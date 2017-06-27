Турецкое седло, 2017

Неоднократный участник Международного Московского кинофестиваля Юсуп Разыков («Девичий пастух», «Женское царство») выпускает свой новый фильм «Турецкое седло». В главных ролях задействованы такие актёры, как Валерий Маслов (сериал «Земский доктор»), Вероника Кузнецова (сериал «Тот, кто рядом»), Виталий Даушев (сериал «Мосгаз»), Илья Коврижных (сериалы «Штрафбат», «Раскол») и другие.

Главным героем фильма «Турецкое седло» стал Ильич, который некогда числился агентом по наружному наблюдению в КГБ, а затем в ФСБ. Но годы берут своё, и герою пришлось отправиться на пенсию. Теперь его лучшим другом стало одиночество. Тем не менее старые привчки дают о себе знать, а потому Ильич время от времени следит за личностями, представляющими для него интерес и вызывающими любопытство. Врачи называют это «Синдромом Турецкого седла» и говорят, что это не несёт угрозы для общества...