Подвал, 2018

Фильм «Подвал» рассказывает историю обычной семейной пары, которая переживает кризис в отношениях и не может с ним справиться. Они воспитывают 16-летнюю дочь, и однажды, уйдя на вечеринку, она бесследно исчезает. Супруги делают всё, что в их силах, чтобы отыскать пропавшую девочку, и в этих попытках они открываются друг другу с самых неожиданных сторон.

Режиссёром картины «Подвал» выступил Игорь Волошин, известный российским зрителям по фильму «Нирвана» с Артуром Смольяниновым и Марией Шалаевой, а также снимавший сериалы «Ольга» и «Физрук». Его новый проект отличается крайне разношёрстным кастом. Среди актёров есть как отечественные (Ольга Симонова), так и зарубежные (немец Жан-Марк Барр, постоянно сотрудничающий с Ларсом фон Триером, и американец Джон Робинсон из «Королей Догтауна»).