Судная ночь. Начало, 2018

Фильм Джерарда МакМюррея (режиссер «Станции «Фрутвейл») рассказывает зрителю предысторию мира, в котором зародилась «Судная ночь». Рассказывать историю мира вместе с режиссером взялись молодые актеры И’лан Ноэль, Лекс Скотт Дэвис, Joivan Wade («Доктор Кто»), Магга («Родина», «Власть в ночном городе»), Патрик Дарро («Подпольная империя», «Белый воротничок»), Мариса Томей («Линкольн для адвоката», «Чего хотят женщины»), Лорен Луна Велес («Декстер», «Как избежать наказания за убийство»).

Представьте себе идеальный мир: тут нет преступности, беззакония, коррупции. Однако добиться этого было очень непросто, и появляется идея социального эсперимента — судной ночи, когда каждый может расквитаться с обидчиком или выплеснуть накопившуюся агрессию. В эту ночь не работают эстренные службы, никто никому не помогает и никого не осудит — ведь эти 12 часов не действуют никакие законы. Жителей призывают носить маски и выбирать определенные типы оружия — не мощнее разрешенных. А как именно прошла первая судная ночь?