Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Пес-самурай и город кошек" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Миссис Хайд Миссис Хайд
Киноафиша Фильмы Миссис Хайд
Mrs Hyde

Миссис Хайд, 2017

2017 / Франция
5.2 Оцените
11 голосов Рейтинг IMDb: 5.1
Написать отзыв
В тихой учительнице миссис Джекил просыпается сильная и решительная Миссис Хайд
В избранное Уже в избранном
Жанр:
В избранное Уже в избранном
Напомним
о выходе в прокат
Причины посмотреть Факты О фильме

Французская комедия «Миссис Хайд» поставлена режиссером и сценаристом Сержем Бозоном, известным по фильмам «Мост искусств» и «Я объявляю войну». Его персонажей воплотили в жизнь Изабель Юппер («Кружевница»,«Любовь»), Ромен Дюрис («Мольер»,«Париж») и Хосе Гарсия («Полный привод», «Нож гильотины»).


Фильм рассказывает о тихой, скромной и безответной школьной учительнице миссис Джекил - ее унижают ученики и не уважают коллеги. Однажды в женщину попадает молния - и все сильно меняется. В тихой миссис Джекил просыпается сильная и решительная Миссис Хайд, которая полна решимости наказать своих обидчиков.

- Фильм создан по мотивам романа «Странная история доктора Джекила и мистера Хайда» (1886) шотландского писателя Роберта Стивенсона, однако, в отличие от книги, главная героиня - женщина 

- Проект запланирован с сентября 2015 года. 

- Изначально режиссер хотел отдать роль Пьера Жерара Депардье, но в итоге роль получил Хосе Гарсия.

- Съемки проходили в регионе Овернь – Рона – Альпы, а также в Лионе, Уллене и в регионе Иль-де-Франс.

- Международный кинофестиваль в Локарно-2017 - приз за лучшую женскую роль Изабель Юппер

Мадам Жекиль – эксцентричная «училка», которую ни в грош не ставят ни коллеги, ни ученики. Однажды в грозовую ночь в нее попадает молния, и это происшествие фантастическим образом меняет героиню. В кроткой мадам пробуждается дьявольская миссис Хайд. Властная и опасная для окружающих, она живет внутри мадам Жекиль и ждет удобного момента, чтобы мстить своим обидчикам...

5.2 Оцените
11 голосов Рейтинг IMDb: 5.1
Продолжительность 1 час 35 минут
Год выпуска 2017
Премьера в России 26 апреля 2018
Премьера в мире 6 августа 2017
Возраст 16+
Прокатчик Русский репортаж
Режиссер
Серж Бозон
Серж Бозон
В ролях
Ромен Дюрис
Ромен Дюрис
Изабель Юппер
Изабель Юппер
Хосе Гарсия
Хосе Гарсия
Патриция Барзик
Патриция Барзик
Пьер Леон
Все актеры и съемочная группа
Похожие фильмы
Странная история доктора Джекила и мистера Хайда
Странная история доктора Джекила и мистера Хайда (1985)
6.133333
Доктор Джекилл и мистер Хайд
Доктор Джекилл и мистер Хайд (1941)
6.8
Доктор Джекилл и мистер Хайд
Доктор Джекилл и мистер Хайд (1920)
6.769231
Постер фильма Миссис Хайд 2 постера
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате

Миссис Хайд смотреть онлайн

Миссис Хайд
Смотрите в
за 1 рубль
Отзывы о фильме Обсудить в чате
Наша рецензия
Вы знали, что во Франции снимают фантастику? Да не простую, а социальную. В основе, правда, шотландский готический роман, но это же мелочи. «Миссис Хайд» без единого плана с Эйфелевой башней представляет собой яркий образец современного французского авторского кино. Это когда нагромождение смыслов комкуется в бессмыслицу, от которой всё равно невозможно оторвать взгляда. И в главной роли обязательно Изабель Юппер. Мадам Жекиль - робкая и неуверенная в себе учительница физики в…
Читать
Пока нет отзывов Написать
11 голосов
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Оцените
Трейлеры фильма Все трейлеры
русский трейлер
Русский трейлер
trailer
Trailer
Все трейлеры Все главные трейлеры на нашем канале
Кадры из фильма Все кадры
Все кадры
Пес-самурай и город кошек
Пес-самурай и город кошек
2022, Великобритания / Китай / США, боевик, анимация, комедия
Открытое море: Монстр глубины
Открытое море: Монстр глубины
2022, Австралия, триллер
Одержимая
Одержимая
2021, Россия, триллер
Неувольняемый
Неувольняемый
2022, Франция, комедия
Месть Банши
Месть Банши
2022, США, боевик, триллер
Главная роль
Главная роль
2021, Испания / Аргентина, комедия, драма
Молох
Молох
2022, Нидерланды, ужасы
Булки
Булки
2022, Россия, комедия
Кукла. Последнее проклятье
Кукла. Последнее проклятье
2021, Мексика, ужасы
Забытое чудо
Забытое чудо
2022, Россия, анимация, семейный, приключения
Эскортницы
Эскортницы
2021, Польша, драма
Одна
Одна
2022, Россия, приключения, катастрофа
Related video
Все знали, но молчали: названа причина разрыва Варнавы с известным режиссером
Киркоров ответил на многочисленные оскорбления: трех слов хватило
Не просто так: россиянам раскрыли глаза на произошедшее в день памяти Фриске
Эти 3 знака Зодиака обречены на нищую старость
Этот тест определит, сколько раз в вашей жизни будет большая любовь
«Было ожидаемо»: внебрачный сын Абдулова выступил с заявлением
«Заменил дочери отца»: 68-летняя Успенская заговорила о близком человеке
«Все продумано»: Анна Асти ошеломила признанием
Известный музыкант огорошил признанием: вот что осталось за кадром шоу «Голос»
Спустя год после развода: Ивлеева раскрыла все карты
«Я не выдержал»: подробности жизни с Бабкиной раскрыл гражданский муж
Дошло до суда: звезда «Универа» ответил на обвинения экс-супруги
Приложение киноафиши