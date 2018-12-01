Человек-паук: Через вселенные, 2018

Режиссерами нового анимационного фильма о Человеке-пауке стали Боб Персичетти и Питер Рэмзи («Хранители снов»), продюсерами мультфильма стали Фил Лорд и Крис Миллер, подарившие зрителям анимационное приключение «Лего. фильм» и экшн-комедию «Мачо и
ботан». Озвучили персонажей знаменитые актеры: Лив Шрайбер («Рэй Донован», «Разрисованная вуаль»), Махершала Али («Лунный свет», сериал «Карточный домик») и др.
Сюжет анимационного фильма «Человек-паук: Через вселенные» расскажет о подростке Майлзе Моралесе, которому довелось жить во вселенной Человека-паука, вот только супергеройский костюм на себя примерить может не только он…
- Лив Шрайбер ранее уже работал с Marvel, он снимался в фильме "Люди Икс: Начало. Росомаха" (2009).
- Мультфильм стал дебютом для Боба Персичетти
- Нил Патрик Харис стал одним из продюсеров фильма, он также озвучил Питера Паркера в мультфильме "Новый Человек-Паук" (2003).
В центре сюжета уникальной и инновационной в визуальном плане картины подросток из Нью-Йорка Майлз Моралес, который живет в мире безграничных возможностей вселенных Человека-паука, где костюм супергероя носит не только он.
Продуманный и интересный сюжет. Качественная графика.
Ооочень весёлый и смешной местами)