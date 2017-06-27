Турецкое седло, 2017

Неоднократный участник Международного Московского кинофестиваля Юсуп Разыков («Девичий пастух», «Женское царство») выпускает свой новый фильм «Турецкое седло». В главных ролях задействованы такие актёры, как Валерий Маслов (сериал «Земский доктор»), Вероника Кузнецова (сериал «Тот, кто рядом»), Виталий Даушев (сериал «Мосгаз»), Илья Коврижных (сериалы «Штрафбат», «Раскол») и другие.
Главным героем фильма «Турецкое седло» стал Ильич, который некогда числился агентом по наружному наблюдению в КГБ, а затем в ФСБ. Но годы берут своё, и герою пришлось отправиться на пенсию. Теперь его лучшим другом стало одиночество. Тем не менее старые привчки дают о себе знать, а потому Ильич время от времени следит за личностями, представляющими для него интерес и вызывающими любопытство. Врачи называют это «Синдромом Турецкого седла» и говорят, что это не несёт угрозы для общества...
- «Sella Turcica» - латинское название участка мозга, где находится гипофиз – по-русски «Турецкое седло». Мигрени, головокружения, расстройство речи, проблемы с памятью, астения – всё это приметы нарушений внутри этой области, называемых в медицине «Синдромом Турецкого седла»
- Фильм «Турецкое седло» вошёл в основную программу фестиваля «Кинотавр»
- Продюсеры Дарья Лаврорва и Филипп Брусникин работали вместе над сериалами «Метод Фрейда» и «Метод Фрейда 2»
Тихий и неприметный Ильич - бывший «топтун», опытный агент по наружному наблюдению в КГБ, затем ФСБ. Теперь он на пенсии. От одиночества он продолжает следить за теми, кто пробуждает в нём интерес, любопытство. Однажды в его доме поселяются новые соседи - молодая семейная пара, музыканты, и жизнь Ильича неожиданно меняется. Он влюбляется. Сначала в голос, распевающий божественные арии, а затем и в саму прекрасную соседку. Повинуясь непреодолимому желанию, герой начинает тайно следовать за объектом своей страсти, и оказывается в совершенно новом, неведомом мире. Бывший агент еще не подозревает, что последствия этого пути окажутся шокирующими и непоправимыми.