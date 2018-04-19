Тренер, 2018

Футболист Юрий Столешников совершает катастрофическую ошибку во время решающего матча и не забивает пенальти. Для его команды это трагедия, вокруг события разгорается скандал, и главному герою приходится оставить спорт. Он погружается на дно жизни, но однажды получает шанс вернуться к любимому занятию – Юре предлагают работу тренера. Так он попадает в команду одаренных, но обленившихся игроков провинциального футбольного клуба. В планах Столешникова – сделать из подопечных настоящих монстров игры, чтобы восстановить свою репутацию.
Футболист национальной сборной Юрий Столешников в ответственный момент не забивает пенальти. После досадной ошибки Столешников покидает сборную, завершает карьеру и становится тренером маленькой провинциальной команды. Именно с этим клубом Столешникову предстоит совершить чудо и вновь поверить в себя.