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Siberia

Профессионал, 2018

2018 / США
3.4 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 4.3
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Боевик с Киану Ривзом о приключениях американского торговца драгоценными камнями в России
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Причины посмотреть Факты О фильме

Режиссер Мэттью Росс («Фрэнк и Лола», «Нэшвилл») взялся создавать кино на территории России с участием бессменной русской мафии. Главную роль в картине исполнил один из лучших актеров Голливуда Киану Ривз («Матрица», «Джон Уик»), также в картине сыграли Эшли Ст. Джордж («Роузвуд»), Вероника Феррес («Отверженные», «Климт»), Павел Личникофф («Родина», «Теория большого взрыва»).

Один американец работает в сфере торговли драгоценными камнями. Одни русский работает в этой же сфере. Неудивительно, что однажды они встречаются и решают провести сделку с редкими голубыми бриллиантами. Русский партнер по имени Петр внезапно пропадает, и сделка срывается. Однако герой Лукас Хилл решает отправиться на его поиски самостоятельно. Его ждет русская красавица, местные бандиты, приключения и загадочная Сибирь.

- В роли Сибири в фильме снялся канадский город Виннепег. Кроме него, съемки проходили в Петербурге весной 2017 года. 

- Русско-американский актер Павел Личникофф снимался в сериале «Физрук» в роли Миши-буддиста

- Фильм стал третьей полнометражной картиной Мэттью Росса

Американский наемник Лукас Хилл приезжает в Россию за партией бриллиантов. Партнеры подставляют его, и он оказывается в чужой стране, с фальшивыми камнями, один против русской мафии.

3.4 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 4.3
Продолжительность 1 час 44 минуты
Год выпуска 2018
Премьера в России 27 сентября 2018
Премьера в мире 13 июля 2018
Возраст 18+
Прокатчик Экспонента
Режиссер
Мэттью Росс
Мэттью Росс
В ролях
Киану Ривз
Киану Ривз
Молли Рингуолд
Молли Рингуолд
Ана Улару
Ана Улару
Алекс Паунович
Алекс Паунович
Павел Личникофф
Павел Личникофф
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Профессионал 6 постеров
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Профессионал
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Наша рецензия
Весной прошлого года российские СМИ запестрели сообщениями в духе «Киану Ривз прилетел в Петербург», «Актер из «Матрицы» снимается в новом фильме в Северной столице». Спустя год с небольшим на экраны добрался этот самый фильм – криминальный триллер «Профессионал» (в оригинале – Siberia). Мутный делец Лукас Хилл приезжает из Америки в Россию для того, чтоб провернуть сделку с невероятно дорогими бриллиантами. Однако партнер Пётр кидает…
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mia_28 27 сентября 2018, 18:52
От Киану Ривза ожидаешь фильм неплохого качества, но увы... Сюжет отсутствует напрочь, скучнейшая картина с кучей ненужных сцен, с трейлером не… Читать дальше…
nizamo91 29 сентября 2018, 21:24
Говно фильм , в пустую 2часа времени потрачены
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10 голосов
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Новости о фильме Новости фильма на нашем канале Телеграм
6 голливудских фильмов, которые снимали в России Ради этих картин их создателям пришлось ехать в страну балерин и медведей. И некоторые из них даже обошлись почти без «клюквы». 
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12 июня 2021 12:00
Киану Ривз воскрешает жену и детей в трейлере фильма «Репродукция» Киану Ривз появился в первом дублированном трейлере научно-фантастической драмы «Репродукция». Звезда «Матрицы» сыграл нейробиолога, чья семья погибла в автомобильной
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11 октября 2018 15:28
Киану Ривз против русской мафии: дублированный трейлер фильма «Профессионал» В сети появился дублированный трейлер фильма «Профессионал», в оригинале называющийся Siberia. Режиссером картины стал Мэттью. Росс, сценарист популярного телесериала
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10 августа 2018 11:13
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