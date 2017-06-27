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Турецкое седло Турецкое седло
Киноафиша Фильмы Турецкое седло

Турецкое седло, 2017

2017 / Россия
5.6 Оцените
11 голосов Рейтинг IMDb: 5.6
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Драма о влюбленном ФСБ-шнике
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Неоднократный участник Международного Московского кинофестиваля Юсуп Разыков («Девичий пастух», «Женское царство») выпускает свой новый фильм «Турецкое седло». В главных ролях задействованы такие актёры, как Валерий Маслов (сериал «Земский доктор»), Вероника Кузнецова (сериал «Тот, кто рядом»), Виталий Даушев (сериал «Мосгаз»), Илья Коврижных (сериалы «Штрафбат», «Раскол») и другие.

Главным героем фильма «Турецкое седло» стал Ильич, который некогда числился агентом по наружному наблюдению в КГБ, а затем в ФСБ. Но годы берут своё, и герою пришлось отправиться на пенсию. Теперь его лучшим другом стало одиночество. Тем не менее старые привчки дают о себе знать, а потому Ильич время от времени следит за личностями, представляющими для него интерес и вызывающими любопытство. Врачи называют это «Синдромом Турецкого седла» и говорят, что это не несёт угрозы для общества...

- «Sella Turcica» - латинское название участка мозга, где находится гипофиз – по-русски «Турецкое седло». Мигрени, головокружения, расстройство речи, проблемы с памятью, астения – всё это приметы нарушений внутри этой области, называемых в медицине «Синдромом Турецкого седла»

- Фильм «Турецкое седло» вошёл в основную программу фестиваля «Кинотавр»

- Продюсеры Дарья Лаврорва и Филипп Брусникин работали вместе над сериалами «Метод Фрейда» и «Метод Фрейда 2»

Тихий и неприметный Ильич - бывший «топтун», опытный агент по наружному наблюдению в КГБ, затем ФСБ. Теперь он на пенсии. От одиночества он продолжает следить за теми, кто пробуждает в нём интерес, любопытство. Однажды в его доме поселяются новые соседи - молодая семейная пара, музыканты, и жизнь Ильича неожиданно меняется. Он влюбляется. Сначала в голос, распевающий божественные арии, а затем и в саму прекрасную соседку. Повинуясь непреодолимому желанию, герой начинает тайно следовать за объектом своей страсти, и оказывается в совершенно новом, неведомом мире. Бывший агент еще не подозревает, что последствия этого пути окажутся шокирующими и непоправимыми.

 

 

5.6 Оцените
11 голосов Рейтинг IMDb: 5.6
Продолжительность 1 час 16 минут
Год выпуска 2017
Премьера в России 12 апреля 2018
Премьера онлайн 3 мая 2018
Премьера в мире 27 июня 2017
Возраст 18+
Прокатчик Русский репортаж
Режиссер
Юсуп Разыков
Юсуп Разыков
В ролях
Валерий Маслов
Валерий Маслов
Вероника Кузнецова
Вероника Кузнецова
Виталий Даушев
Виталий Даушев
Илья Коврижных
Илья Коврижных
Сергей Генкин
Сергей Генкин
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Турецкое седло 1 постер
Кинофестиваль Кинотавр Приз им. М. Таривердиева «За лучшую музыку к фильму»
Кинофестиваль Кинотавр Диплом Гильдии киноведов и кинокритиков
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Отзывы о фильме Обсудить в чате
Наша рецензия
Привычку сложно отправить на пенсию, даже невозможно. Не смог и Ильич − пожилой мужчина с военной выправкой и строгим взглядом, явно скупой на эмоции и лишние телодвижения. Раньше он был довольно хорошим агентом по наружному наблюдению КГБ и после ФСБ, выслеживая «объекты» с безопасного расстояния разных социальных ролей. А сейчас стал обычным пенсионером с ноткой апатии в глазах, на груди которого бледнеет нашивка «охрана». Однако инстинкты продолжают…
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