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Помешанный на времени Помешанный на времени
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Time Freak

Помешанный на времени, 2018

2018 / США
5.9 Оцените
11 голосов Рейтинг IMDb: 5.8
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Фильм про создание машины времени ради второго шанса на отношения с любимой девушкой
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Причины посмотреть Факты О фильме

Сценарист и актер Эндрю Боулер пересел в режиссерское кресло и снял свой превый фильм. Актерский состав дебюта был собран из молодых, но уже профессиональных актёров: в фильме снялись Софи Тернер («Игра Престолов», «Люди Икс»), Скайлер Гизондо («Каникулы», «Мыслить как преступник»), Эйса Баттерфилд («Мальчик в полосатой пижаме», «Дом странных детей мисс Перегрин»), Уилл Пельтц («Красавцы», «Мужчины, женщины и дети»), Джерри Гарсиа («Кровь и нефть», «Мозаика»).

Фильм «Помешанный на времени» рассказывает историю гениального физика Стилмана, который успешен во всем, кроме любви. Любимая девушка Дебби бросает его и отказывается давать второй шанс, и тогда он решает организовать этот шанс самостоятельно. Ученый собирает машину времени и заново знакомится со своей девушкой, чтобы на этот раз уже точно ничего не испортить.

- Первый фильм режиссера Эндрю Боулера, который также написал сценарий для картины.

- «Помешанный на времени» снимался в Солт-Лейк-Сити, а часть сцен также была отснята в университете Юты.

- В основе сюжета лежит одноимённая короткометражка Боулера, которая в 2011 году выдвигалась на «Оскар».

Бросила девушка? Неужели уже ничего нельзя изменить? Можно! Студент-физик изобретает машину времени и отправляется в недалекое прошлое, чтобы исправить ошибки. В результате фатального сбоя главным действующим лицом этой любовной истории становится его лучший друг. С кем же останется девушка?

5.9 Оцените
11 голосов Рейтинг IMDb: 5.8
Продолжительность 1 час 44 минуты
Год выпуска 2018
Премьера в России 22 ноября 2018
Премьера онлайн 9 ноября 2018
Премьера в мире 9 ноября 2018
Возраст 16+
Прокатчик Парадиз
Режиссер
Эндрю Боулер
Эндрю Боулер
В ролях
Софи Тернер
Софи Тернер
Скайлер Гизондо
Скайлер Гизондо
Эйса Баттерфилд
Эйса Баттерфилд
Уилльям Пельтц
Уилльям Пельтц
Мэри Элизабет Бойлэн
Мэри Элизабет Бойлэн
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Помешанный на времени 2 постера
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Помешанный на времени
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Студент-физик Стиллман (Эйса Баттерфилд) и его девушка Дебби (Софи Тернер) счастливы вместе: по крайней мере, в этом убеждают зрителя первые минуты «Помешанного на времени» – перед нами мелькают десятки совместных фоток, на которых запечатлена юная и красивая пара. Реальность больно щелкнет по носу почти моментально: само действие фильма начнется с того, что Дебби вызывает Стиллмана на разговор, в ходе которого молодой паренек снова останется один. Отчаявшись изменить что-то в…
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