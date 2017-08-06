Миссис Хайд, 2017

Французская комедия «Миссис Хайд» поставлена режиссером и сценаристом Сержем Бозоном, известным по фильмам «Мост искусств» и «Я объявляю войну». Его персонажей воплотили в жизнь Изабель Юппер («Кружевница»,«Любовь»), Ромен Дюрис («Мольер»,«Париж») и Хосе Гарсия («Полный привод», «Нож гильотины»).



Фильм рассказывает о тихой, скромной и безответной школьной учительнице миссис Джекил - ее унижают ученики и не уважают коллеги. Однажды в женщину попадает молния - и все сильно меняется. В тихой миссис Джекил просыпается сильная и решительная Миссис Хайд, которая полна решимости наказать своих обидчиков.