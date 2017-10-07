Муза смерти, 2017

- Хауме Балагеро в начале 90х работал журналистом в нескольких киножурналах, в том числе в качестве редактора и члена редколлегии журнала «Киношок», специализирующегося на направлении темного кино и альтернативной культуры.

- Франка Потенте стала популярной после исполнения главной женской роли в ленте Тома Тыквера «Беги, Лола, беги» и закрепилась в амплуа сильных и решительных женщин.

- Фильм снят по мотивам книги Хосе Карлоса Сомосы «Леди номер тринадцать»