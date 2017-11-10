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Букшоп, 2017

2017 / Великобритания / Германия / Испания
6.6 Оцените
11 голосов Рейтинг IMDb: 6.5
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Драма с Эмили Мортимер и Биллом Найи о книжном магазине в маленьком городе в Англии 1950х годов.
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Причины посмотреть Факты О фильме

Необычный режиссер Изабель Койшет («Тайная жизнь слов», «Карта звуков Токио») представила свою новую работу. В картине снялись популярные, но не утомившие зрителя актеры Эмили Мортимер («Матч Поинт», «Слуюба новостей»), Билл Найи («Рок волна», «Как выйти замуж за миллионера»), Патришия Кларксон («Секс по дружбе», «Станционный смотритель»), Хантер Тремейн, Хонор Книфси («Как не стоит жить», «Уже скучаю по тебе»), Джеймс Лэнс («Черное зеркало», «Красиво жить не запретишь»).

Фильм переносит нас в конец 50х годов прошлого века. В небольшом городке на побережье Англии Хардборо открывается мечта Флоренс Грин — уютный книжный магазинчик. В простом обшарпанном доме разместились самые разнообразные издания, включая редкие, провокационные и радикальные, типа «Лолиты» Набокова и «451 градуса по Фаренгейту» Бредберри. Жители города еще не поняли, как реагировать на такие книги и приняли магазин в штыки, поддерживает Флоренс только мистер Брандиш. Внезапно старый дом становится интересен местным властям и Флоренс выселяют. 

— Фильм основан на романе английской писательницы Пенелопы Фитцджеральд

— Картина получила три премии «Гойя» в номинациях «Лучший фильм», «Лучший адаптированный сценарий» и «Лучший режиссер»

— Съемки фильма проходили в Северной Ирландии и Испании

Конец 1950-х. Молодая вдова Флоренс Грин осуществляет свою мечту: купив обшарпанный домик в сонном прибрежном английском городке, девушка открывает книжный магазин, шокируя местных консерваторов радикальной литературой вроде «Лолиты» и «451 градуса по Фаренгейту». Поддержку библиофил Флоренс находит только у замкнутого вдовца, мистера Брандиша.

6.6 Оцените
11 голосов Рейтинг IMDb: 6.5
Продолжительность 1 час 53 минуты
Год выпуска 2017
Премьера в России 27 сентября 2018
Премьера в мире 10 ноября 2017
Возраст 12+
Прокатчик Пионер
Режиссер
Изабель Койшет
Изабель Койшет
В ролях
Эмили Мортимер
Эмили Мортимер
Билл Найи
Билл Найи
Патришия Кларксон
Патришия Кларксон
Хантер Тремейн
Хантер Тремейн
Хонор Книфси
Хонор Книфси
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Наша рецензия
Сегодня сложно представить, но когда-то книги были не просто досуговым «инвентарем», а средством, позволяющим сбежать от реальности. Позволяя за небольшую плату открывать новые миры, путешествовать и ощущать себя кем-то другим. Но как и все, что нельзя потрогать и принять, книги вызывали недоуменные вопросы у тех, кто работает и кому некогда тратить время на глупости и литературу. Вот и герои фильма «БукШоп» сталкиваются лбами, когда вдова Флоренс Грин (Эмили Мортимер)…
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