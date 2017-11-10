Букшоп, 2017

Необычный режиссер Изабель Койшет («Тайная жизнь слов», «Карта звуков Токио») представила свою новую работу. В картине снялись популярные, но не утомившие зрителя актеры Эмили Мортимер («Матч Поинт», «Слуюба новостей»), Билл Найи («Рок волна», «Как выйти замуж за миллионера»), Патришия Кларксон («Секс по дружбе», «Станционный смотритель»), Хантер Тремейн, Хонор Книфси («Как не стоит жить», «Уже скучаю по тебе»), Джеймс Лэнс («Черное зеркало», «Красиво жить не запретишь»).

Фильм переносит нас в конец 50х годов прошлого века. В небольшом городке на побережье Англии Хардборо открывается мечта Флоренс Грин — уютный книжный магазинчик. В простом обшарпанном доме разместились самые разнообразные издания, включая редкие, провокационные и радикальные, типа «Лолиты» Набокова и «451 градуса по Фаренгейту» Бредберри. Жители города еще не поняли, как реагировать на такие книги и приняли магазин в штыки, поддерживает Флоренс только мистер Брандиш. Внезапно старый дом становится интересен местным властям и Флоренс выселяют.