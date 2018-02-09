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Статус: Обновлен, 2018

2018 / США / Канада
6.3 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 5.7
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Герой с помощью соц сетей воплощает мечты в реальность
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Причины посмотреть Факты О фильме

Скотт Спир, работавший над фильмами франшизы «Шаг вперед» и «Крик», решил снять комедию о том, как сильно влияют на нас социальные сети. Главные роли в картине исполнили Росс Линч («Остин и Элли», «Великий Человек-паук»), Кортни Итон («Безумный Макс: дорога ярости», «Новизна»), Оливия Холт («Танцевальная лихорадка») и Харви Гильен («Приманка», «Я -зомби»). 

Социальные сети практически управляют жизнью подростков, и Кайл - не исключение. Он тщательно следит за лайками и комментариями, и, конечно, тестирует приложения на новом телефоне. Одно из них дает молодому человеку уникальную способность - теперь все, что он публикует, становится реальностью. Подросток сразу становится звездой, но так ли это прекрасно, как он думал? 

- Первый американский фильм, профинансированный китайскими инвесторами. Также китайские компании сразу выкупили право адаптировать ленту для китайского проката. 

-  Росс Шор Линч является членом музыкальной группы R5

- Идея фильма принадлежит сценаристу фильма «Папе снова 17» Джейсону Филанди

Мы оцениваем друг друга по количеству подписчиков и гоняемся за лайками, чтобы обрести популярность. Кайл живет точно так же, не выпуская из рук телефон, а из-под ног — скейт. Неожиданно ему достается новый смартфон с уникальным приложением — теперь любой опубликованный им пост воплощается в реальность. Счастливчик обретает даже больше, чем мог себе представить, но быть в эпицентре мира, оказывается, не так-то легко…

6.3 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 5.7
Продолжительность 1 час 46 минут
Год выпуска 2018
Премьера в России 10 мая 2018
Премьера онлайн 30 мая 2018
Премьера в мире 9 февраля 2018
Возраст 16+
Прокатчик Вольга
Режиссер
Скотт Спир
Скотт Спир
В ролях
Росс Линч
Росс Линч
Кортни Итон
Кортни Итон
Оливия Холт
Оливия Холт
Харви Гильен
Харви Гильен
Грегг Салкин
Грегг Салкин
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Статус: Обновлен 3 постера
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Статус: Обновлен
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за 1 рубль
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Кайл Мур (Росс Линч) привык к палящему калифорнийскому солнцу, но очередной учебный год старшеклассник проведет вдали от океана. Его родители решили разойтись, и мама (Венди Маклендон-Кови) увезла детей подальше от отца-серфингиста (Роб Риггл) ‒ в Коннектикут. В первый же день в новой школе Кайл успел влюбиться, найти друга (Харви Гиллен) и врага (Грегг Салкин). Его пассия (Оливия Холт) поет в хоре, друг пропадает в соцсетях и жить не может без видеоигр, а враг – местная звезда, хоккеист,…
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Evgeniya Makarova 12 мая 2018, 00:44
Хороший, добрый фильм) после просмотра только положительные эмоции*
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Кадры из фильма Все кадры
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