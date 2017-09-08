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Отпетый мачо Отпетый мачо
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Salty / Gun Shy

Отпетый мачо, 2017

2017 / Великобритания
4.5 Оцените
12 голосов Рейтинг IMDb: 4
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Причины посмотреть Факты О фильме

Комедийный боевик Саймона Уэста, который уже заработал себе репутацию на фильмах «Воздушная тюрьма» и «Неудержимые 2». Главные роли достались одному из самых востребованных мачо в Голливуде Антонио Бандерасу («Отчаянный», «Зорро») и русской актрисе Ольге Куриленко («Город мечты», «Квант милосердия»). 

Рокер на пенсии Турк Генри уже давно не выходит на сцену и предпочитает проводить время с любимой женой и не менее любимым пивом. Жена музыканта Шейла уговаривает его поехать на родину в Чили. Отпуск сам по себе становится испытанием для Турка, а тут еще и Шейлу похитили бандиты, а заплатить выкуп запрещают агенты ФБР. Придется искать альтернативные способы спасти любимую. 

- Во время съемок в кадр попали настоящие журналисты, которые заметили Антонио Бандэроса и попытались взять интервью 

- Деньги на съемки фильма собрали с помощью крудфандинговой платформы 

- Это 4 фильм в 2018 году с участием Антонио Бандэроса. Также в этом году выходят фильмы «За гранью реальности», «Цепной пес» и «Сама жизнь»

- Фильм представляет собой экранизацию романа «Salty» и изначально носил именно такое название 
 

Генри по прозвищу Бес — популярная рок-звезда со всеми вытекающими. Правда, дни его славы остались в прошлом. Чтобы развлечься, он отправляется на отдых в Чили. И развлечения не заставляют себя долго ждать: местные пираты похищают его красавицу жену и просят за нее выкуп в 1 млн. долларов. Для Генри выплатить эти деньги, как… дать на чай официанту. Он уже собирается идти в банк, как в дело вмешивается упрямые федералы, которые запрещают ему идти на поводу у похитителей. Теперь Генри — человеку, который в жизни ни за кого не отвечал, включая себя самого — придется придумать план, как обмануть федералов и вызволить свою жену.

4.5 Оцените
12 голосов Рейтинг IMDb: 4
Продолжительность 1 час 26 минут
Год выпуска 2017
Премьера в России 15 марта 2018
Премьера онлайн 19 апреля 2018
Премьера в мире 8 сентября 2017
Возраст 18+
Прокатчик Ракета Релизинг
Режиссер
Саймон Уэст
Саймон Уэст
В ролях
Антонио Бандерас
Антонио Бандерас
Ольга Куриленко
Ольга Куриленко
Бен Кура
Бен Кура
Марк Вэлли
Марк Вэлли
Эшлин Лофтус
Эшлин Лофтус
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Отпетый мачо
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Бывшая рок-звезда Генри (Антонио Бандерас) спокойно живёт с женой Шейлой (Ольга Куриленко), давно уже не пишет песни и занимается исключительно тем, что лежит на диване, пьёт пиво и вспоминает о былых заслугах. Однако жена уговаривает его съездить в Чили — на историческую родину. Несмотря на то, что он на самом деле из Лондона, а историю с Чили придумал только для популярности, герой соглашается. Но по приезду Генри хочет всё так же лежать на пляже (хоть в Чили и зима). Шейла в одиночку…
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саундтрек фильма Отпетый мачо
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