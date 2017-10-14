Я заберу твои деньги, 2017

Наша рецензия

Виктор, Линн и Джефф по сложившейся традиции устраивают сплав на надувной лодке по реке. В это же время неподалеку пролетает самолет, из которого выбрасывают несколько мешков с деньгами. Молодые люди находят их и начинают спорить, как лучше поступить со свалившимся на голову богатством. Линн хочет оставить деньги себе, т.к. у нее финансовые сложности, Виктор боится последствий и предлагает вызвать полицию, а Джефф просто богатенький паренек, которому в целом все равно, что будет с деньгами, у…