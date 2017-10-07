Муза смерти, 2017

Хауме Балагеро («Крепкий сон», «Репортаж») снял жуткий фильм о том, что может произойти, когда человек сталкивается с паранормальными явлениями. Будоражить зрителей взялись актеры Эллиот Кауэн («Вой», «Демоны да Винчи»), Франка Потенте («Заклятие 2», «Ультиматум Борна») и Ана Улару («Инферно», «Сирена»).
Сюжет фильма сталкивает двух, казалось бы ни чем не связанных между собой людей - профессора Caмуэля Caлoмoна и молодую женщину по имени Рейчел. Каждый из них переживает свои проблемы и каждому снится сон о жутком ритуальном убийстве молодой женщины. Однажды это убийство происходит на самом деле, и герои встречаются, чтобы разобраться, что же на самом деле приходит в их сны и с какой целью?
- Хауме Балагеро в начале 90х работал журналистом в нескольких киножурналах, в том числе в качестве редактора и члена редколлегии журнала «Киношок», специализирующегося на направлении темного кино и альтернативной культуры.
- Франка Потенте стала популярной после исполнения главной женской роли в ленте Тома Тыквера «Беги, Лола, беги» и закрепилась в амплуа сильных и решительных женщин.
- Фильм снят по мотивам книги Хосе Карлоса Сомосы «Леди номер тринадцать»
Профессор литературы Самуэль Саломон год назад ушел с работы после трагической смерти подруги. Он страдает от повторяющегося ночного кошмара, в котором видит женщину, зверски убиваемую во время странного ритуала. Однажды его сон превращается в реальность: женщину из его ужасных снов находят убитой. Самуэль пробирается на место преступления и там встречает Рэйчел, которой тоже приснилось это убийство. Пытаясь сделать всё возможное, чтобы разгадать личность таинственной женщины, они попадают в страшный мир, которым управляют фигуры, вдохновляющие художников на протяжении веков — музы. А они любят задавать вопросы. И только знание поэзии может спасти от ужасной участи. Незнание – смерть!
не хватало спецэффектов, иногда они были необходимы.
вообще не ужастик, триллер скорее.
5 баллов из 10ти