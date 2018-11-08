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Гринч Гринч
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The Grinch

Гринч, 2018

2018 / США
8.0 Оцените
136 голосов Рейтинг IMDb: 6.3
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Зеленый злодей Гринч решает украсть самый любимый праздник у людей
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Режиссёр мультфильма «Тайная жизнь домашних животных» и художник-постановщик обеих частей «Гадкого Я» Ярроу Чейни совместно с дебютантом большого кино Питером Канделэндом представляют новую анимационную версию известной картины «Гринч». Главного героя озвучит Бенедикт Камбербэтч («Шерлок», «Доктор Стрэндж»).

В центре сюжета мультфильма Гринч, который некогда жил в Ктограде. Но однажды он совсем обиделся на жителей родного городка, издевавшихся над ним с самого детства, и нашёл себе новое жильё в пещере. Больше всего на свете он ненавидит Рождество и пытается испортить обитателям Ктограда праздничное настроение. Однако вскоре находится ребёнок, который поможет Гринчу возродить доброту в сердце.

  • Эта лента изначально планировалась к выпуску к ноябрю 2017, но выпуск перенесли на год. Предположительно, чтобы не конкурировать с «Путеводной звездой» от Sony Animation, еще одним анимационным фильмом на Рождество. Если бы «Гринч» вышел по плану, он бы появился через 60 лет после первоисточника, книги доктора Сьюза, впервые опубликованной в 1957 году.
  • Первые официальные кадры вышли как ролик на ТВ 09.02.2018, чтобы попиариться — шли зимние Олимпийские игры-2018 в Пхенчхане, Южная Корея.
  • Вдова автора литературного первоисточника, Теодора Сьюза Гейзеля, Одри, успела увидеть фильм — она умерла через 5,5 недель после премьеры.
  • Это: девятая полнометражка Illumination Entertainment, первая для этой студии с рейтингом PG и без главного антагониста, вторая после «Зверопоя» без живых актеров и вышедшая в праздничный сезон. Кстати, выпущена накануне Черной пятницы!
  • Брэда Дурифа в роли Рассказчика заменил Фаррелл Уильямс, ранее работавший над франшизой «Гадкий я».
  •  Изначально создателям хотелось, чтобы Камбербэтч озвучивал героя своим природным голосом, но Бенедикт осознал: прочая часть актерского состава — из США, и его персонаж должен иметь американский акцент. Это второй раз, когда зеленый озвучивается британским актером. Первый — озвучка Бориса Карлоффа в «Как Гринч украл Рождество» (1966). Камбербэтчу дали роль в апреле 2016. Он чрезвычайно серьезно отнесся к работе: «Я довольно рано сказал, что хочу знать, почему он таков. Возможно, причина в том, что ему раньше причиняли боль. Почему он зеленый, живет один в горах? Типа мотивационных вопросов, что всегда задает актер, пристально смотрящий в пупок. Но вам нужно разбираться в персонажах. Они не могут просто существовать в вакууме — даже анимированные персонажи в семейном фильме.».
  • В латиноамериканском дубляже Гринча озвучил Эухенио Дербес, в испанском — Эрнесто Альтерио, в португальском для Бразилии — Ласаро Рамос, в японском — Ё Оидзуми, более известный фанатам видеоигр как голос профессора Лейтона (еще он играл Курео Мадо в ленте «Токийский гуль» в 2017).
  • Зеленый одиночка в этой версии по сравнению с предыдущими выглядит менее гротескно-уродливым: черты его лица мягче, нормальные глаза вместо красных или желтых, белые прямые зубы, пузо не так выпирает. Он больше напоминает собако-человека, чем жуткого старого гоблина. Он более социализирован: по-доброму обращается с псом Максом и, очевидно, чаще появляется в Ктограде с целью покупки продуктов — семья Кто не так сильно боится и презирает его, как в прежних историях. Появилась веская мотивация для его появления в городе перед Рождеством. Изначально у него имелись запасы еды, достаточные до начала января, но из-за чрезмерного «эмоционального» переедания за 5 дней до праздника в его тарелке остается только пустая фасоль.
  • Из этого варианта истории исчезла Мэри Мэй Кто — сценаристы решили, что любовный интерес главного героя не должен вплетаться в месседж фильма.
  • Раньше Гринч догадывался замаскироваться под Санта-Клауса, увидев заснеженную морду Макса. Здесь он приходит к этой идее самостоятельно и изображает Санту более убедительно, используя бороду и надевая ботинки.
  • Мысль о краже Рождества приходит герою 21 декабря, а не в Сочельник. У него больше времени на разработку устройств и плана по ограблению всего Ктограда одним махом. Это дополнительное время также позволяет ему найти оленя Фреда для нарт «Санты» – раньше их приходилось тащить Максу.
  • Замерзшее озеро показано в форме сердца, что предвещает финал, когда сердце Гринча вырастает в три раза.
  • Песня, исполняемая Гринчем на органе — All by Myself Эрика Кармена.
  • Гринч бросает будильник в книгу. Она называется «Spelunking for Beginners». Спелеология — наука об исследовании пещер. Персонаж проживает в пещере на горе Крампит, возможно, это специальная литература, с ее помощью он создал свой интерьер.
  • Когда Синди-Лу с подружкой забираются в древесный домик, на бите для бейсбола, используемой ими в качестве платформы, вырезано имя «Теодор». Это имя автора книжки о Гринче.
  • Есть и еще пасхалки: игрушки в комнате Синди-Лу из фильмов этой же студии: Лебедь-Свами из «Лоракса» (2012) и кукла-зайчик, вылитый Снежок из «Тайной жизни домашних животных» (2016).

Любой бы на месте Гринча позеленел и взбесился. Как порядочный интроверт, он живёт в тёмной пещере на самой вершине горы подальше ото всех, но эти «все» готовят грандиознейшее празднование нового года. Они шумят, всё украшают и дико бесят. Кто бы отказал себе в удовольствии испортить праздник? Гринч решает украсть Новый год.

8.0 Оцените
136 голосов Рейтинг IMDb: 6.3
Продолжительность 1 час 30 минут
Год выпуска 2018
Премьера в России 13 декабря 2018
Премьера онлайн 22 января 2019
Премьера в мире 8 ноября 2018
Возраст 6+
Прокатчик UPI
Режиссер
Ярроу Чейни
Ярроу Чейни
В ролях
Бенедикт Камбербэтч
Бенедикт Камбербэтч
Кенан Томпсон
Кенан Томпсон
Рашида Джонс
Рашида Джонс
Анджела Лэнсбери
Анджела Лэнсбери
Фаррелл Уильямс
Фаррелл Уильямс
Все актеры и съемочная группа
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Маленький городок Ктотоград готовится к Новому Году. Все жители покупают подарки, украшают дома и планируют установить самую огромную и красивую ёлку. Но в отдалении от всех в пещере живёт злобный Гринч с единственным другом — псом Максом. Он ненавидит этот праздник и жутко злится из-за постоянной суеты, шума и навязчивой приветливости жителей города. Сходив однажды за продуктами, он понял, что не может больше терпеть это веселье, и решил испортить праздник. Атака на ёлку не удалась, а…
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olgabedashova 12 ноября 2018, 15:20
я очень жду
roman.k07 30 декабря 2018, 13:20
Очень добрый и интересный мульт. Добрые шуточки и много песен
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