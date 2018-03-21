Тихоокеанский рубеж 2, 2018

На экраны выходит продолжение нашумевшего блокбастера 2013 года «Тихоокеанский рубеж 2». В режиссёрском кресле второй части оказался телевизионный режиссёр и сценарист Стивен С. ДеНайт (сериалы «Сорвиголова», «Тайны Смолвилля»). Фильм «Тихоокеанский рубеж 2» вновь может похвастаться звёздным составом: Скотт Иствуд («Отряд самоубийц», «Овердрайв»), Цзин Тянь («Конг: Остров черепа»), Адриа Архона (сериал «Изумрудный город»), Чарли Дэй («Тихоокеанский рубеж», «Несносные боссы 2»), Джон Бойега («Сфера», «Звёздные войны: Пробуждение силы»), Бен Горман («Багровый пик», «Абсолютная власть») и другие.

События ленты «Тихоокеанский рубеж 2» развернётся спустя несколько лет после того, что произошло в первой части. Главным героем на этот раз окажется сына маршала Пентекоста, который уже превратился с молодого мужчину. В мире егери уже не считаются экстраординарным явлением и воспринимаются людьми совершенно спокойно. Однако неожиданно вновь возникает разрыв между двумя измерениями, и в мир проникают полчища Кайдзю, которых мир ещё не видывал...