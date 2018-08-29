Режиссёры Джонатан и Джош Бейкер похоже выиграли в лотерею, раз их проект взялся продюсировать один из продюсеров сериала «Очень странные дела» и фильма «Прибытие». Да ещё и с неплохим актерским составом. Джеймс Франко («Горе творец», «127 часов»), видимо, ещё не отошёл от съемок в сериале «Двойка» и снова играет парня из криминального мира. Помимо Франко в фильме снялись Кэрри Кун («Мстители: Война Бесконечности», «Исчезнувшая»), Зои Кравиц («Большая маленькая ложь», «Дивергент»), Дэннис Куэйд («Собачья жизнь», «Радиоволна») и Майлс Труит («Атланта»).

Эли - подросток, и его жизнь уже хотя бы поэтому не самая прекрасная. Но она становится ещё тяжелее, когда из тюрьмы возвращается старший брат с темным прошлым. Хуже быть, наверное, не может. Хотя нет, ещё как может, особенно если найти инопланетное оружие невиданной мощи и не знать, что с ним делать. Масла в огонь подливает конфликт старшего брата с местными бандитами, и его проблемы становятся задачей для всей семьи. Нужно что-то делать, бороться, особенно когда с одной стороны всю семью ищут бандиты, а с другой кто-то с из незнакомого мира, ещё и спецслужбы точат на всех зуб.