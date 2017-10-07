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Муза смерти Муза смерти
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Muse

Муза смерти, 2017

2017 / Испания
6.5 Оцените
17 голосов Рейтинг IMDb: 5.4
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Сон о ритуальном убийстве молодой женщины оказывается явью
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Причины посмотреть Факты О фильме

Хауме Балагеро («Крепкий сон», «Репортаж») снял жуткий фильм о том, что может произойти, когда человек сталкивается с паранормальными явлениями. Будоражить зрителей взялись актеры Эллиот Кауэн («Вой», «Демоны да Винчи»), Франка Потенте («Заклятие 2», «Ультиматум Борна») и Ана Улару («Инферно», «Сирена»). 

Сюжет фильма сталкивает двух, казалось бы ни чем не связанных между собой людей - профессора Caмуэля Caлoмoна и молодую женщину по имени Рейчел. Каждый из них переживает свои проблемы и каждому снится сон о жутком ритуальном убийстве молодой женщины. Однажды это убийство происходит на самом деле, и герои встречаются, чтобы разобраться, что же на самом деле приходит в их сны и с какой целью? 

- Хауме Балагеро  в начале 90х работал журналистом в нескольких киножурналах, в том числе в качестве редактора и члена редколлегии журнала «Киношок», специализирующегося на направлении темного кино и альтернативной культуры.

- Франка Потенте стала популярной после исполнения главной женской роли в ленте Тома Тыквера «Беги, Лола, беги» и закрепилась в амплуа сильных и решительных женщин. 

- Фильм снят по мотивам книги Хосе Карлоса Сомосы «Леди номер тринадцать»

Профессор литературы Самуэль Саломон год назад ушел с работы после трагической смерти подруги. Он страдает от повторяющегося ночного кошмара, в котором видит женщину, зверски убиваемую во время странного ритуала. Однажды его сон превращается в реальность: женщину из его ужасных снов находят убитой. Самуэль пробирается на место преступления и там встречает Рэйчел, которой тоже приснилось это убийство. Пытаясь сделать всё возможное, чтобы разгадать личность таинственной женщины, они попадают в страшный мир, которым управляют фигуры, вдохновляющие художников на протяжении веков — музы. А они любят задавать вопросы. И только знание поэзии может спасти от ужасной участи. Незнание – смерть!
 

6.5 Оцените
17 голосов Рейтинг IMDb: 5.4
Продолжительность 1 час 47 минут
Год выпуска 2017
Премьера в России 10 мая 2018
Премьера онлайн 4 апреля 2018
Премьера в мире 7 октября 2017
Возраст 16+
Прокатчик Cinema Prestige
Режиссер
Жауме Балагуэро
Жауме Балагуэро
В ролях
Кристофер Ллойд
Кристофер Ллойд
Франка Потенте
Франка Потенте
Джоэнн Уэлли
Джоэнн Уэлли
Ана Улару
Ана Улару
Эллиот Кауэн
Эллиот Кауэн
Все актеры и съемочная группа
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Муза смерти
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Наша рецензия
Потерявший любовь всей жизни профессор литературы Самюэль Саломон потихоньку спивается, страдая от одного и того же ночного кошмара. В нем зверски убивают женщину и проводят странный ритуал. Самюэль из новостей узнает, что все это правда, и отправляется на место преступления. Там он встречает Рэйчел, которая видела тот же самый кошмар, и вместе они находят загадочное яйцо, за которым открывают охоту музы. Чтобы победить, героям придется узнать всю правду о семи вдохновительницах и найти тех,…
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Андрей 17 октября 2019, 16:11
местами интересно, а местами скучно.
не хватало спецэффектов, иногда они были необходимы.
вообще не ужастик, триллер скорее.
5 баллов из 10ти
Anastasia Bogatyreva 17 мая 2018, 16:45
Мне понрааился 👍🏻 довольно интересно, хоть и не особо страшно 👀
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