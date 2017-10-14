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Blood Money

Я заберу твои деньги, 2017

2017 / США
4.5 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 4.5
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Друзья находят сумку с деньгами, которую уже разыскивает владелец
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Режиссер Лаки МакКи, известный по фильму «Рыжий», снял новый триллер под названием «Я заберу твои деньги». В главных ролях снялись:  Джон Кьюсак, Эллар Колтрейн, Уилла Фицджералд и другие актеры.

Сюжет фильма расскажет о компании друзей, которые находят в лесу чью-то заначку с большой суммой денег. Пока они радуются находке, деньги ищет их владелец, бизнесмен-грабитель по имени Миллер, который обокрал своего клиента. Миллер не остановится не перед чем, чтобы вернуть себе свои деньги.    

- Оригинальная история взята из вестерна «Сокровища Сьерра Мадре» (1948), но ее подали в новом ключе

- Это уже 13-ый совместный фильм Джона Кьюсака и Неда Беллами

Находчивый бизнесмен Миллер решает оставить семью и начать новую жизнь на украденные у клиента деньги. Всё шло по плану, пока, по воле случая, он не «расстаётся» со своими деньгами в лесной глуши. Деньги попадают в руки к трём друзьям, путешествующим в этих местах. Друзья рады неожиданной возможности обогатиться. Но, Миллер не остановится не перед чем, чтобы вернуть то, что ему принадлежит. Сможет ли дружба выдержать такое испытание?

4.5 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 4.5
Продолжительность 1 час 40 минут
Год выпуска 2017
Премьера в России 26 апреля 2018
Премьера в мире 14 октября 2017
Возраст 18+
Прокатчик Люксор
Режиссер
Лаки МакКи
Лаки МакКи
В ролях
Джон Кьюсак
Джон Кьюсак
Эллар Колтрейн
Эллар Колтрейн
Уилла Фицджералд
Уилла Фицджералд
Нед Беллами
Нед Беллами
Джоанна МакГинли
Джоанна МакГинли
Все актеры и съемочная группа
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Я заберу твои деньги
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Виктор, Линн и Джефф по сложившейся традиции устраивают сплав на надувной лодке по реке. В это же время неподалеку пролетает самолет, из которого выбрасывают несколько мешков с деньгами. Молодые люди находят их и начинают спорить, как лучше поступить со свалившимся на голову богатством. Линн хочет оставить деньги себе, т.к. у нее финансовые сложности, Виктор боится последствий и предлагает вызвать полицию, а Джефф просто богатенький паренек, которому в целом все равно, что будет с деньгами, у…
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