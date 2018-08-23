Голубая игуана, 2018

Режиссёр боевика с Шоном Бином «Чистая Кожа» Хади Хаджейг пробует свои силы в комедийном жанре. В этом ему помогают актёры Сэм Рокуэлл («Три биллборда на границе Эббинга, Миссури», «Луговые собачки»), Бен Шварц («Парки и зоны отдыха», «Прогулка») и Саймон Кэллоу («Четыре свадьбы и одни похороны», «Эйс Вентура 2: когда зовёт природа»).

Эдди и Пол мелкие воришки. Казалось бы, когда выходишь из тюрьмы стоит вести себя тихо и не совершать очередные преступления. Но воровскую жизнь оставить не так уж и легко, особенно, когда простая жизнь не радует. Друзья решаются украсть драгоценный камень в Лондоне, обрекая себя на самое сложно ограбление в своем воровском опыте.