Статус: Обновлен, 2018

Скотт Спир, работавший над фильмами франшизы «Шаг вперед» и «Крик», решил снять комедию о том, как сильно влияют на нас социальные сети. Главные роли в картине исполнили Росс Линч («Остин и Элли», «Великий Человек-паук»), Кортни Итон («Безумный Макс: дорога ярости», «Новизна»), Оливия Холт («Танцевальная лихорадка») и Харви Гильен («Приманка», «Я -зомби»).

Социальные сети практически управляют жизнью подростков, и Кайл - не исключение. Он тщательно следит за лайками и комментариями, и, конечно, тестирует приложения на новом телефоне. Одно из них дает молодому человеку уникальную способность - теперь все, что он публикует, становится реальностью. Подросток сразу становится звездой, но так ли это прекрасно, как он думал?