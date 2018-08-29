Человек на Луне, 2018

Конечно же, картина обещает быть проникновенной и драматичной, ведь за дело снова берется обладатель премии «Оскар» - режиссёр Демьен Шазелл («Одержимость»), со своей старой командой, подарившей зрителям нашумевший «Ла-ла Ленд». Роль известного астронавта досталась новоиспеченному любимчику режиссёра – Райану Гослингу («Ла-ла Ленд», «Драйв»), а жену Армстронга сыграла британская актриса Клер Фой («Дыши ради нас», «Не в себе»).
Фильм основан на биографии Нила Армстронга, написанной Джеймсом Р. Хансеном. Он рассказывает историю первого человека на Луне под другим углом, показывая с каким трудом Армстронгу далось стать тем, кем его знает весь мир. Большой шаг для всего человечества и огромнейший для самого астронавта.
- Сценаристом фильма стал Джош Сингер. Для режиссёра Демьена Шазелла это будет первый фильм, снятый по чужому сценарию.
- Фильм собирался снимать Клинт Иствуд
- Для режиссёра Демьена Шазелла и композитора Джастина Гурвица фильм станет четвертой совместной работой. Ранее Гурвиц писал музыку к «Одержимости», «Ла-ла Ленду» и «Гаю и Меделин на скамейке в парке».
- Для Юниверсал Пикчерз это первый фильм, частично снятый на камеры IMAX
- У Райна Гослинга и Демьена Шазелла фильм стал вторым совместным проектом.
- Над фильмом работала та же команда, что и над «Ла-ла Лендом».
- Автор биографии о Ниле Армстронге – Джеймс Р. Хансен является двукратным кандидатом Пулитцеровской премии.
- Фильм был выбран открывающим 75-ый Венецианский кинофестиваль.
Судьба любит смельчаков, а Нил Армстронг однозначно принадлежит к их числу. Весь мир знает его имя, но мало кому известно, какой ценой астронавту дался маленький шаг, ставший огромным скачком для всего человечества.
НЕ НА ЛУНЕМысли, навеянные "Человеком на Луне"
На Земле. Принимаете решение, идти или нет на фильм? Не рекомендую. Определялась… Читать дальше…