Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Развод. Фильм второй" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Ты водишь! Ты водишь!
Киноафиша Фильмы Ты водишь!
Tag

Ты водишь!, 2018

2018 / США
7.5 Оцените
74 голоса Рейтинг IMDb: 6.5
Написать отзыв
Динамичная комедия о друзьях, которые продолжают играть в салочки уже более 30 лет со школьных времен
В избранное Уже в избранном
Жанр:
В избранное Уже в избранном
Напомним
о выходе в прокат
Причины посмотреть Факты О фильме

Фильм «Ты водишь!», также известный под названиями «Салочки» и «Кошки-мышки», снял Джефф Томсич. Незамысловатую, но увлекательную историю воплотили в жизнь актеры: Лесли Бибб («Законопослушный гражданин», «Железный человек»), Аннабелль Уоллис («Флеминг», «Мина»), Джереми Реннер («Повелитель бури», «Мстители»), Джон Хэмм («Малыш на драйве», «Безумцы»), Айла Фишер («Шопоголик», «Иллюзия обмана»).

Фильм рассказывает про компанию школьных друзей, которые до сих пор играют в салочки. Правда, за 30 лет игра стала куда жестче и изобретательнее, и играют в нее только один месяц в году. Не важно, где и с кем находятся игроки - они должны всегда быть готовы к тому, что их «засалят». Только один из друзей все никак не попадется, но в этом году у него свадьба, и выпадает она как раз на игровой период. 
 

- Название фильма также можно перевести как «Салочки», «Кошки-мышки» или «Догонялки»

- Фильм основан на реальных событиях, история появилась после выхода материала газеты The Wall Street Journal о друзьях, которые играют в салочки со школьных времен 

- Работа над проектом началась еще в 2013 году

- Съемки проходили летом 2017 года в Атланте

- Во время работы над фильмом Джереми Реннер сломал локоть на правой руке и запястье на левой руке

Каждый год в течение месяца пять друзей-соперников участвуют в беспощадно-навороченной версии игры в «кошки-мышки». Они играют в нее с первого класса, чтобы, рискуя собственной шеей, работой и отношениями, одолеть противника с победоносным криком: «Ты водишь!»

В этом году «кошки-мышки» приходятся на свадьбу единственного непобежденного игрока, что вроде как должно сделать из него легкую мишень. Но он знает, что они придут… и он готов.

7.5 Оцените
74 голоса Рейтинг IMDb: 6.5
Продолжительность 1 час 45 минут
Год выпуска 2018
Премьера в России 28 июня 2018
Премьера онлайн 24 августа 2018
Премьера в мире 30 мая 2018
Возраст 18+
Прокатчик КАРО Премьер
Режиссер
Джефф Томсич
Джефф Томсич
В ролях
Джереми Реннер
Джереми Реннер
Эд Хелмс
Эд Хелмс
Хэннибал Бересс
Хэннибал Бересс
Лесли Бибб
Лесли Бибб
Аннабелль Уоллис
Аннабелль Уоллис
Все актеры и съемочная группа
Фильм находится в подборках
Фильмы про игры на выживание Фильмы про игры на выживание
Постер фильма Ты водишь! 5 постеров
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате
Отзывы о фильме Обсудить в чате
Наша рецензия
На протяжении тридцати лет пятеро друзей каждый май играют в салки, которые давно уже стали для них смыслом жизни. Но в этом году игра должна стать особенной. Их бессменный победитель – профессиональный салочник Джерри, по слухам, собирается на покой, а это значит, что у друзей есть лишь одна возможность наконец-таки "обсалить" его. Они собираются вместе и отправляются домой, где когда-то все началось. Там у Джерри должна пройти свадьба, и у друзей будет масса возможностей…
Читать
Александр Шибанов 5 июля 2018, 23:09
Очень удивлен, что после недели «проката» на данное «кино» нет отрицательных рецензий. Удивительно. Фильм – полное Г….НО. Я ни разу откровенно не… Читать дальше…
f.sancho 6 июля 2018, 01:52
Троечка, только за Джереми Реннера и концовку, а так двоечка.
Ни когда больше не буду вестись на рейтиг киноафиши)
Отзывы Написать
74 голоса
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Оцените
Слушать
саундтрек фильма Ты водишь!
Новости о фильме Новости фильма на нашем канале Телеграм
«Человек-Муравей и Оса» стал лидером кинопроката в России и СНГ Подведены итоги проката прошедшего уикенда, и первое место по сборам ожидаемо занял блокбастер MARVEL «Человек-Муравей и Оса». Сборы 20 фильма киновселенной в России и СНГ с 5 по 8 июля
Написать
11 июля 2018 11:33
Конченые герои комиксов и неунывающий Дисней: отчет по итогам второго дня Российского Кинорынка Второй день 105 Российского кинорынка начался с презентации компании «Централ Партнершип». Началось все с показов роликов по релизам: «На районе», «Русалка»,
Написать
18 апреля 2018 08:41
Вышел трейлер комедии «Ты водишь!» с Джереми Реннером В сети появился дублированный трейлер комедии об игре в пятнашки для взрослых «Ты водишь!». Главные роли в фильме сыграли Джереми Реннер («Мстители»), Джон Хэмм
Написать
20 марта 2018 20:34
Все новости фильма
Трейлеры фильма Все трейлеры
дублированный трейлер
Дублированный трейлер
trailer
Trailer
Все трейлеры Все главные трейлеры на нашем канале
Кадры из фильма Все кадры
Все кадры
Одна
Одна
2022, Россия, приключения, катастрофа
Бэтмен
Бэтмен
2022, США, фантастика, боевик, криминал
Пес-самурай и город кошек
Пес-самурай и город кошек
2022, Великобритания / Китай / США, боевик, анимация, комедия
Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия
Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия
2022, США, фантастика, боевик, приключения
Анчартед: на картах не значится
Анчартед: на картах не значится
2022, США, боевик, приключения
Нахимовцы
Нахимовцы
2021, Россия, семейный, комедия
Мир Юрского периода: Господство
Мир Юрского периода: Господство
2022, США, фантастика, приключения, боевик
Открытое море: Монстр глубины
Открытое море: Монстр глубины
2022, Австралия, триллер
Не звезди!
Не звезди!
2022, Франция, комедия
Три кота и море приключений
Три кота и море приключений
2022, Россия, анимация, приключения
Топ Ган: Мэверик
Топ Ган: Мэверик
2022, США, боевик
Кукла. Последнее проклятье
Кукла. Последнее проклятье
2021, Мексика, ужасы
Related video
Меньше часа по цене квартиры в Москве: баснословные гонорары Аллегровой вызвали оторопь
Безруков молчать не стал: Иду Галич подловили на нелепой ошибке
Поцелуи с Басковым даром не прошли: Ивлеева ошеломила признанием
Самые дорогие съемки: Волочкова лишилась кольца за 60 миллионов
Меган Маркл не удержалась: готовая к примирению Елизавета II получила новый удар
Решилась на откровенные съемки не просто так: Медведева раскрыла все карты
«У меня достижения!»: Загитова не стала молчать об «отчислении» из ВУЗа
Обошелся парой слов: Васильев высказался о будущем «Модного приговора»
Бузова 2.0: блеснувшую формами Долину подняли на смех
Тест по советскому кино: вы точно не жили в СССР, если не сможете ответить на 10 из 10
«Хватается за соломинку»: теряющая вес Высоцкая огорошила признанием
«По стопам Волочковой»: 38-летний Шаляпин показал себя во всей красе
Приложение киноафиши