Ты водишь!, 2018

Фильм «Ты водишь!», также известный под названиями «Салочки» и «Кошки-мышки», снял Джефф Томсич. Незамысловатую, но увлекательную историю воплотили в жизнь актеры: Лесли Бибб («Законопослушный гражданин», «Железный человек»), Аннабелль Уоллис («Флеминг», «Мина»), Джереми Реннер («Повелитель бури», «Мстители»), Джон Хэмм («Малыш на драйве», «Безумцы»), Айла Фишер («Шопоголик», «Иллюзия обмана»).
Фильм рассказывает про компанию школьных друзей, которые до сих пор играют в салочки. Правда, за 30 лет игра стала куда жестче и изобретательнее, и играют в нее только один месяц в году. Не важно, где и с кем находятся игроки - они должны всегда быть готовы к тому, что их «засалят». Только один из друзей все никак не попадется, но в этом году у него свадьба, и выпадает она как раз на игровой период.
- Название фильма также можно перевести как «Салочки», «Кошки-мышки» или «Догонялки»
- Фильм основан на реальных событиях, история появилась после выхода материала газеты The Wall Street Journal о друзьях, которые играют в салочки со школьных времен
- Работа над проектом началась еще в 2013 году
- Съемки проходили летом 2017 года в Атланте
- Во время работы над фильмом Джереми Реннер сломал локоть на правой руке и запястье на левой руке
Каждый год в течение месяца пять друзей-соперников участвуют в беспощадно-навороченной версии игры в «кошки-мышки». Они играют в нее с первого класса, чтобы, рискуя собственной шеей, работой и отношениями, одолеть противника с победоносным криком: «Ты водишь!»
В этом году «кошки-мышки» приходятся на свадьбу единственного непобежденного игрока, что вроде как должно сделать из него легкую мишень. Но он знает, что они придут… и он готов.
Ни когда больше не буду вестись на рейтиг киноафиши)