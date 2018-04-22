Маккуин, 2018

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Фильм о дизайнере, который, не зная истории искусств, сам стал её частью, не может начинаться с обычных белых слов на чёрном фоне. Александр Маккуин не был минималистом. И словно пытаясь предугадать, какие бы он сам титры к фильму о себе предпочёл, создатели документальной ленты «Маккуин» с первых секунд предлагают зрителям модную интерпретацию с излюбленными дизайнером черепами титров к «Миру Дикого Запада». Кадр из фильма «Маккуин» Этот фильм весь…