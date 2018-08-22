Лукас, 2018

В январе 2017 года было объявлено, что съемки начнутся в бельгийском городе Динане в провинции Валлония. Но местность сочли неподходящей для реалий фильма, и в результате снимали в Намюре, столице того же региона.

После премьеры Ван Дамму было сложно давать интервью на французском языке (плохо его знает), и он просил журналистов быть великодушными к нему.

Роль затронула глубинные струны души Жан-Клода, ведь он сам не видел, как росла его собственная дочурка. В 1990-е актер снимался буквально в бешеном темпе, с его участием выходило по три ленты в год! Сейчас Бьянке Бри уже 30, она актриса, владеет сценарным мастерством и продюсирует кинопроекты.

Зрители говорили, что роль слишком уж резко контрастирует с обычным образом непобедимого героя боевиков. Но исполнитель отвечает, что персонаж для него — супергерой. «Парень, борющийся за свое дитя. У него больше нет той блестящей физической формы, что в молодости. Но он работает этим швейцаром, так что он по-прежнему крут. Если бы девочка не была в центре истории, не верится, что он выжил бы. Он бы не стал действовать так, как от него требовали.».

Постановщик Жюльен Леклерк начал карьеру в начале 2000-х. Он снимал короткометражки — «Видения» (2000), «Добро пожаловать» (2002), «Транзит» (2004). Последняя, о мире ретро-будущего, сумела впечатлить продюсера Франка Шорота и привлечь внимание старейшей французской кинокомпании Gaumont Film Company. И перспективному новичку сразу предложили бюджет в 8,7 миллиона евро на создание его первой полнометражной ленты «Хризалис», повествующей о лейтенанте полиции — он разыскивает убийцу своей жены. «Лукас» у него уже шестая работа.

Работая над созданием образа бывшего спецназовца, а теперь простого охранника, Жюльен заставлял Жан-Клода носить свободную одежду оверсайз и капюшон. Тому нравились эти режиссерские приемы почувствовать себя другим, но было крайне непривычно так одеваться и совершенно по-новому двигаться — тяжело, шаркая ногами. Он должен был выглядеть старше (любопытно, что самому ему 60, герою меньше!), и казаться человеком под грузом усталости. Он здраво замечает, что интеллектом банкира его персонаж не обладает, он исполнитель. Но кино, по его мнению, получилось «с сердцем, дружбой, грустью и радостью. Однако, читая сценарий, вы не обязательно осознали бы это. Это простая история, как у Леона, а в готовом виде — очень настоящая. Это был вызов моему актерскому мастерству.» Он гордится «кулинарным» эпизодом с дочерью. Но заявляет, что после съемок было бы тяжело сразу взяться за другие задачи: слишком вкладывался в фильм, истратив психологические ресурсы.

В биографии Ван Дамма есть момент, когда он в реальной жизни состоял практически на аналогичной должности в ресторане Woody's Wharf в Калифорнии, принадлежавшем Чаку Норрису. Причем обходилось совершенно без конфликтных ситуаций, а три раза в неделю парочка бойцов тренировалась вместе.

В эпизодической роли снялся известный бельгийский диджей греческого происхождения Димитри Вегас, снимавшийся в «Восстании живых мертвецов» и вместе с братом Майком работавший над ремиксом для последней части франшизы «Пираты Карибского моря: Месть Салазара».