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Лукас Лукас
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The Bouncer / Lukas

Лукас, 2018

2018 / Франция
6.6 Оцените
21 голос Рейтинг IMDb: 5.9
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Боевик с Жаном-Клодом Ван Даммом о вышибале, который работает с Интерполом ради возвращения опеки над дочерью
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Французский фильм Жюльена Леклерка («Крисалис») в лучших традициях классических боевиков. В картине снялся ветеран киношных боев Жан-Клод Ван Дамм («Кровавый спорт», «Кикбоксер»), а также актеры Кевин Янссенс («Выжившая»), Димитри Тивайос, Сесилия Нго, Сэм Лаувейк («Странный цвет слез твоего тела», «Страсть и верность»).

Главный герой фильма работает вышибалой в ночном клубе, его работа имеет свои риски. И в этот раз стычка с буйным клиентом закончилась высозов полиции и вышибала вместе с хулиганом оказывается за решеткой. Единственный важный для него человек — восьмилетняя дочь, которая с заключеним отца оказалась на попечении социальных служб. В это время Интерпол предлагает бывшему вышибале поработать на них — нужно всего то доставить из Бельгии голландского мафиози, и тогда ему вернут опеку над дочерью.

Молодым он состоял в элитном спецподразделении, но сегодня ему 50, подвиги, схватки и боевое братство остались в далеком прошлом. В мирной жизни он не отличается достижениями в карьере — служит вышибалой в элитном ночном клубе. Лукас — отец-одиночка, самостоятельно воспитывает восьмилетнюю дочку. Он настоящий «папаша-наседка», ребенок — его драгоценность, смысл его существования. Но в его тихую жизнь вмешиваются обстоятельства: попав под арест, он оказывается на крючке у полицейского — любителя действовать нестандартными методами. Теперь отец вновь увидит свою дочь в единственном случае — согласившись помочь Интерполу...

В январе 2017 года было объявлено, что съемки начнутся в бельгийском городе Динане в провинции Валлония. Но местность сочли неподходящей для реалий фильма, и в результате снимали в Намюре, столице того же региона.

После премьеры Ван Дамму было сложно давать интервью на французском языке (плохо его знает), и он просил журналистов быть великодушными к нему.

Роль затронула глубинные струны души Жан-Клода, ведь он сам не видел, как росла его собственная дочурка. В 1990-е актер снимался буквально в бешеном темпе, с его участием выходило по три ленты в год! Сейчас Бьянке Бри уже 30, она актриса, владеет сценарным мастерством и продюсирует кинопроекты.

Зрители говорили, что роль слишком уж резко контрастирует с обычным образом непобедимого героя боевиков. Но исполнитель отвечает, что персонаж для него — супергерой. «Парень, борющийся за свое дитя. У него больше нет той блестящей физической формы, что в молодости. Но он работает этим швейцаром, так что он по-прежнему крут. Если бы девочка не была в центре истории, не верится, что он выжил бы. Он бы не стал действовать так, как от него требовали.».

Постановщик Жюльен Леклерк начал карьеру в начале 2000-х. Он снимал короткометражки — «Видения» (2000), «Добро пожаловать» (2002), «Транзит» (2004). Последняя, о мире ретро-будущего, сумела впечатлить продюсера Франка Шорота и привлечь внимание старейшей французской кинокомпании Gaumont Film Company. И перспективному новичку сразу предложили бюджет в 8,7 миллиона евро на создание его первой полнометражной ленты «Хризалис», повествующей о лейтенанте полиции — он разыскивает убийцу своей жены. «Лукас» у него уже шестая работа.

Работая над созданием образа бывшего спецназовца, а теперь простого охранника, Жюльен заставлял Жан-Клода носить свободную одежду оверсайз и капюшон. Тому нравились эти режиссерские приемы почувствовать себя другим, но было крайне непривычно так одеваться и совершенно по-новому двигаться — тяжело, шаркая ногами. Он должен был выглядеть старше (любопытно, что самому ему 60, герою меньше!), и казаться человеком под грузом усталости. Он здраво замечает, что интеллектом банкира его персонаж не обладает, он исполнитель. Но кино, по его мнению, получилось «с сердцем, дружбой, грустью и радостью. Однако, читая сценарий, вы не обязательно осознали бы это. Это простая история, как у Леона, а в готовом виде — очень настоящая. Это был вызов моему актерскому мастерству.» Он гордится «кулинарным» эпизодом с дочерью. Но заявляет, что после съемок было бы тяжело сразу взяться за другие задачи: слишком вкладывался в фильм, истратив психологические ресурсы.

В биографии Ван Дамма есть момент, когда он в реальной жизни состоял практически на аналогичной должности в ресторане Woody's Wharf в Калифорнии, принадлежавшем Чаку Норрису. Причем обходилось совершенно без конфликтных ситуаций, а три раза в неделю парочка бойцов тренировалась вместе.

В эпизодической роли снялся известный бельгийский диджей греческого происхождения Димитри Вегас, снимавшийся в «Восстании живых мертвецов» и вместе с братом Майком работавший над ремиксом для последней части франшизы «Пираты Карибского моря: Месть Салазара».

Вышибала ночного клуба оказывается за решёткой, повздорив с одним из буйных клиентов. Судьба его восьмилетней дочери находится в руках социальных работников, однако Интерпол делает ему интересное и опасное предложение. Вернуть опеку над дочерью мужчина сможет после того, как доставит из Бельгии голландского мафиози.

6.6 Оцените
21 голос Рейтинг IMDb: 5.9
Продолжительность 1 час 22 минуты
Год выпуска 2018
Премьера в России 18 октября 2018
Премьера онлайн 12 февраля 2019
Премьера в мире 22 августа 2018
Возраст 18+
Прокатчик Капелла Фильм
Режиссер
Жюльен Леклерк
Жюльен Леклерк
В ролях
Жан-Клод Ван Дамм
Жан-Клод Ван Дамм
Кевин Янссенс
Кевин Янссенс
Димитри Тивайос
Димитри Тивайос
Сесилия Нго
Сэм Лаувейк
Сэм Лаувейк
Все актеры и съемочная группа
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Лукас
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Главный герой, в котором зрители без труда угадывают Жан-Клода Ван Дамма, работает вышибалой в ночном клубе – хмурой фигурой он возвышается над танцполом, а стробоскопические синие лучи освещают его уставшее, но внимательное лицо. Обычно его обязанности пустячны – вывести перепивших или скандалящих людей. При свете дня Лукас – одинокий отец, воспитывающий восьмилетнюю дочь: та ходит в школу, за которую герой никогда не платит вовремя, и увлекается рисованием. Несчастный…
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Николай Матвеев 18 октября 2018, 00:37
Добрый вечер! Вчера с большим удовольствием посмотрел фильм "Лукас" в кинолофте "Москва". Вообще-то, боевики я не люблю смотреть,… Читать дальше…
Олег Чижик 16 октября 2018, 22:40
Ходил на пресс-показ фильма. В кино шёл ничего особенного не ожидая. Думал в лучшем случае будет среднего уровня боевик. Оказалось что фильм не очень… Читать дальше…
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4 сентября 2018 10:42
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