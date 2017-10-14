Я заберу твои деньги, 2017

Режиссер Лаки МакКи, известный по фильму «Рыжий», снял новый триллер под названием «Я заберу твои деньги». В главных ролях снялись: Джон Кьюсак, Эллар Колтрейн, Уилла Фицджералд и другие актеры.
Сюжет фильма расскажет о компании друзей, которые находят в лесу чью-то заначку с большой суммой денег. Пока они радуются находке, деньги ищет их владелец, бизнесмен-грабитель по имени Миллер, который обокрал своего клиента. Миллер не остановится не перед чем, чтобы вернуть себе свои деньги.
- Оригинальная история взята из вестерна «Сокровища Сьерра Мадре» (1948), но ее подали в новом ключе
- Это уже 13-ый совместный фильм Джона Кьюсака и Неда Беллами
Находчивый бизнесмен Миллер решает оставить семью и начать новую жизнь на украденные у клиента деньги. Всё шло по плану, пока, по воле случая, он не «расстаётся» со своими деньгами в лесной глуши. Деньги попадают в руки к трём друзьям, путешествующим в этих местах. Друзья рады неожиданной возможности обогатиться. Но, Миллер не остановится не перед чем, чтобы вернуть то, что ему принадлежит. Сможет ли дружба выдержать такое испытание?