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Маккуин Маккуин
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McQueen

Маккуин, 2018

2018 / Великобритания
8.0 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 7.7
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Причины посмотреть Факты О фильме

Александр Маккуин — известнейший английский дизайнер модной одежды, который с юных лет поражал окружающих своими необычайными способностями. Модельер прожил короткую, но яркую жизнь, полную взлетов и падений, успев навсегда вписать свое имя в историю моды. О творческом пути человека, изменившего индустрию, рассказывают члены его семьи, друзья и коллеги. 

  • Маккуин страдал депрессией и даже пристрастился к наркотикам. Он умер 11 февраля 2010 года в возрасте сорока лет. Под воздействием наркотиков дизайнер покончил жизнь самоубийством, повесившись через девять дней после смерти своей матери от рака. Его смерть считается большой потерей для мира моды.
  • Маккуин создавал наряды для таких знаменитостей, как Кейт Мосс, Сара Джессика Паркер, Виктория Бекхэм, Рианна, Леди Гага, Кэти Холмс, Кейт Бланшетт, Николь Кидман, Гвинет Пэлтроу, Кэмерон Диаз, Михаил Горбачев и Чарльз, принц Уэльский.
  • Маккуин был открытым геем. Он заключил гражданский союз со своим компаньоном Джорджем Форсайтом в 2000 году на Ибице. Это был неофициальный брак, потому что в Испании однополые браки были запрещены.
  • Из-за провокационности некоторых коллекций Маккуина прозвали “Несносный ребенок”.

«Маккуин» — это история художника, который точкой приложения своих творческих усилий подиум. Абсолютное мировое признание не сделало его счастливым. Наоборот, чем громче ему рукоплескал мир, тем глубже он забирался в дебри собственной души. Первые люди моды, семья и друзья рассказывают об Александре Маккуине все, что знают.

8.0 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 7.7
Продолжительность 1 час 51 минута
Год выпуска 2018
Премьера в России 1 ноября 2018
Премьера онлайн 22 октября 2018
Премьера в мире 22 апреля 2018
Возраст 18+
Прокатчик Пионер
Режиссер
Питер Эттедги
В ролях
Александр Маккуин
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Маккуин 4 постера
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате
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Наша рецензия
Фильм о дизайнере, который, не зная истории искусств, сам стал её частью, не может начинаться с обычных белых слов на чёрном фоне. Александр Маккуин не был минималистом. И словно пытаясь предугадать, какие бы он сам титры к фильму о себе предпочёл, создатели документальной ленты «Маккуин» с первых секунд предлагают зрителям модную интерпретацию с излюбленными дизайнером черепами титров к «Миру Дикого Запада». Кадр из фильма «Маккуин» Этот фильм весь…
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