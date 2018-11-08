Гринч, 2018

Режиссёр мультфильма «Тайная жизнь домашних животных» и художник-постановщик обеих частей «Гадкого Я» Ярроу Чейни совместно с дебютантом большого кино Питером Канделэндом представляют новую анимационную версию известной картины «Гринч». Главного героя озвучит Бенедикт Камбербэтч («Шерлок», «Доктор Стрэндж»).
В центре сюжета мультфильма Гринч, который некогда жил в Ктограде. Но однажды он совсем обиделся на жителей родного городка, издевавшихся над ним с самого детства, и нашёл себе новое жильё в пещере. Больше всего на свете он ненавидит Рождество и пытается испортить обитателям Ктограда праздничное настроение. Однако вскоре находится ребёнок, который поможет Гринчу возродить доброту в сердце.
Любой бы на месте Гринча позеленел и взбесился. Как порядочный интроверт, он живёт в тёмной пещере на самой вершине горы подальше ото всех, но эти «все» готовят грандиознейшее празднование нового года. Они шумят, всё украшают и дико бесят. Кто бы отказал себе в удовольствии испортить праздник? Гринч решает украсть Новый год.