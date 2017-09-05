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Третье убийство Третье убийство
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Sandome no satsujin

Третье убийство, 2017

2017 / Япония
6.8 Оцените
14 голосов Рейтинг IMDb: 6.7
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Японский детектив о расследовании загадочного убийства
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Причины посмотреть Факты О фильме

Редкий гость в российском прокате — качественное японское кино. Для всех ценителей аутентичного кинематографа Хирокадзу Корээда («Сын в отца», «Надувная кукла») снял детектив с драматическим уклоном. Главные роли в фильме исполнили актеры со сложно произносимыми именами, которые, тем не менее, уже на слуху даже у отечественного зрителя — Масахару Фукуяма («Бродяга Ксэнин: Великий киотский пожар», «Бродяга Ксэнин: Последняя легенда»), Кодзи Якусё («Мемуары гейши», Харакири 3D»), Синносукэ Мицусима («Клинок бессмертного», «Город, в котором меня нет»), Микако Итикава («Годзилла: Возрождение», «Кошка напрокат»), Исао Хасидзумэ («2199: Космическая одиссея»). 

Режиссер рассказывает зрителю историю одного убийства — дерзкого и жестокого, а главное, точно копирующего преступление 30летней давности. Человек по имени Микуми, который и совершил преступление 30 лет назад, обвиняется и во втором убийстве. Ему грозит смертельный приговор, а за защиту странного подозреваемого берется один из лучших адвокатов Сигэмори. И с этого момента фильм развивается настолько запутанно, что зритель вместе с Сигэмори начинает путаться — кому верить? Микуми постоянно меняет показания, но при этом признается в убийстве, родственники жертвы только запутывают следствие, а свидетели выводят на все новые детали личности убитого и самого преступления. Постепенно Сигэмори приходит к выводу, что за вторым убийством скрывается еще одно — третье.

- Композитором фильма стал Людовико Эйнауди, автор саундтреков к фильмам «Странное преступление», «Черный лебедь», «Астрал», «1+1»

- Фильм получил премию Японской академии в номинации «Лучший фильм»

- Картина попала в программу Веницианского фестиваля 

Адвокат высшего класса Сигэмори решает стать защитником человека по имени Микуми, обвиняемого в жестоком убийстве. Микуми признался в содеянном, вины не отрицает, в прошлом — 30 лет назад — уже привлекался за преступление подобного характера, и теперь ему грозит смертельный приговор, но юрист уверен, что этот случай далеко не безнадёжен.

6.8 Оцените
14 голосов Рейтинг IMDb: 6.7
Продолжительность 2 часа 5 минут
Год выпуска 2017
Премьера в России 17 мая 2018
Премьера в мире 5 сентября 2017
Возраст 18+
Прокатчик Русский репортаж
Режиссер
Хирокадзу Корээда
Хирокадзу Корээда
В ролях
Масахару Фукуяма
Масахару Фукуяма
Кодзи Якусе
Кодзи Якусе
Котаро Ёсида
Котаро Ёсида
Судзу Хиросэ
Судзу Хиросэ
Юки Саито
Юки Саито
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Третье убийство 3 постера
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Третье убийство
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Произошло жестокое убийство. Хотя злодей Мисуми схвачен и даже признает свою вину, а потом многократно меняет свои показания, ему, по закону, предоставляется адвокат. Им становится Сигэмори и его команда, которые по какой-то неведомой причине верят несчастному, который пытается всеми силами избежать смертной казни. Адвокат так проникается подозреваемым, что параллельно с разработкой разного рода схем для объяснения всего что произошло, еще общается с людьми из прошлого Мисусми. Ведь основным…
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zeneral 14 мая 2018, 15:40
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