Богемская рапсодия, 2018

- Изначально роль Фредди Меркьюри должен был играть Саша Барон Коэн

- Брайан Сингер изначально был заявлен режиссером картины, однако он выбыл из-за скандала со студией - режиссер хотел выйти из формата семейного кино и снять более взрослую ленту.

- На главную роль также рассматривался Бен Уишоу

- На концерте Live Aid присутствовало 75 тысяч зрителей и много известных исполнителей. Концерт транслировало телевидение всего мира

- В марте 1987 года Фредди Меркьюри встретился с Монтсеррат Кабалье в Барселоне и подарил ей кассету с несколькими своими новыми песнями. Эти песни произвели сильное впечатление на Кабалье, и она даже исполнила одну из них



- Фредди Меркьюри распорядился передать все права на песню «Bohemian Rhapsody» фонду Теренса Хиггинса (англ.), созданному для противостояния ВИЧ и СПИД

- Песня «Богемская Рапсодия», которая была написана Фредди, была признана «Лучшей песней тысячелетия» по версии The Official Charts Company



- На всех концертах Queen Фредди использовал микрофон с прикреплённой к нему полуразобранной стойкой



- Меркьюри очень любил кошек, в его особняке в разные годы жило обычно несколько кошек. Своей кошке Делайле он посвятил одноимённую песню.