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Красный воробей Красный воробей
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Red Sparrow

Красный воробей, 2017

2017 / США
6.7 Оцените
59 голосов Рейтинг IMDb: 6.6
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Захватывающая история русской шпионки Доминики Егоровой
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Режиссёр нескольких частей «Голодных игр», фильмов «Я - легенда» и «Константин: Повелитель тьмы» Френсис Лоуренс снимает свой новый фильм «Красный воробей». В картине собрался впечатляющий актёрский состав: Дженнифер Лоуренс («Джой», «Пассажиры»), Джоэл Эдгертон («Воин», «Великий Гэтсби»), Джереми Айронс («Кредо убийцы», «Казанова», «Лолита»), Шарлотта Рэмплинг («45 лет», «Молода и прекрасна»), Маттиас Шонартс («Большой всплеск», «Девушка из Дании») и другие.

Фильм «Красный воробей» расскажет историю русской шпионки Доминики Егоровой, которая отправляется на миссию с целью соблазнить агента ЦРУ Натаниэля Нэша. Несмотря на то, что он главный крот американцев в России, у него возникают чувства к главной героине. Из-за этой любви безопасность США и России оказывается под угрозой, и в результате Доминика переходит на сторону ЦРУ, чтобы вычислить предателя в Вашингтоне.

У россиянки Доминики Егоровой множество лиц. Она и преданная дочь, решившая защитить свою мать любой ценой. И прима-балерина Большого театра, свирепость которой довела ее тело и ум до предела. И, наконец, мастер соблазнения и манипуляции.

Когда героиня получает травму, завершающую карьеру, Доминику и ее мать ждет мрачное и неопределенное будущее. Шантажом родной дядя заманивает ее в спецшколу “воробьев”, секретной разведывательной службы, которая обучает таких выдающихся молодых людей, как она, использовать свое тело и разум в качестве оружия.

Пройдя извращенный и садистский тренировочный процесс, она становится самым опасным “воробьем”, когда-либо созданным программой. Теперь Доминика должна примирить свою прошлую жизнь с властью, которая у нее появилась теперь. Чтобы получить свободу, Доминика должна  рискнуть собственной жизнью и жизнями всех дорогих ей людей, включая агента ЦРУ, который пытается убедить ее, что он единственный человек, которому она может доверять.

Сценарий фильма создан на основе одноименного романа вышедшего на пенсию сотрудника ЦРУ Джейсона Мэтьюса, изданного в 2013 году. Еще до того, как роман был закончен, Мэтьюз продал права на экранизацию за семизначную сумму. Этот роман – первая книга в трилогии, две другие называются «Дворец предательств» и «Кремлевский кандидат». Президент России Владимир Путин – ключевая фигура в первой книге, по которой снят фильм. Однако Фокс решили не включать его в экранизацию. Инсайдеры утверждают, что так создатели решили сохранить студию от атак русских хакеров.

Чтобы подготовиться к роли, Дженнифер Лоуренс занималась балетом, по три часа в день работая с голливудским балетным инструктором Куртом Фроманом, и четыре месяца практиковала русский акцент.

Дублершей Дженнифер Лоуренс в фильме была американская балерина Изабелла Бойлстон.

Режиссер Фрэнсис Лоуренс убедил автора романа-первоисточника поучаствовать в создании фильма на протяжении всего периода разработки сценария. «Когда я прочитал книгу, то влюбился в подлинность мира, созданного Джейсоном Мэтьюзом», сказал режиссер.

В русском дубляже имя Доминики заменено на Веронику, поскольку имя Доминика в русскоязычных странах практически не встречается.

Русских персонажей играют американские, британские, ирландские, бельгийские, голландские, немецкие, украинские и польские актеры. А главного героя-американца в фильме  играет австралиец.

Лучшая подруга Дженнифер Лоуренс и ее личный ассистент Лора Симпсон Терноски играет в фильме эпизодическую роль женщины, которая сидела с Доминикой в баре московского отеля.

Критики и зрители отметили, что бельгийский актер Маттиас Шонартс, исполнитель роли руководителя СВР РФ Егорова, поразительно похож на президента России Владимира Путина. Но, по словам режиссера Фрэнсиса Лоуренса, Шонартс не был специально выбран из-за его сходства с Путиным, и режиссер осознал сходство между ними только на съемочной площадке. Сходство Шонартса с Путиным было отмечено зрителями и ранее, когда он снимался в таких фильмах, как «Французская сюита» и «Девушка из Дании».

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Дженнифер Лоуренс рассказала об одном из своих самых больших опасений по поводу первой за всю свою карьеру эротической сцены. После того, как актрису спросили, почему Дженнифер, актриса впервые решила раздеться на камеру, после того, как ранее настаивала на том, что никогда не пойдет голой в кино. «Думаю, мне наконец стало жарко», - засмеялась Дженнифер, потягивая ромовый коктейль и смеясь. Затем, на этот раз более серьезно, Джен поделилась: «Для меня это были действительно просто потрясающие сценарий и история. Мне понравился персонаж, и я просто не хотел упускать его из-за моей странной неуверенности, поэтому я сделал это и это было действительно прекрасно».

После вынужденного окончания карьеры из-за профессиональной травмы героиня Дженнифер Лоуренс и ее мать сталкиваются с мрачным и неопределенным будущим. Вот почему она соглашается стать рекрутом в Школе Воробьев, секретной службе, которая обучает таких же как она уникальных молодых людей использовать свое тело и ум в качестве опаснейшего оружия. После долгого садистского обучения, девушка превращается в самого опасного Воробья за всю историю секретной службы. Теперь бывшая балерина должна примирить в себе человека, которым она была, и силу, которой она овладела, с ее собственной жизнью и жизнью всех, кто ей дорог, в том числе, американского агента ЦРУ, пытающегося убедить ее, что он единственный человек, которому она может доверять.

6.7 Оцените
59 голосов Рейтинг IMDb: 6.6
Продолжительность 2 часа 12 минут
Год выпуска 2017
Премьера в России 31 мая 2018
Премьера онлайн 30 мая 2018
Премьера в мире 15 февраля 2018
Возраст 18+
Прокатчик Двадцатый Век Фокс
Режиссер
Френсис Лоуренс
Френсис Лоуренс
В ролях
Дженнифер Лоуренс
Дженнифер Лоуренс
Джоэл Эдгертон
Джоэл Эдгертон
Джоэли Ричардсон
Джоэли Ричардсон
Маттиас Шонартс
Маттиас Шонартс
Джереми Айронс
Джереми Айронс
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Красный воробей
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Доминика Егорова, прима балерина Большого театра, из-за сговора лишается всего и не может больше танцевать. А после того, как девушка отомстила виновным, ее дядя предлагает стать девушке шпионкой- «воробьем». По его мнению, она идеально подходит для этого, со своей холодной красотой, расчетливостью и физической подготовкой. Но даже с такой внушительной базой подготовка проходит садистски продолжительно. Пройдя все испытания, девушка получает новое имя и задание, во время которого…
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Илья Крестьянинов 31 мая 2018, 09:48
2/10.
Финальный твист, который должен вызвать «Вау» эффект предсказуем и не являлся неожиданностью, актриса совершенно переигрывает, что ее Китнисс… Читать дальше…
Татьяна Коробейникова 17 мая 2018, 03:06
Под впечатлением тот этого фильма. Несмотря на два с лишним часа, смотрела не отрываясь. Непредсказуемый для меня сюжет, все время пытаешься угадать,… Читать дальше…
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