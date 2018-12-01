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Человек-паук: Через вселенные Человек-паук: Через вселенные
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Человек-паук: Через вселенные, 2018

2018 / США
8.2 Оцените
133 голоса Рейтинг IMDb: 8.4
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Причины посмотреть Факты О фильме

Режиссерами нового анимационного фильма о Человеке-пауке стали Боб Персичетти и Питер Рэмзи («Хранители снов»), продюсерами мультфильма стали Фил Лорд и Крис Миллер, подарившие зрителям анимационное приключение «Лего. фильм» и экшн-комедию «Мачо и
ботан». Озвучили персонажей знаменитые актеры: Лив Шрайбер («Рэй Донован», «Разрисованная вуаль»), Махершала Али («Лунный свет», сериал «Карточный домик») и др.

Сюжет анимационного фильма «Человек-паук: Через вселенные» расскажет о подростке Майлзе Моралесе, которому довелось жить во вселенной Человека-паука, вот только супергеройский костюм на себя примерить может не только он…

- Лив Шрайбер ранее уже работал с Marvel, он снимался в фильме "Люди Икс: Начало. Росомаха" (2009).

- Мультфильм стал дебютом для Боба Персичетти

- Нил Патрик Харис стал одним из продюсеров фильма, он также озвучил Питера Паркера в мультфильме  "Новый Человек-Паук" (2003).

В центре сюжета уникальной и инновационной в визуальном плане картины подросток из Нью-Йорка Майлз Моралес, который живет в мире безграничных возможностей вселенных Человека-паука, где костюм супергероя носит не только он.

 

8.2 Оцените
133 голоса Рейтинг IMDb: 8.4
Продолжительность 1 час 57 минут
Год выпуска 2018
Премьера в России 13 декабря 2018
Премьера онлайн 26 февраля 2019
Премьера в мире 1 декабря 2018
Возраст 6+
Прокатчик WDSSPR
Режиссер
Боб Персичетти
Боб Персичетти
Все актеры и съемочная группа
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Отзывы о мультфильме Обсудить в чате
Наша рецензия
Человека-Паука знают все. Но в один момент всё изменилось: знакомый и обожаемый всеми Питер Паркер исчез, а подросток Майлз Моралес совершенно случайно получил те же силы. Мало того, из-за запущенного злодеем Кингпином коллайдера в его мир один за другим повалили Паучки из параллельных вселенных. На помощь Майлзу приходят ещё один Питер Паркер, только уставший, ленивый и слегка потолстевший, Гвен-Паук, Нуарный Человек-Паук, анимешная Пенни Паркер и даже Свин-Паук. И всей этой разношёрстной…
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Анастасия Светлова 13 декабря 2018, 21:23
Этот фильм ни много ни мало БЕСПОДОБЕН!
Продуманный и интересный сюжет. Качественная графика.
Ооочень весёлый и смешной местами)
Кирилл Алексеевский 15 декабря 2018, 05:53
Человек-Паук-Через Вселенные - лучший фильм о Пауке 100 из 10 вы Офигеете, хоть это и формально не фильм а 3D Мульт, и рейтинг указан из-за этого 6+,… Читать дальше…
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саундтрек мультфильма Человек-паук: Через вселенные
Новости о мультфильме Новости мультфильма на нашем канале Телеграм
В продолжении «Человека-паука: Через вселенные» каждое измерение будет иметь собственный художественный стиль В продолжении «Человека-паука: Через вселенные» каждое измерение будет иметь собственный художественный стиль
Написать
17 января 2022 13:54
Продюсер «Человека-паука» намекнула на дебют Майлза Моралеса в игровом кино Главное определиться с подходящей историей.
Написать
30 ноября 2021 16:43
Объявлено трио режиссеров, которые работают над сиквелом «Человека-паука: Через вселенные» Премьера мультфильма запланирована на 22 октября следующего года.
Написать
20 апреля 2021 15:26
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