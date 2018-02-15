Красный воробей, 2017

Сценарий фильма создан на основе одноименного романа вышедшего на пенсию сотрудника ЦРУ Джейсона Мэтьюса, изданного в 2013 году. Еще до того, как роман был закончен, Мэтьюз продал права на экранизацию за семизначную сумму. Этот роман – первая книга в трилогии, две другие называются «Дворец предательств» и «Кремлевский кандидат». Президент России Владимир Путин – ключевая фигура в первой книге, по которой снят фильм. Однако Фокс решили не включать его в экранизацию. Инсайдеры утверждают, что так создатели решили сохранить студию от атак русских хакеров.

Чтобы подготовиться к роли, Дженнифер Лоуренс занималась балетом, по три часа в день работая с голливудским балетным инструктором Куртом Фроманом, и четыре месяца практиковала русский акцент.

Дублершей Дженнифер Лоуренс в фильме была американская балерина Изабелла Бойлстон.

Режиссер Фрэнсис Лоуренс убедил автора романа-первоисточника поучаствовать в создании фильма на протяжении всего периода разработки сценария. «Когда я прочитал книгу, то влюбился в подлинность мира, созданного Джейсоном Мэтьюзом», сказал режиссер.

В русском дубляже имя Доминики заменено на Веронику, поскольку имя Доминика в русскоязычных странах практически не встречается.

Русских персонажей играют американские, британские, ирландские, бельгийские, голландские, немецкие, украинские и польские актеры. А главного героя-американца в фильме играет австралиец.

Лучшая подруга Дженнифер Лоуренс и ее личный ассистент Лора Симпсон Терноски играет в фильме эпизодическую роль женщины, которая сидела с Доминикой в баре московского отеля.

Критики и зрители отметили, что бельгийский актер Маттиас Шонартс, исполнитель роли руководителя СВР РФ Егорова, поразительно похож на президента России Владимира Путина. Но, по словам режиссера Фрэнсиса Лоуренса, Шонартс не был специально выбран из-за его сходства с Путиным, и режиссер осознал сходство между ними только на съемочной площадке. Сходство Шонартса с Путиным было отмечено зрителями и ранее, когда он снимался в таких фильмах, как «Французская сюита» и «Девушка из Дании».

Персонаж Нейта использует скиталу для расшифровки некоторых сообщений. Это очень слабый метод шифрования, но он все же полезен в случаях, когда получатель может действовать и расшифровать (и понять) сообщение быстрее, чем оппонент.

Дженнифер Лоуренс рассказала об одном из своих самых больших опасений по поводу первой за всю свою карьеру эротической сцены. После того, как актрису спросили, почему Дженнифер, актриса впервые решила раздеться на камеру, после того, как ранее настаивала на том, что никогда не пойдет голой в кино. «Думаю, мне наконец стало жарко», - засмеялась Дженнифер, потягивая ромовый коктейль и смеясь. Затем, на этот раз более серьезно, Джен поделилась: «Для меня это были действительно просто потрясающие сценарий и история. Мне понравился персонаж, и я просто не хотел упускать его из-за моей странной неуверенности, поэтому я сделал это и это было действительно прекрасно».