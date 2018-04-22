Маккуин, 2018

Александр Маккуин — известнейший английский дизайнер модной одежды, который с юных лет поражал окружающих своими необычайными способностями. Модельер прожил короткую, но яркую жизнь, полную взлетов и падений, успев навсегда вписать свое имя в историю моды. О творческом пути человека, изменившего индустрию, рассказывают члены его семьи, друзья и коллеги.
«Маккуин» — это история художника, который точкой приложения своих творческих усилий подиум. Абсолютное мировое признание не сделало его счастливым. Наоборот, чем громче ему рукоплескал мир, тем глубже он забирался в дебри собственной души. Первые люди моды, семья и друзья рассказывают об Александре Маккуине все, что знают.