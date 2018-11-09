Помешанный на времени, 2018

Сценарист и актер Эндрю Боулер пересел в режиссерское кресло и снял свой превый фильм. Актерский состав дебюта был собран из молодых, но уже профессиональных актёров: в фильме снялись Софи Тернер («Игра Престолов», «Люди Икс»), Скайлер Гизондо («Каникулы», «Мыслить как преступник»), Эйса Баттерфилд («Мальчик в полосатой пижаме», «Дом странных детей мисс Перегрин»), Уилл Пельтц («Красавцы», «Мужчины, женщины и дети»), Джерри Гарсиа («Кровь и нефть», «Мозаика»).

Фильм «Помешанный на времени» рассказывает историю гениального физика Стилмана, который успешен во всем, кроме любви. Любимая девушка Дебби бросает его и отказывается давать второй шанс, и тогда он решает организовать этот шанс самостоятельно. Ученый собирает машину времени и заново знакомится со своей девушкой, чтобы на этот раз уже точно ничего не испортить.