лето»), Дмитрий Куличков («Три дня лейтенанта Кравцова», «Седьмая руна»), Софья Синицына («Нелюбовь», «Любовь без правил»).

Они инфантильны, не уверены в себе, плохие музыканты и только начинающие люди. Два друга пытаются найти свой путь, оставаясь друзьями в безумном мире, где вопросы призвания, самоутверждения, любви, сексуальности и независимости сильно перемешались и стали ровным фоном жизни. В один момент все это выходит на поверхность, после того, как погибает их общий знакомый. Дальше от себя бежать уже некуда.

— Дебютный фильм Александра Горчилина

— Кастинг к фильму шел очень долго, так как Горчилин не хотел брать популярных актеров

— Режиссер говорит, что хотел отобразить пассивность и инфантильность своего поколения

История двух молодых людей, их дружбе и трудностях, которые они переживают вместе. Оба начинающие музыканты. Оба не научились быть самостоятельными, не могут разобраться с любовью и сексуальностью, не видят своего призвания в жизни. Лишь смерть их общего знакомого заставляет героев честно взглянуть на себя.

6.8 Оцените
19 голосов Рейтинг IMDb: 5.9
Продолжительность 1 час 37 минут
Год выпуска 2018
Премьера в России 4 октября 2018
Премьера онлайн 30 декабря 2021
Премьера в мире 7 июня 2018
Возраст 18+
Прокатчик ПРОвзгляд
Режиссер
Александр Горчилин
Александр Горчилин
В ролях
Филипп Авдеев
Филипп Авдеев
Александра Ребенок
Александра Ребенок
Александр Кузнецов
Александр Кузнецов
Елена Морозова
Елена Морозова
Алексей Агранович
Алексей Агранович
Все актеры и съемочная группа
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Кислота
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Наша рецензия
Премьера фильма «Кислота» Александра Горчилина состоялась на фестивале «Кинотавр» в секции дебютов, в которой удостоилась главной награды, после чего побывала ещё на ряде киносмотров. Поклонники Кирилла Серебренникова могут знать Горчилина по его ролям в «Ученике» и «Лете», а также как актёра «Гоголь-центра». В его дебютной работе сыграли его же товарищи Филипп Авдеев, известный по фильму Ивана Твердовского «Класс…
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Наталья Новикова 6 октября 2018, 07:09
Мне понравилось, своебразный фильм, не для всех
Александр Кенсин 4 октября 2018, 13:10
"Кислота" Александра Горчилина - Фантазия и взгляд на сегодняшнюю жизнь

Саша и Петя живут безбашенной жизнью в современной Москве:… Читать дальше…
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