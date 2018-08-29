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First Man

Человек на Луне, 2018

2018 / США
7.3 Оцените
33 голоса Рейтинг IMDb: 7.3
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Фильм рассказывает биографию Нила Армстронга и историю его прогулки по луне. В главной роли Райан Гослинг
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Причины посмотреть Факты О фильме

Конечно же, картина обещает быть проникновенной и драматичной, ведь за дело снова берется обладатель премии «Оскар» - режиссёр Демьен Шазелл («Одержимость»), со своей старой командой, подарившей зрителям нашумевший «Ла-ла Ленд». Роль известного астронавта досталась новоиспеченному любимчику режиссёра – Райану Гослингу («Ла-ла Ленд», «Драйв»), а жену Армстронга сыграла британская актриса Клер Фой («Дыши ради нас», «Не в себе»).

Фильм основан на биографии Нила Армстронга, написанной Джеймсом Р. Хансеном. Он рассказывает историю первого человека на Луне под другим углом, показывая с каким трудом Армстронгу далось стать тем, кем его знает весь мир. Большой шаг для всего человечества и огромнейший для самого астронавта.

- Сценаристом фильма стал Джош Сингер. Для режиссёра Демьена Шазелла это будет первый фильм, снятый по чужому сценарию.

- Фильм собирался снимать Клинт Иствуд

- Для режиссёра Демьена Шазелла и композитора Джастина Гурвица фильм станет четвертой совместной работой. Ранее Гурвиц писал музыку к «Одержимости», «Ла-ла Ленду» и «Гаю и Меделин на скамейке в парке».

- Для Юниверсал Пикчерз это первый фильм, частично снятый на камеры IMAX

- У Райна Гослинга и Демьена Шазелла фильм стал вторым совместным проектом.

- Над фильмом работала та же команда, что и над «Ла-ла Лендом».

- Автор биографии о Ниле Армстронге – Джеймс Р. Хансен является двукратным кандидатом Пулитцеровской премии.

- Фильм был выбран открывающим 75-ый Венецианский кинофестиваль.

Судьба любит смельчаков, а Нил Армстронг однозначно принадлежит к их числу. Весь мир знает его имя, но мало кому известно, какой ценой астронавту дался маленький шаг, ставший огромным скачком для всего человечества.

 

7.3 Оцените
33 голоса Рейтинг IMDb: 7.3
Продолжительность 2 часа 21 минута
Год выпуска 2018
Премьера в России 11 октября 2018
Премьера онлайн 23 января 2019
Премьера в мире 29 августа 2018
Возраст 12+
Прокатчик UPI
Режиссер
Дэмьен Шазелл
Дэмьен Шазелл
В ролях
Райан Гослинг
Райан Гослинг
Кори Столл
Кори Столл
Кайл Чэндлер
Джейсон Кларк
Джейсон Кларк
Клер Фой
Клер Фой
Все актеры и съемочная группа
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Человек на Луне
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Имя Нила Армстронга (Райан Гослинг) вписано в историю, он стал первым человеком, ступившим на поверхность Луны. Но в 1961 году его голова была забита совсем другими вещами. Карен, дочка летчика-испытателя, проходила курс облучения, отец делал все, что было в его силах, чтобы удержать малышку здесь, на Земле, и верил в ее выздоровление… В проект «Gemini» он попал уже после смерти ребенка. Работе Армстронг посвятил себя практически полностью – замкнутый, способный…
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Ольга Щеголева 18 октября 2018, 15:43
НЕ НА ЛУНЕ
НЕ НА ЛУНЕМысли, навеянные "Человеком на Луне"
На Земле. Принимаете решение, идти или нет на фильм? Не рекомендую. Определялась… Читать дальше…
Marina Ordynskaya 19 октября 2018, 17:27
Не про что, мыло...
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