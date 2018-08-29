Человек на Луне, 2018

- Сценаристом фильма стал Джош Сингер. Для режиссёра Демьена Шазелла это будет первый фильм, снятый по чужому сценарию.

- Фильм собирался снимать Клинт Иствуд

- Для режиссёра Демьена Шазелла и композитора Джастина Гурвица фильм станет четвертой совместной работой. Ранее Гурвиц писал музыку к «Одержимости», «Ла-ла Ленду» и «Гаю и Меделин на скамейке в парке».

- Для Юниверсал Пикчерз это первый фильм, частично снятый на камеры IMAX

- У Райна Гослинга и Демьена Шазелла фильм стал вторым совместным проектом.

- Над фильмом работала та же команда, что и над «Ла-ла Лендом».

- Автор биографии о Ниле Армстронге – Джеймс Р. Хансен является двукратным кандидатом Пулитцеровской премии.

- Фильм был выбран открывающим 75-ый Венецианский кинофестиваль.