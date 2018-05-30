Ты водишь!, 2018

Фильм «Ты водишь!», также известный под названиями «Салочки» и «Кошки-мышки», снял Джефф Томсич. Незамысловатую, но увлекательную историю воплотили в жизнь актеры: Лесли Бибб («Законопослушный гражданин», «Железный человек»), Аннабелль Уоллис («Флеминг», «Мина»), Джереми Реннер («Повелитель бури», «Мстители»), Джон Хэмм («Малыш на драйве», «Безумцы»), Айла Фишер («Шопоголик», «Иллюзия обмана»).

Фильм рассказывает про компанию школьных друзей, которые до сих пор играют в салочки. Правда, за 30 лет игра стала куда жестче и изобретательнее, и играют в нее только один месяц в году. Не важно, где и с кем находятся игроки - они должны всегда быть готовы к тому, что их «засалят». Только один из друзей все никак не попадется, но в этом году у него свадьба, и выпадает она как раз на игровой период.

