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Богемская рапсодия Богемская рапсодия
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Bohemian Rhapsody

Богемская рапсодия, 2018

2018 / США / Великобритания
8.7 Оцените
580 голосов Рейтинг IMDb: 7.9
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Биографический фильм про Фредди Меркьюри
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Декстер Флетчер («Солнце над Литом», «Дикий Билл») взял на себя смелось экранизировать жизнь культового вокалиста Фредди Меркьюри и историю восхождения группы «Queen». Изначально проект должен был вести Брайн Сингер, но из-за разногласий со студией режиссерское кресло занял актер Декстер Флетчер. В роли Фрэдди снялся известный по сериалу «Мистер Робот» актер Рами Малек, а компанию ему составили Майк Майерс («Конченая», «Остин Пауэрс: Шпион, который меня соблазнил»), Джозеф Маццелло («Тихий Океан», «Парк Юрского периода») и Бен Харди («Дело храбрых», «Люди Икс: Апокалипсис»).

«Богемская рапсодия» посвящена творчеству человека, который смог изменить мир музыки и разрушить множество стереотипов в обществе — Фредди Меркьюри. Режиссер показывает нам становление группы, когда от идеи бунта против системы музыканты приходят к революции в современной музыке, создавая историю. Затем зритель увидит путь к успеху, практически мгновенный взлет и волну популярности, которая захватила музыкантов. В это же время образ жизни Фредди Меркьюри практически выходит из-под контроля, в группе усиливаются внутренние противоречия и происходит фактический распад группы. Музыканты вновь собираются вместе, чтобы дать концерт Live Aid, который станет одним из самых великих в истории рок-музыки.

- Изначально роль Фредди Меркьюри должен был играть Саша Барон Коэн

- Брайан Сингер изначально был заявлен режиссером картины, однако он выбыл из-за скандала со студией - режиссер хотел выйти из формата семейного кино и снять более взрослую ленту. 

- На главную роль также рассматривался Бен Уишоу

- На концерте Live Aid присутствовало 75 тысяч зрителей и много известных исполнителей. Концерт транслировало телевидение всего мира

- В марте 1987 года Фредди Меркьюри встретился с Монтсеррат Кабалье в Барселоне и подарил ей кассету с несколькими своими новыми песнями. Эти песни произвели сильное впечатление на Кабалье, и она даже исполнила одну из них

- Фредди Меркьюри распорядился передать все права на песню «Bohemian Rhapsody» фонду Теренса Хиггинса (англ.), созданному для противостояния ВИЧ и СПИД

- Песня «Богемская Рапсодия», которая была написана Фредди, была признана «Лучшей песней тысячелетия» по версии The Official Charts Company

- На всех концертах Queen Фредди использовал микрофон с прикреплённой к нему полуразобранной стойкой

-  Меркьюри очень любил кошек, в его особняке в разные годы жило обычно несколько кошек. Своей кошке Делайле он посвятил одноимённую песню.

«Богемская рапсодия» - это чествование группы Queen, их музыки и их выдающегося вокалиста Фредди Меркьюри, который бросил вызов стереотипам и победил условности, чтобы стать одним из самых любимых артистов на планете. Фильм прослеживает головокружительный путь группы к успеху, благодаря их культовым песням и революционному звуку, практически распад коллектива, поскольку образ жизни Меркьюри выходит из-под контроля, и их триумфальное воссоединение накануне концерта Live Aid, ставшем одним из величайших выступлений в истории рок-музыки. Фильм цементирует наследие группы, отношения внутри которой всегда были больше похожи на семейные, и которая продолжают вдохновлять неудачников, мечтателей и любителей музыки по сей день.

8.7 Оцените
580 голосов Рейтинг IMDb: 7.9
Продолжительность 2 часа 15 минут
Год выпуска 2018
Премьера в России 1 ноября 2018
Премьера онлайн 7 февраля 2019
Премьера в мире 23 октября 2018
Возраст 18+
Прокатчик Двадцатый Век Фокс
Режиссер
Брайан Сингер
Брайан Сингер
В ролях
Рами Малек
Рами Малек
Бен Харди
Бен Харди
Гвилим Ли
Гвилим Ли
Джозеф Маццелло
Джозеф Маццелло
Люси Бойнтон
Люси Бойнтон
Все актеры и съемочная группа
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Богемская рапсодия смотреть онлайн

Богемская рапсодия
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Наша рецензия
Рапсодия - инструментальное или вокальное произведение, написанное в свободном, импровизационном стиле. Этого определения достаточно, чтобы понять, почему одно из самых известных и одно из самых экспериментальных произведений группы Queen называется «Богемская рапсодия». Но это название совершенно не подходит новому фильму Брайана Сингера. Ведь перед зрителем развернётся традиционный байопик, собранный по такому избитому лекалу, что с трудом верится - это фильм о жизни Фредди…
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Nadezhda Kuzmina 26 октября 2018, 13:28
Хороший фильм! Узнала кое что новенькое о Фредди!)) Кому нравится его музыка,понравится и этот фильм.
voi2009 10 ноября 2018, 01:30
О каком сходстве Малека с Фредди в почти всех коментах толкуют???? Кто-нибудь из восторгающихся "сходством" хоть раз пробовал смотреть… Читать дальше…
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Барабанщик Queen Роджер Тейлор уверен, что Саша Барон Коэн ужасно бы смотрелся в роли Фредди Меркьюри Поставить «возмутительный» фильм мог автор «Опасных связей» и «Филомены».
Написать
10 декабря 2021 14:35
5 хитростей, которые используют на съёмочной площадке, чтобы изменить облик актёров Часто артиста требуется превратить в фантастическое существо, накинуть ему несколько десятков лет или, напротив, кардинально омолодить.
Написать
24 сентября 2021 19:00
Рок-группа Queen «ищет идеи» для сиквела «Богемской рапсодии» Хотя изначально утверждалось, что ничего такого не планируется.
Написать
10 августа 2021 11:05
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