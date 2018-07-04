Судная ночь. Начало, 2018

Фильм Джерарда МакМюррея (режиссер «Станции «Фрутвейл») рассказывает зрителю предысторию мира, в котором зародилась «Судная ночь». Рассказывать историю мира вместе с режиссером взялись молодые актеры И’лан Ноэль, Лекс Скотт Дэвис, Joivan Wade («Доктор Кто»), Магга («Родина», «Власть в ночном городе»), Патрик Дарро («Подпольная империя», «Белый воротничок»), Мариса Томей («Линкольн для адвоката», «Чего хотят женщины»), Лорен Луна Велес («Декстер», «Как избежать наказания за убийство»).
Представьте себе идеальный мир: тут нет преступности, беззакония, коррупции. Однако добиться этого было очень непросто, и появляется идея социального эсперимента — судной ночи, когда каждый может расквитаться с обидчиком или выплеснуть накопившуюся агрессию. В эту ночь не работают эстренные службы, никто никому не помогает и никого не осудит — ведь эти 12 часов не действуют никакие законы. Жителей призывают носить маски и выбирать определенные типы оружия — не мощнее разрешенных. А как именно прошла первая судная ночь?
— Приквел к первой части фильма «Судная ночь»
— Оригинальное название фильма «The First Purge» переводится как «Первое очищение»
— Это единственный фильм в франшизе, в котором нет ни одного персонажа и актёра из предыдущих трёх фильмов, и единственный, режиссёром которого выступил не Джеймс ДеМонако.
— «Судная ночь 3» изначально задумывалась как приквел, но затем создатели поменяли сюжет
— Фильм снимали на Статен-Айленд
Хотели бы вы жить в идеальном мире, где нет преступности, безработицы и войн?
Единственная плата за такое счастливое будущее – это одна ночь абсолютного беззакония в году.
Ночь, когда дозволено всё. Согласны поучаствовать в таком социальном эксперименте?
первая часть вообще была хороша, а вот то ли вторая, то ли третья - не интересно.
если эта часть последняя… Читать дальше…