Человек-паук: Через вселенные, 2018

Режиссерами нового анимационного фильма о Человеке-пауке стали Боб Персичетти и Питер Рэмзи («Хранители снов»), продюсерами мультфильма стали Фил Лорд и Крис Миллер, подарившие зрителям анимационное приключение «Лего. фильм» и экшн-комедию «Мачо и

ботан». Озвучили персонажей знаменитые актеры: Лив Шрайбер («Рэй Донован», «Разрисованная вуаль»), Махершала Али («Лунный свет», сериал «Карточный домик») и др.

Сюжет анимационного фильма «Человек-паук: Через вселенные» расскажет о подростке Майлзе Моралесе, которому довелось жить во вселенной Человека-паука, вот только супергеройский костюм на себя примерить может не только он…