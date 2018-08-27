Подвал, 2018

Фильм «Подвал» рассказывает историю обычной семейной пары, которая переживает кризис в отношениях и не может с ним справиться. Они воспитывают 16-летнюю дочь, и однажды, уйдя на вечеринку, она бесследно исчезает. Супруги делают всё, что в их силах, чтобы отыскать пропавшую девочку, и в этих попытках они открываются друг другу с самых неожиданных сторон.
Режиссёром картины «Подвал» выступил Игорь Волошин, известный российским зрителям по фильму «Нирвана» с Артуром Смольяниновым и Марией Шалаевой, а также снимавший сериалы «Ольга» и «Физрук». Его новый проект отличается крайне разношёрстным кастом. Среди актёров есть как отечественные (Ольга Симонова), так и зарубежные (немец Жан-Марк Барр, постоянно сотрудничающий с Ларсом фон Триером, и американец Джон Робинсон из «Королей Догтауна»).
- Фильм создан в копродукции трёх стран: России, Чехии и Словакии. Это является первой подобной копродукцией в истории кино.
- В фильме «Подвал» использован саундтрек The Velvet Underground, Fobia Kid, Dalyb и Хаски.
- Для музыканта Далиба «Подвал» является дебютом на большом экране.
- Клип Хаски:
Девушка не приходит домой после одной из вечеринок. Ее родителям теперь придется что-то изменить в отношениях друг с другом, чтобы вместе найти свою единственную дочь.