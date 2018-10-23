Богемская рапсодия, 2018

Декстер Флетчер («Солнце над Литом», «Дикий Билл») взял на себя смелось экранизировать жизнь культового вокалиста Фредди Меркьюри и историю восхождения группы «Queen». Изначально проект должен был вести Брайн Сингер, но из-за разногласий со студией режиссерское кресло занял актер Декстер Флетчер. В роли Фрэдди снялся известный по сериалу «Мистер Робот» актер Рами Малек, а компанию ему составили Майк Майерс («Конченая», «Остин Пауэрс: Шпион, который меня соблазнил»), Джозеф Маццелло («Тихий Океан», «Парк Юрского периода») и Бен Харди («Дело храбрых», «Люди Икс: Апокалипсис»).
«Богемская рапсодия» посвящена творчеству человека, который смог изменить мир музыки и разрушить множество стереотипов в обществе — Фредди Меркьюри. Режиссер показывает нам становление группы, когда от идеи бунта против системы музыканты приходят к революции в современной музыке, создавая историю. Затем зритель увидит путь к успеху, практически мгновенный взлет и волну популярности, которая захватила музыкантов. В это же время образ жизни Фредди Меркьюри практически выходит из-под контроля, в группе усиливаются внутренние противоречия и происходит фактический распад группы. Музыканты вновь собираются вместе, чтобы дать концерт Live Aid, который станет одним из самых великих в истории рок-музыки.
- Изначально роль Фредди Меркьюри должен был играть Саша Барон Коэн
- Брайан Сингер изначально был заявлен режиссером картины, однако он выбыл из-за скандала со студией - режиссер хотел выйти из формата семейного кино и снять более взрослую ленту.
- На главную роль также рассматривался Бен Уишоу
- На концерте Live Aid присутствовало 75 тысяч зрителей и много известных исполнителей. Концерт транслировало телевидение всего мира
- В марте 1987 года Фредди Меркьюри встретился с Монтсеррат Кабалье в Барселоне и подарил ей кассету с несколькими своими новыми песнями. Эти песни произвели сильное впечатление на Кабалье, и она даже исполнила одну из них
- Фредди Меркьюри распорядился передать все права на песню «Bohemian Rhapsody» фонду Теренса Хиггинса (англ.), созданному для противостояния ВИЧ и СПИД
- Песня «Богемская Рапсодия», которая была написана Фредди, была признана «Лучшей песней тысячелетия» по версии The Official Charts Company
- На всех концертах Queen Фредди использовал микрофон с прикреплённой к нему полуразобранной стойкой
- Меркьюри очень любил кошек, в его особняке в разные годы жило обычно несколько кошек. Своей кошке Делайле он посвятил одноимённую песню.
«Богемская рапсодия» - это чествование группы Queen, их музыки и их выдающегося вокалиста Фредди Меркьюри, который бросил вызов стереотипам и победил условности, чтобы стать одним из самых любимых артистов на планете. Фильм прослеживает головокружительный путь группы к успеху, благодаря их культовым песням и революционному звуку, практически распад коллектива, поскольку образ жизни Меркьюри выходит из-под контроля, и их триумфальное воссоединение накануне концерта Live Aid, ставшем одним из величайших выступлений в истории рок-музыки. Фильм цементирует наследие группы, отношения внутри которой всегда были больше похожи на семейные, и которая продолжают вдохновлять неудачников, мечтателей и любителей музыки по сей день.