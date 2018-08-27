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Подвал Подвал
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Подвал, 2018

2018 / Россия / Словакия / Чехия
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11 голосов Рейтинг IMDb: 5.2
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Причины посмотреть Факты О фильме

Фильм «Подвал» рассказывает историю обычной семейной пары, которая переживает кризис в отношениях и не может с ним справиться. Они воспитывают 16-летнюю дочь, и однажды, уйдя на вечеринку, она бесследно исчезает. Супруги делают всё, что в их силах, чтобы отыскать пропавшую девочку, и в этих попытках они открываются друг другу с самых неожиданных сторон.

Режиссёром картины «Подвал» выступил Игорь Волошин, известный российским зрителям по фильму «Нирвана» с Артуром Смольяниновым и Марией Шалаевой, а также снимавший сериалы «Ольга» и «Физрук». Его новый проект отличается крайне разношёрстным кастом. Среди актёров есть как отечественные (Ольга Симонова), так и зарубежные (немец Жан-Марк Барр, постоянно сотрудничающий с Ларсом фон Триером, и американец Джон Робинсон из «Королей Догтауна»).

- Фильм создан в копродукции трёх стран: России, Чехии и Словакии. Это является первой подобной копродукцией в истории кино.

- В фильме «Подвал» использован саундтрек The Velvet Underground, Fobia Kid, Dalyb и Хаски.

- Для музыканта Далиба «Подвал» является дебютом на большом экране. 

- Клип Хаски:

 

Девушка не приходит домой после одной из вечеринок. Ее родителям теперь придется что-то изменить в отношениях друг с другом, чтобы вместе найти свою единственную дочь.

 

5.1 Оцените
11 голосов Рейтинг IMDb: 5.2
Продолжительность 1 час 50 минут
Год выпуска 2018
Премьера в России 1 ноября 2018
Премьера в мире 27 августа 2018
Возраст 18+
Прокатчик Reflexion Films
Режиссер
Игорь Волошин
Игорь Волошин
В ролях
Ольга Симонова
Ольга Симонова
Жан-Марк Барр
Жан-Марк Барр
Симонетта Гладка
Роман Скамене
Роман Скамене
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Подвал 1 постер
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Кадры из фильма Все кадры
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