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Тренер, 2018

2018 / Россия
7.7 Оцените
187 голосов Рейтинг IMDb: 6.4
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Бывшая звезда сборной идет тренировать провинциальную команду неудачников
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Футболист Юрий Столешников совершает катастрофическую ошибку во время решающего матча и не забивает пенальти. Для его команды это трагедия, вокруг события разгорается скандал, и главному герою приходится оставить спорт. Он погружается на дно жизни, но однажды получает шанс вернуться к любимому занятию – Юре предлагают работу тренера. Так он попадает в команду одаренных, но обленившихся игроков провинциального футбольного клуба. В планах Столешникова – сделать из подопечных настоящих монстров игры, чтобы восстановить свою репутацию.

  • Фильм стал троекратным дебютом Козловского – он впервые пробовал себя в качестве сценариста, продюсера и режиссера.
  • Съемки кинолента велись на стадионах Красондар, Химки и Открытие Арена.
  • Кастинг прошли более трех тысяч профессиональных игроков. Для массовки было нанято почти 500 человек.
  • Козловский признался, что давно хотел исполнить роль тренера. Идея самостоятельно создать фильм о спортсмене к нему пришла позже.
  • Итоговый бюджет киноленты – почти 400 млн рублей.
  • Среди снявшихся в фильме были Дмитрий Сычов и Алан Гатагов, популярные футболисты.
  • Критики отмечают, что мелким деталям в фильме уделено большое внимание, что делает ленту гармоничной.

Футболист национальной сборной Юрий Столешников в ответственный момент не забивает пенальти. После досадной ошибки Столешников покидает сборную, завершает карьеру и становится тренером маленькой провинциальной команды. Именно с этим клубом Столешникову предстоит совершить чудо и вновь поверить в себя.

7.7 Оцените
187 голосов Рейтинг IMDb: 6.4
Продолжительность 2 часа 18 минут
Год выпуска 2018
Премьера в России 19 апреля 2018
Премьера в мире 19 апреля 2018
Возраст 12+
Прокатчик Централ Партнершип
Режиссер
Данила Козловский
Данила Козловский
В ролях
Данила Козловский
Данила Козловский
Владимир Ильин
Владимир Ильин
Андрей Смоляков
Андрей Смоляков
Ольга Зуева
Ольга Зуева
Ирина Горбачева
Ирина Горбачева
Все актеры и съемочная группа
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Уйти красиво у Юрия Столешникова не получилось. Из «Спартака» его турнули с волчьим билетом. И с дисквалификацией на год. А для футболиста в 34 года, пусть и титулованного, такие «подарки судьбы» – приговор. Хотя турнули его, вообще-то, за дело. Мало того, что он не сумел пенальти забить (пижонство банальное помещало), он еще и драку на поле «организовал». Фанат какой-то пристал к нему с риторическим вопросом: «Не, ну а кто так бьет?!»…
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Александра Калюта 20 апреля 2018, 23:41
Очень понравился. Хороший фильм, о душевном и жизненном. Были моменты подкатывала слеза, в целом здорово снято для рус.кино.Спасибо, Даниле. Говорите… Читать дальше…
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