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Голубая игуана Голубая игуана
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Blue Iguana

Голубая игуана, 2018

2018 / Великобритания
5.7 Оцените
13 голосов Рейтинг IMDb: 5.6
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Авантюрная комедия с Сэмом Рокуэллом
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Причины посмотреть Факты О фильме

Режиссёр боевика с Шоном Бином «Чистая Кожа» Хади Хаджейг пробует свои силы в комедийном жанре. В этом ему помогают актёры Сэм Рокуэлл («Три биллборда на границе Эббинга, Миссури», «Луговые собачки»), Бен Шварц («Парки и зоны отдыха», «Прогулка») и Саймон Кэллоу («Четыре свадьбы и одни похороны», «Эйс Вентура 2: когда зовёт природа»).

Эдди и Пол мелкие воришки. Казалось бы, когда выходишь из тюрьмы стоит вести себя тихо и не совершать очередные преступления. Но воровскую жизнь оставить не так уж и легко, особенно, когда простая жизнь не радует. Друзья решаются украсть драгоценный камень в Лондоне, обрекая себя на самое сложно ограбление в своем воровском опыте.

- Голубая игуана является коренным жителем Каймана

Мелкие мошенники Эдди и Пол досрочно входят из тюрьмы и теперь прозябают в нью-йоркской закусочной.  Казалось, им не светит уже ничего интересного в этой жизни. Но однажды к ним в забегаловку заглядывает англичанка Кэтрин Руквуд, неудачница и авантюристка. Она уговаривает парней отправиться в Лондон и украсть уникальный бриллиант - «Голубую игуану».

5.7 Оцените
13 голосов Рейтинг IMDb: 5.6
Продолжительность 1 час 48 минут
Год выпуска 2018
Премьера в России 23 августа 2018
Премьера онлайн 5 октября 2018
Премьера в мире 23 августа 2018
Возраст 16+
Прокатчик Парадиз
Режиссер
Хади Хаджэйг
Хади Хаджэйг
В ролях
Сэм Рокуэлл
Сэм Рокуэлл
Бен Шварц
Бен Шварц
Саймон Кэллоу
Саймон Кэллоу
Фрэнсис Барбер
Фрэнсис Барбер
Аманда Донохью
Аманда Донохью
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Голубая игуана 3 постера
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Голубая игуана смотреть онлайн

Голубая игуана
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Кореша-мошенники Эдди (Сэм Рокуэлл) и Пол (Бен Шварц) вышли из тюрьмы и работают в занюханном американском кафе. Однако их условно-досрочное прервётся внезапно и резко: на пороге их «ресторанчика» появится англичанка Кэтрин Руквуд (Фиби Фокс), юристка-авантюристка, работающая на криминального босса. Она предлагает им простое и наживное дело: слетать в Великобританию и провернуть небольшое ограбление. Как можно догадаться, этим всё не закончится: американцы окажутся втянуты в…
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