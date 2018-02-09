Статус: Обновлен, 2018

Скотт Спир, работавший над фильмами франшизы «Шаг вперед» и «Крик», решил снять комедию о том, как сильно влияют на нас социальные сети. Главные роли в картине исполнили Росс Линч («Остин и Элли», «Великий Человек-паук»), Кортни Итон («Безумный Макс: дорога ярости», «Новизна»), Оливия Холт («Танцевальная лихорадка») и Харви Гильен («Приманка», «Я -зомби»).
Социальные сети практически управляют жизнью подростков, и Кайл - не исключение. Он тщательно следит за лайками и комментариями, и, конечно, тестирует приложения на новом телефоне. Одно из них дает молодому человеку уникальную способность - теперь все, что он публикует, становится реальностью. Подросток сразу становится звездой, но так ли это прекрасно, как он думал?
- Первый американский фильм, профинансированный китайскими инвесторами. Также китайские компании сразу выкупили право адаптировать ленту для китайского проката.
- Росс Шор Линч является членом музыкальной группы R5
- Идея фильма принадлежит сценаристу фильма «Папе снова 17» Джейсону Филанди
Мы оцениваем друг друга по количеству подписчиков и гоняемся за лайками, чтобы обрести популярность. Кайл живет точно так же, не выпуская из рук телефон, а из-под ног — скейт. Неожиданно ему достается новый смартфон с уникальным приложением — теперь любой опубликованный им пост воплощается в реальность. Счастливчик обретает даже больше, чем мог себе представить, но быть в эпицентре мира, оказывается, не так-то легко…