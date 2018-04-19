Тренер, 2018

Наша рецензия

Уйти красиво у Юрия Столешникова не получилось. Из «Спартака» его турнули с волчьим билетом. И с дисквалификацией на год. А для футболиста в 34 года, пусть и титулованного, такие «подарки судьбы» – приговор. Хотя турнули его, вообще-то, за дело. Мало того, что он не сумел пенальти забить (пижонство банальное помещало), он еще и драку на поле «организовал». Фанат какой-то пристал к нему с риторическим вопросом: «Не, ну а кто так бьет?!»…