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Тихоокеанский рубеж 2 Тихоокеанский рубеж 2
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Pacific Rim: Uprising

Тихоокеанский рубеж 2, 2018

2018 / США
7.3 Оцените
91 голос Рейтинг IMDb: 5.6
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Битва роботов-защитников с инопланетными чудовищами продолжается!
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Причины посмотреть Факты О фильме

На экраны выходит продолжение нашумевшего блокбастера 2013 года «Тихоокеанский рубеж 2». В режиссёрском кресле второй части оказался телевизионный режиссёр и сценарист Стивен С. ДеНайт (сериалы «Сорвиголова», «Тайны Смолвилля»). Фильм «Тихоокеанский рубеж 2» вновь может похвастаться звёздным составом: Скотт Иствуд («Отряд самоубийц», «Овердрайв»), Цзин Тянь («Конг: Остров черепа»), Адриа Архона (сериал «Изумрудный город»), Чарли Дэй («Тихоокеанский рубеж», «Несносные боссы 2»), Джон Бойега («Сфера», «Звёздные войны: Пробуждение силы»), Бен Горман («Багровый пик», «Абсолютная власть») и другие. 

События ленты «Тихоокеанский рубеж 2» развернётся спустя несколько лет после того, что произошло в первой части. Главным героем на этот раз окажется сына маршала Пентекоста, который уже превратился с молодого мужчину. В мире егери уже не считаются экстраординарным явлением и воспринимаются людьми совершенно спокойно. Однако неожиданно вновь возникает разрыв между двумя измерениями, и в мир проникают полчища Кайдзю, которых мир ещё не видывал...

- Режиссёром первой части фильма «Тихоокеанский рубеж» выступил Гильермо дель Торо. «Тихоокеанский рубеж 2» снял постановщик Стивен С. ДеНайт

- Гильермо дель Торо остался в проекте в качестве продюсера. Также одним из продюсеров стал актёр Джон Бойега, сыгравший одну из ролей в «Тихоокеанском рубеже 2»

- В 2016 году стало известно, что Чарли Ханнэм не вернётся в своей прошлой роли

- До выхода фильма «Тихоокеанский рубеж 2» Стивен С. ДеНайт работал исключительно на телевидении. Таким образом, его дебютом в полнометражном кино стал высокобюджетный блокбастер

- Предыдущая часть франшизы Тихоокеанский рубеж собрала более 680 млн. руб. в России и СНГ

Команда пилотируемых роботов-защитников остановила вторжение гигантских инопланетных монстров. Великая битва за Тихоокеанский рубеж ознаменовала новую главу в истории человечества. Однако война только начинается…
Пришло время нового поколения отстаивать своё право на Землю.

 

7.3 Оцените
91 голос Рейтинг IMDb: 5.6
Продолжительность 1 час 50 минут
Год выпуска 2018
Премьера в России 22 марта 2018
Премьера онлайн 27 июня 2018
Премьера в мире 21 марта 2018
Возраст 12+
Прокатчик UPI
Режиссер
Стивен С. ДеНайт
Стивен С. ДеНайт
В ролях
Адриа Архона
Адриа Архона
Скотт Иствуд
Скотт Иствуд
Цзин Тянь
Цзин Тянь
Джон Бойега
Джон Бойега
Чарли Дэй
Чарли Дэй
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Тихоокеанский рубеж 2 9 постеров
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Тихоокеанский рубеж 2 смотреть онлайн

Тихоокеанский рубеж 2
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за 1 рубль
Отзывы о фильме Обсудить в чате
Наша рецензия
Приятно, когда фильм оправдывает ваши ожидания. Другое дело, много ли вы ждёте от «Тихоокеанского рубежа 2»? Ещё по первому трейлеру было понятно: без Гильермо дель Торо эта эпичная и патетичная бойня теряет ту душевность, за которую мы простили первой части её бесхитростный сюжет, и тот влюблённый взгляд, которым смотрит на своих монстров теперь оскароносный режиссёр. А когда нет души и есть гигантские роботы, получаются «Трансформеры». Но, главное, создаётся…
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Стас Пугач 19 ноября 2017, 02:55
Я уже чувствую, что это будет просто что-то офигенное
Валентин Ибакаев 20 января 2018, 23:20
я дождатся не могу этого фильма ну превкушаю что это просто супер
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саундтрек фильма Тихоокеанский рубеж 2
Новости о фильме Новости фильма на нашем канале Телеграм
Гильермо дель Торо хотел включить путешествия во времени в свою версию «Тихоокеанского рубежа 2» Звучит немного безумно. 
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15 декабря 2021 14:15
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