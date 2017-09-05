Третье убийство, 2017

Редкий гость в российском прокате — качественное японское кино. Для всех ценителей аутентичного кинематографа Хирокадзу Корээда («Сын в отца», «Надувная кукла») снял детектив с драматическим уклоном. Главные роли в фильме исполнили актеры со сложно произносимыми именами, которые, тем не менее, уже на слуху даже у отечественного зрителя — Масахару Фукуяма («Бродяга Ксэнин: Великий киотский пожар», «Бродяга Ксэнин: Последняя легенда»), Кодзи Якусё («Мемуары гейши», Харакири 3D»), Синносукэ Мицусима («Клинок бессмертного», «Город, в котором меня нет»), Микако Итикава («Годзилла: Возрождение», «Кошка напрокат»), Исао Хасидзумэ («2199: Космическая одиссея»).

Режиссер рассказывает зрителю историю одного убийства — дерзкого и жестокого, а главное, точно копирующего преступление 30летней давности. Человек по имени Микуми, который и совершил преступление 30 лет назад, обвиняется и во втором убийстве. Ему грозит смертельный приговор, а за защиту странного подозреваемого берется один из лучших адвокатов Сигэмори. И с этого момента фильм развивается настолько запутанно, что зритель вместе с Сигэмори начинает путаться — кому верить? Микуми постоянно меняет показания, но при этом признается в убийстве, родственники жертвы только запутывают следствие, а свидетели выводят на все новые детали личности убитого и самого преступления. Постепенно Сигэмори приходит к выводу, что за вторым убийством скрывается еще одно — третье.