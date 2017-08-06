Миссис Хайд, 2017

Французская комедия «Миссис Хайд» поставлена режиссером и сценаристом Сержем Бозоном, известным по фильмам «Мост искусств» и «Я объявляю войну». Его персонажей воплотили в жизнь Изабель Юппер («Кружевница»,«Любовь»), Ромен Дюрис («Мольер»,«Париж») и Хосе Гарсия («Полный привод», «Нож гильотины»).
Фильм рассказывает о тихой, скромной и безответной школьной учительнице миссис Джекил - ее унижают ученики и не уважают коллеги. Однажды в женщину попадает молния - и все сильно меняется. В тихой миссис Джекил просыпается сильная и решительная Миссис Хайд, которая полна решимости наказать своих обидчиков.
- Фильм создан по мотивам романа «Странная история доктора Джекила и мистера Хайда» (1886) шотландского писателя Роберта Стивенсона, однако, в отличие от книги, главная героиня - женщина
- Проект запланирован с сентября 2015 года.
- Изначально режиссер хотел отдать роль Пьера Жерара Депардье, но в итоге роль получил Хосе Гарсия.
- Съемки проходили в регионе Овернь – Рона – Альпы, а также в Лионе, Уллене и в регионе Иль-де-Франс.
- Международный кинофестиваль в Локарно-2017 - приз за лучшую женскую роль Изабель Юппер
Мадам Жекиль – эксцентричная «училка», которую ни в грош не ставят ни коллеги, ни ученики. Однажды в грозовую ночь в нее попадает молния, и это происшествие фантастическим образом меняет героиню. В кроткой мадам пробуждается дьявольская миссис Хайд. Властная и опасная для окружающих, она живет внутри мадам Жекиль и ждет удобного момента, чтобы мстить своим обидчикам...