Помешанный на времени, 2018

Сценарист и актер Эндрю Боулер пересел в режиссерское кресло и снял свой превый фильм. Актерский состав дебюта был собран из молодых, но уже профессиональных актёров: в фильме снялись Софи Тернер («Игра Престолов», «Люди Икс»), Скайлер Гизондо («Каникулы», «Мыслить как преступник»), Эйса Баттерфилд («Мальчик в полосатой пижаме», «Дом странных детей мисс Перегрин»), Уилл Пельтц («Красавцы», «Мужчины, женщины и дети»), Джерри Гарсиа («Кровь и нефть», «Мозаика»).
Фильм «Помешанный на времени» рассказывает историю гениального физика Стилмана, который успешен во всем, кроме любви. Любимая девушка Дебби бросает его и отказывается давать второй шанс, и тогда он решает организовать этот шанс самостоятельно. Ученый собирает машину времени и заново знакомится со своей девушкой, чтобы на этот раз уже точно ничего не испортить.
- Первый фильм режиссера Эндрю Боулера, который также написал сценарий для картины.
- «Помешанный на времени» снимался в Солт-Лейк-Сити, а часть сцен также была отснята в университете Юты.
- В основе сюжета лежит одноимённая короткометражка Боулера, которая в 2011 году выдвигалась на «Оскар».
Бросила девушка? Неужели уже ничего нельзя изменить? Можно! Студент-физик изобретает машину времени и отправляется в недалекое прошлое, чтобы исправить ошибки. В результате фатального сбоя главным действующим лицом этой любовной истории становится его лучший друг. С кем же останется девушка?