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Kin

Кин, 2018

2018 / США
5.8 Оцените
11 голосов Рейтинг IMDb: 5.8
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Фильм с Зои Кравиц и Джймсом Франко о том, как подросток нашел супермощное оружие и решал судьбу мира и своей семьи
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Причины посмотреть Факты О фильме

Режиссёры Джонатан и Джош Бейкер похоже выиграли в лотерею, раз их проект взялся продюсировать один из продюсеров сериала «Очень странные дела» и фильма «Прибытие». Да ещё и с неплохим актерским составом. Джеймс Франко («Горе творец», «127 часов»), видимо, ещё не отошёл от съемок в сериале «Двойка» и снова играет парня из криминального мира. Помимо Франко в фильме снялись Кэрри Кун («Мстители: Война Бесконечности», «Исчезнувшая»), Зои Кравиц («Большая маленькая ложь», «Дивергент»), Дэннис Куэйд («Собачья жизнь», «Радиоволна») и Майлс Труит («Атланта»).

Эли -  подросток, и его жизнь уже хотя бы поэтому не самая прекрасная. Но она становится ещё тяжелее, когда из тюрьмы возвращается старший брат с темным прошлым. Хуже быть, наверное, не может. Хотя нет, ещё как может, особенно если найти инопланетное оружие невиданной мощи и не знать, что с ним делать. Масла в огонь подливает конфликт старшего брата с местными бандитами, и его проблемы становятся задачей для всей семьи. Нужно что-то делать, бороться, особенно когда с одной стороны всю семью ищут бандиты, а с другой кто-то с из незнакомого мира, ещё и спецслужбы точат на всех зуб.  

- Для Режиссёров Джонатана и Джоша Бейкеров фильм станет полнометражным дебютом.

- Исполнитель роли подростка Эли – Майлс Труит - ранее снимался только в сериале «Атланта». Фильм стал его первым опытом в полнометражном кино.

- Саунтреки к фильму записала группа «Mogwai»

Обнаружив инопланетное оружие, об истинной мощи которого можно только догадываться, обычный школьник оказывается в эпицентре крупных проблем: охоту на него и его брата открывает армия пришельцев, спецслужбы и гангстеры.
Он не выбирал эту судьбу, но теперь только от него зависит – спасет загадочный артефакт наш мир или погубит…  

 

5.8 Оцените
11 голосов Рейтинг IMDb: 5.8
Продолжительность 1 час 42 минуты
Год выпуска 2018
Премьера в России 6 сентября 2018
Премьера онлайн 7 ноября 2018
Премьера в мире 29 августа 2018
Возраст 16+
Прокатчик Централ Партнершип
Режиссер
Джонатан Бэйкер
Джонатан Бэйкер
В ролях
Джеймс Франко
Джеймс Франко
Майлс Труит
Майлс Труит
Зои Кравиц
Зои Кравиц
Кэрри Кун
Кэрри Кун
Деннис Куэйд
Деннис Куэйд
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Кин 4 постера
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Кин
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Наша рецензия
Элайджу (Майлс Труитт) усыновили, когда он был еще совсем маленьким, на память от родных родителей ему достался лишь шрам на руке. В новой семье жизнь его тоже сладкой назвать нельзя. Приемная мама мальчика умерла, отец (Деннис Куэйд) зарабатывает так мало, что едва сводит концы с концами, а сводный брат Джимми (Джек Рейнор) только вышел из тюрьмы и в первые же дни на свободе успел обзавестись серьезными врагами во главе с головорезом Тайлером (Джеймс Франко). Чтобы раздобыть несколько…
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9091808505 8 сентября 2018, 12:28
Фильм для детей до 14 лет.Старшим уже не понравится.Третий фильм за мою жизнь каторый не досмотрел в кинотеатре.Отстой полный.
9091808505 8 сентября 2018, 13:29
Низкобюджетная киношка.
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