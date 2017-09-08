Отпетый мачо, 2017

Комедийный боевик Саймона Уэста, который уже заработал себе репутацию на фильмах «Воздушная тюрьма» и «Неудержимые 2». Главные роли достались одному из самых востребованных мачо в Голливуде Антонио Бандерасу («Отчаянный», «Зорро») и русской актрисе Ольге Куриленко («Город мечты», «Квант милосердия»).
Рокер на пенсии Турк Генри уже давно не выходит на сцену и предпочитает проводить время с любимой женой и не менее любимым пивом. Жена музыканта Шейла уговаривает его поехать на родину в Чили. Отпуск сам по себе становится испытанием для Турка, а тут еще и Шейлу похитили бандиты, а заплатить выкуп запрещают агенты ФБР. Придется искать альтернативные способы спасти любимую.
- Во время съемок в кадр попали настоящие журналисты, которые заметили Антонио Бандэроса и попытались взять интервью
- Деньги на съемки фильма собрали с помощью крудфандинговой платформы
- Это 4 фильм в 2018 году с участием Антонио Бандэроса. Также в этом году выходят фильмы «За гранью реальности», «Цепной пес» и «Сама жизнь»
- Фильм представляет собой экранизацию романа «Salty» и изначально носил именно такое название
Генри по прозвищу Бес — популярная рок-звезда со всеми вытекающими. Правда, дни его славы остались в прошлом. Чтобы развлечься, он отправляется на отдых в Чили. И развлечения не заставляют себя долго ждать: местные пираты похищают его красавицу жену и просят за нее выкуп в 1 млн. долларов. Для Генри выплатить эти деньги, как… дать на чай официанту. Он уже собирается идти в банк, как в дело вмешивается упрямые федералы, которые запрещают ему идти на поводу у похитителей. Теперь Генри — человеку, который в жизни ни за кого не отвечал, включая себя самого — придется придумать план, как обмануть федералов и вызволить свою жену.