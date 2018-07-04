Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Неувольняемый" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Судная ночь. Начало Судная ночь. Начало
Киноафиша Фильмы Судная ночь. Начало
The First Purge

Судная ночь. Начало, 2018

2018 / США
7.0 Оцените
45 голосов Рейтинг IMDb: 5.2
Написать отзыв
История создания «Судной ночи» с новыми персонажами
В избранное Уже в избранном
Жанр:
В избранное Уже в избранном
Напомним
о выходе в прокат
Причины посмотреть Факты О фильме

Фильм Джерарда МакМюррея (режиссер «Станции «Фрутвейл») рассказывает зрителю предысторию мира, в котором зародилась «Судная ночь». Рассказывать историю мира вместе с режиссером взялись молодые актеры И’лан Ноэль, Лекс Скотт Дэвис, Joivan Wade («Доктор Кто»), Магга («Родина», «Власть в ночном городе»), Патрик Дарро («Подпольная империя», «Белый воротничок»), Мариса Томей («Линкольн для адвоката», «Чего хотят женщины»), Лорен Луна Велес («Декстер», «Как избежать наказания за убийство»).

Представьте себе идеальный мир: тут нет преступности, беззакония, коррупции. Однако добиться этого было очень непросто, и появляется идея социального эсперимента — судной ночи, когда каждый может расквитаться с обидчиком или выплеснуть накопившуюся агрессию. В эту ночь не работают эстренные службы, никто никому не помогает и никого не осудит — ведь эти 12 часов не действуют никакие законы. Жителей призывают носить маски и выбирать определенные типы оружия — не мощнее разрешенных. А как именно прошла первая судная ночь?

— Приквел к первой части фильма «Судная ночь»

— Оригинальное название фильма «The First Purge» переводится как «Первое очищение»

— Это единственный фильм в франшизе, в котором нет ни одного персонажа и актёра из предыдущих трёх фильмов, и единственный, режиссёром которого выступил не Джеймс ДеМонако.

— «Судная ночь 3» изначально задумывалась как приквел, но затем создатели поменяли сюжет

— Фильм снимали на Статен-Айленд

Хотели бы вы жить в идеальном мире, где нет преступности, безработицы и войн?
Единственная плата за такое счастливое будущее – это одна ночь абсолютного беззакония в году.
Ночь, когда дозволено всё. Согласны поучаствовать в таком социальном эксперименте?

 

7.0 Оцените
45 голосов Рейтинг IMDb: 5.2
Продолжительность 1 час 37 минут
Год выпуска 2018
Премьера в России 2 августа 2018
Премьера онлайн 18 сентября 2018
Премьера в мире 4 июля 2018
Возраст 18+
Прокатчик UPI
Режиссер
Джерард МакМюррей
Джерард МакМюррей
В ролях
Чина Лэйн
Чина Лэйн
Мариса Томей
Мариса Томей
Лорен Луна Велес
Лорен Луна Велес
Мелони Диас
Мелони Диас
Патрик Дарро
Патрик Дарро
Все актеры и съемочная группа
Похожие фильмы
Судная ночь 3
Судная ночь 3 (2016)
6.9166665
Судная ночь 2
Судная ночь 2 (2014)
7.5
Судная ночь
Судная ночь (2013)
7.16
Фильм находится в подборках
Все части «Судной ночи» Все части «Судной ночи»
Постер фильма Судная ночь. Начало 6 постеров
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате

Судная ночь. Начало смотреть онлайн

Судная ночь. Начало
Смотрите в
за 1 рубль

Похожие фильмы онлайн

Судная ночь 3
 
Судная ночь 2
 
Судная ночь
 
Онлайн кинотеатр
Отзывы о фильме Обсудить в чате
Наша рецензия
После экономического краха в в США в 21 веке к власти приходит партия «Новых отцов-основателей». Они предлагают решить все проблемы экономики очень странным способом: на одну ночь узаконить любое насилие вплоть до убийств. По мнению учёных, организовавших эксперимент, это должно стать катарсисом для граждан — все выплеснут накопившийся негатив и дальше смогут жить мирно. К тому же, таким образом предполагается снизить численность населения, что позволит экономике выйти из…
Читать
Александр Попов 3 августа 2018, 06:02
Актеры так себе , сюжет ни о чем. Не тратьте время.
Андрей 7 августа 2018, 22:16
изначально идея фильма мне понравилась!
первая часть вообще была хороша, а вот то ли вторая, то ли третья - не интересно.
если эта часть последняя… Читать дальше…
Отзывы Написать
45 голосов
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Оцените
Слушать
саундтрек фильма Судная ночь. Начало
Новости о фильме Новости фильма на нашем канале Телеграм
В США легализовали преступления: второй трейлер фильма «Судная ночь. Начало» В сети появился новый трейлер хоррора «Судная ночь. Начало», которая является приквелом к знаменитой франшизе. В ролях нового фильма Джерарда МакМюррея снялись: Чина Лэйн, Мариса Томей,
Написать
13 июля 2018 13:06
Все новости фильма
Трейлеры фильма Все трейлеры
второй дублированный трейлер
Второй дублированный трейлер
дублированный трейлер
Дублированный трейлер
Все трейлеры Все главные трейлеры на нашем канале
Кадры из фильма Все кадры
Все кадры
Открытое море: Монстр глубины
Открытое море: Монстр глубины
2022, Австралия, триллер
Пес-самурай и город кошек
Пес-самурай и город кошек
2022, Великобритания / Китай / США, боевик, анимация, комедия
Булки
Булки
2022, Россия, комедия
Месть Банши
Месть Банши
2022, США, боевик, триллер
Главная роль
Главная роль
2021, Испания / Аргентина, комедия, драма
Одержимая
Одержимая
2021, Россия, триллер
Одна
Одна
2022, Россия, приключения, катастрофа
Страна Саша
Страна Саша
2022, Россия, мелодрама, комедия
Забытое чудо
Забытое чудо
2022, Россия, анимация, семейный, приключения
Побег из космоса
Побег из космоса
2022, Китай, анимация, комедия, семейный
Драйв
Драйв
2011, США, драма, боевик
Молодой человек
Молодой человек
2022, Россия, комедия
Related video
Известный музыкант огорошил признанием: вот что осталось за кадром шоу «Голос»
«С каждым годом похож все больше»: народ ахнул при виде сына Фриске
«Не лучше Бузовой»: блеснувшая на сцене Анна Асти разочаровала россиян
«Ни стыда ни совести»: завравшуюся Дану Борисову вывели на чистую воду
В спорах о сыне Плющенко поставили точку: Мишин все объяснил
Спустя год после развода: Ивлеева раскрыла все карты
Близкие не стали молчать: правда о здоровье Вайкуле вышла наружу
Дошло до суда: звезда «Универа» ответил на обвинения экс-супруги
«Было ожидаемо»: внебрачный сын Абдулова выступил с заявлением
Пугачевой ничего не принадлежит: назван истинный владелец замка в Грязи
В «Ленкоме» раскрыли доходы вдовы Караченцова: обычным пенсионерам не снилось
Все знали, но молчали: названа причина разрыва Варнавы с известным режиссером
Приложение киноафиши