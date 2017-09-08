Отпетый мачо, 2017

Комедийный боевик Саймона Уэста, который уже заработал себе репутацию на фильмах «Воздушная тюрьма» и «Неудержимые 2». Главные роли достались одному из самых востребованных мачо в Голливуде Антонио Бандерасу («Отчаянный», «Зорро») и русской актрисе Ольге Куриленко («Город мечты», «Квант милосердия»).

Рокер на пенсии Турк Генри уже давно не выходит на сцену и предпочитает проводить время с любимой женой и не менее любимым пивом. Жена музыканта Шейла уговаривает его поехать на родину в Чили. Отпуск сам по себе становится испытанием для Турка, а тут еще и Шейлу похитили бандиты, а заплатить выкуп запрещают агенты ФБР. Придется искать альтернативные способы спасти любимую.