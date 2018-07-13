Профессионал, 2018

Режиссер Мэттью Росс («Фрэнк и Лола», «Нэшвилл») взялся создавать кино на территории России с участием бессменной русской мафии. Главную роль в картине исполнил один из лучших актеров Голливуда Киану Ривз («Матрица», «Джон Уик»), также в картине сыграли Эшли Ст. Джордж («Роузвуд»), Вероника Феррес («Отверженные», «Климт»), Павел Личникофф («Родина», «Теория большого взрыва»).

Один американец работает в сфере торговли драгоценными камнями. Одни русский работает в этой же сфере. Неудивительно, что однажды они встречаются и решают провести сделку с редкими голубыми бриллиантами. Русский партнер по имени Петр внезапно пропадает, и сделка срывается. Однако герой Лукас Хилл решает отправиться на его поиски самостоятельно. Его ждет русская красавица, местные бандиты, приключения и загадочная Сибирь.